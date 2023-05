El reencuentro de los analistas de Gran Hermano: el pacto entre Laura Ubfal y Marisa Brel y la tarea de Sol Pérez

El divertido reencuentro de los analistas de El Debate de Gran Hermano: "Nos extrañamos"

El último ciclo de Gran Hermano tuvo momentos inolvidables. Desde la elección de los participantes, que todos tuvieron alguna particularidad ya sea en su personalidad como en sus actividades fuera y dentro de la casa, hasta los programas satélites que se armaron en función del ciclo de Telefe.

Uno de ellos fue El Debate, con los analistas más reconocidos de la casa de Gran Hermano. Así, se juntaron personajes tan dispares como Gastón Trezeguet, uno de los primeros jugadores del reality allá por el año 2001, durante la primera edición del certamen en Argentina, como las periodistas de espectáculos Laura Ubfal y Marisa Brel, pasando por la modelo y panelista Sol Pérez, y la presentadora de noticias Josefina la China Ansa y el analista político Ceferino Reato.

Así las cosas, durante los debates que se ponían al aire algunos días de la semana con la conducción de Santiago Del Moro, los panelistas discutían en vivo acerca del accionar de los jugadores pero también sobre temas controvertidos que se disparaban adentro del ciclo de Telefe.

Una de las peleas más memorables de esas noches fue las que protagonizaron Ubfal y Brel, quienes casi nunca estaban de acuerdo en sus opiniones. En una ocasión, casi en la recta final del programa, Marisa opinó sobre la particular relación que había entre Alfa y Camila. “Yo creo que, si Camila va a placa, la gente la saca porque no está quedando bien en esta situación confusa. Creo que el voto es negativo y la gente va a ir a sacarla porque está enojada porque ella no le pone límites a Alfa”, afirmó Brel, haciendo alusión a la visible relación que existía entre ambos hermanitos, que parecía exceder de una simple amistad pese a la gran diferencia de edad que había entre los dos.

El divertido reencuentro de los analistas de El Debate de Gran Hermano: "Nos extrañamos" (Instagram)

En ese momento, casi instantáneamente Laura Ubfal intervino para disentir con su colega. “No quiero enojarme con vos, querida Marisa Brel, pero resulta que hay una pareja que es Alfa y Camila. ¿Y a quién le ponés la culpa? A Camila. Decís ‘ella no pone los limites’”, disparó.

Y sumó picante: : “Yo te diría que seas más justa y que observes que él también tiene algo que ver en esta relación. Vos estás diciendo que la van a sacar a Camila de la casa y no se te pone en la cabeza que lo van a sacar a Alfa”.

“Sí, la van a sacar como vos decís que sacan a las mujeres. Alfa no está siendo desubicado, no está abusando, no está acosando porque ella habilita hasta un punto”, defendió su postura Marisa Brel; mientras que Ubfal no se movió de su postura y concluyó contundente: “No estoy de acuerdo”.

Sin embargo, pese a las peleas, las fuertes discusiones y los rumores de que en algún momento estos enojos habrían traspasado algunos límites del sano compañerismo, en la tarde del sábado se reencontraron en la casa de la China Ansa, quien los reunió a poco de dar a luz a India, su primera hija.

Los analistas de El Debate de Gran Hermano se reencontraron (Instagram)

Marisa Brel fue la encargada de registrar el divertido encuentro, al que asistieron todos menos Ceferino Reato, que está de viaje visitando al Papa. Y también estuvieron invitados los productores del ciclo para disfrutar juntos de una tarde al sol, mientras degustaron una sabrosa picada de entrada y un asado a cargo del dueño del hogar, el esposo de la China. Mientras, se pusieron al día con los chismes que no pudieron contar al aire durante el programa.

Cámara en mano, Brel anticipó un abrazo con Laura Ubfal, su excompañera con la que discutió durante casi todo el ciclo. “Miren a quién tengo acá, ¡te extraño!”, le dijo pasándole un brazo por la espalda. “Obvio”, respondió la periodista más polémica del certamen. “No nos vamos a pelear más”, agregó Marisa sonriendo.

Más adelante, la China mostró a la cámara de Marisa la casita de juegos que tiene armada en el jardín de su casa para su hija. De la mano, las llevó a verla de cerca. En otro momento, se pudo apreciar el brindis con vino tinto entre todos, excepto el de la futura mamá, que lo hizo con una gaseosa.

En toda reunión hay división de tareas y a Sol Pérez le tocó lavar parte de las copas y la vajilla utilizada durante el encuentro. La que la pescó con las manos en la masa, o en el agua, fue Ubfal, que lo subió a sus redes. “Yo soy re de lavar, ustedes porque no me conocen”, señaló la conductora, emponchada para resistir el clima invernal que irrumpió en la tarde del sábado. Hasta que advirtió que la de la periodista no era la única cámara que la filmaba. “Qué feo esto, quiere decir que no me tenían fe”, razonó entre risas. Como broche final, se tomaron una foto entre todos para dejar registrado el buen momento que vivieron luego de terminado el certamen.

