Qué dijo Pilar Smith sobre la escandalosa renuncia de Anamá Ferreira a su programa

Pilar Smith habló de la escandalosa pelea con Anamá Ferreira

Anamá Ferreira renunció al aire en el ciclo Gossip, conducido por Pilar Smith en Net TV. Todo comenzó cuando la panelista presentó unas fotografías del músico español Rodrigo Pahlen y aseguró que es la nueva pareja de Juana Viale. Sin embargo, sus colegas aseguraron que las imágenes no eran prueba suficiente para confirmar el romance.

“Anamá yo no te voy a permitir que vengas acá al programa a vender fruta podrida. Nos decís material exclusivo y es una foto de este hombre parado, caminando. Trajiste fotos que están posadas…”, se quejó Pilar. La panelista se sorprendió y le contestó: “¿Ustedes me están hablando en serio? Ustedes solamente saben hablar de separaciones, de peleas, de gente que está mal vestida. ¡Yo no puedo hablar de nada! Yo hablé de Wanda (Nara) que está vestida de Versace y ustedes me dicen: ‘¿A quién le importa?’”.

“Se lo estábamos marcando de verdad, trae una foto, dice ‘exclusivas’. Soy la conductora, Anamá dice en el corte: ‘Tengo un material espectacular, súper exclusivo, que lo va a levantar todo el mundo’. Y es una foto de este señor con el instrumento…”, explicó la periodista, pero la panelista seguía enojada por los comentarios de sus compañeros.

Ferreira se enfureció, agarró sus cosas y se fue del estudio. “¡Me hartaron! ¡Yo no trabajo así ¡Me voy!”, expresó. “Es una broma”, le aclararon sus compañeros. Luego, la panelista agarró su celular, la bolsa con sus cosas, se paró y se fue del estudio: “Yo de acá me voy. Yo no trabajo así. Enardecida, se retiró con un palazo para su compañera de trabajo: “Vos, Pilar… La conductora, hacerme eso. Por rubia nomás (sic)”.

Anamá Ferreira se cansó de las burlas de sus compañeros y renunció en vivo

En diálogo con Teleshow, Anamá aseguró: “Ahora estoy bien, hoy me puse mal porque tenía una buena primicia y soy calentona, pero ya me voy a calmar”, dijo. “Lo que pasa es que me gusta los amores, no las peleas... ya se me pasará el enojo”, agregó. Consultada sobre si pronto volverá al programa, la exmodelo señaló: “Me voy de viaje para despejarme un poco, después se verá”.

Este jueves, la conductora habló con Socios del espectáculo (El Trece) sobre este escándalo: “Hace varios días que Anamá venía con el tema de romance de Juana Viale, nos venía prometiendo fotos del romance, decía que eran exclusivas, que eran contundentes”. Además, señaló: “Y la verdad que las fotos para mí eran un divague, se lo dijimos. El programa tiene bastante humor, de decir las cosas en la cara. Se fue dando y bueno, se lo dijimos y se enojó, se levantó y se fue”.

“Quizás se nos fue la mano, después viendo el tape, en la manera, en la forma… Yo le dije que me estaba vendiendo fruta podrida, quizás no era la mejor frase, por eso le pedí disculpas. Ya está todo aclarado, me perdonó”, señaló la periodista. Luego, agregó: “La verdad que si le estás vendiendo a la gente que tenés un romance exclusivo y les presentas esas fotos que eran cualquier cosa… medio trucho. Se lo dije y no le gustó”.

Por último, Smith manifestó que quizás Ferreira regrese al programa de televisión en un futuro próximo, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación: “Ahora se va a tomar unos días, se va de viaje, vamos a ver cuando vuelva. No se fue, se va bastante tiempo de viaje”.

Seguir leyendo: