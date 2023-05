El descargo de Ricky Diotto tras la denuncia de María Fernanda Callejón: “No soy un tipo violento”

Ricky Diotto habló de los audios que se filtraron en su contra (Video: Instagram)

Hace unas semanas María Fernanda Callejón habló de su separación con Ricky Diotto la cual parecía haber sido en buenos términos. Esta apreciación cambió cuando en una entrevista a corazón abierto que le concedió a Teleshow, la actriz aseguró que vivió situaciones violentas con el músico que fueron el detonante para la separación de manera definitiva.

Después de la repercusión que tuvo la nota, Fernanda recurrió a la Justicia para denunciar a su exmarido y también padre de su hija Giovanna. En el ciclo Socios del espectáculo (El Trece) leyeron parte del documento que presentó el abogado Martín Francolino en el que se relatan algunos de los hechos sucedidos cuando todavía eran pareja.

“Diotto quería que me quedara en casa cuidando de mi hija y que no trabajara. Diotto comenzó a maltratarme, gritarme y recriminarme que todos nuestros bienes eran de su exclusiva propiedad. Tenía constantes manifestaciones tendientes a humillarme, avergonzarme e intimidarme”, explicó Callejón sobre los conflictos de pareja que padecía.

Además de la denuncia, en el mismo ciclo del Trece mostraron un audio que Ricky le mandó a Callejón hace unos días tras la nota que ella le dio a Teleshow donde habló de violencia. “Lo que hiciste de salir a decir todo lo que dijiste de mí es una barbaridad. Porque yo todas las cosas que hicimos las consulté con vos. En 12 años no te pedí que trabajaras, te pedí que estuvieras tranquila en casa. Te di una vida de millonaria. Hoy andás en una camioneta que es mía, vivís en una casa que es mía. No sé cómo te da la cara para decir las cosas que dijiste”, se escucha en la grabación.

“Me desviví por vos y por nuestra familia, dejé de lado mi sueño de ser músico y de ser un cantante para trabajar de sol a sol y que estés tranquila y venís a decir que te traté como un mueble. Sos una sinvergüenza. Pasale el audio a los medios o a quien quieras. Y te pido una última cosa: no hables más de mí, porque vos y yo tenemos muchos secretos y sabés muy bien de lo que te estoy hablando. Tomalo como una amenaza. Si volvés a hablar de mí en los medios, me voy a encargar de que todo el mundo se entere realmente de quién sos”, señaló.

El matrimonio tiene una hija en común y estuvieron juntos once años

Ante la filtración del audio y lo que esto generó, Ricky decidió realizar un nuevo descargo. Compartió un video de más de cuatro minutos, en el que se filmó arriba de su auto: “Antes que nada quería decirles que me da muchísima vergüenza tener que hacer este video porque hay cosas que tendrían que haber quedado privadas para siempre, y tener que salir a aclarar un montón de cosas para defenderme me parece malísimo”, afirmó el odontólogo.

“Hace más de un año que estoy tratando de ponerme de acuerdo porque no puedo hacerle entender a la otra parte que no se puede ganar 10 y gastar 50. El único conflicto que hay es eso, es la parte económica, porque no hay manera de hacerle entender eso. No se puede aparentar una vida que no se puede sostener. Hay cosas que hay que pagarlas sí o sí porque después empiezan a correr los intereses, a correr los quilombos, y no hay manera”, remarcó contando su verdad.

Además, Diotto se refirió a los audios que se filtraron. “Los audios que ustedes escucharon no son audios de una persona violenta, son audios de una persona que está agotada porque está hace un año viviendo una situación horrible. Son de la semana pasada. A mí me gustaría que si filtran todos los audios, que filtren todos los audios de hace un año donde yo le ruego por favor que nos pongamos de acuerdo, en un tono tranquilo, que necesitamos dos lugares bien, uno para mí y otro para ella, para que vivamos tranquilos y que hay prioridades que no se están cumpliendo. No se puede andar en una camioneta importada y no cubrir otras cosas”, argumentó.

“Imagínense si ustedes se encuentran con que la madre de tu hija dice que vos la c... a palos en televisión ¿Qué va a pensar mi hija cuando sea grande y escuche eso? Yo soy una persona de bien, loco. Les juro por mi vida y por lo que sea que nunca le he levantado la mano a una mujer, jamás. No hace falta que lo aclare porque yo no soy así”, insistió y rompió en llanto en ese momento.

Envuelto en lágrimas, Diotto agregó: “A mí esta situación me está reventando, me da vergüenza tener que hacer esto, pero estoy harto de pelear contra una situación que no aguanto más. Yo no soy un tipo violento. Estoy viviendo un infierno”, confesó y exclamó: “Les pido paz. Yo ya no aguanto más. Estoy tratando de mil formas de hacer entrar en razones a una persona que no hay manera ¿Ustedes se creen que yo no tengo cosas para contar y que tengo cosas para decir? Yo no las voy a decir nunca porque soy un hombre de bien, soy una persona de lealtad”.

“Tuve la necesidad de hacer este video porque no aguanto más. Todo lo demás va a ir a la Justicia, obvio. Estoy haciendo este video porque necesito contar mi verdad, porque yo no soy así y no hay derecho a que se me trate así”, concluyó con firmeza.

