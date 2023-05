El particular festejo de cumpleaños de Natalia Oreiro, que celebró sus 46 rodeada de naturaleza: “Un año más”

El especial festejo de cumpleaños de Natalia Oreiro (Video: Instagram)

El pasado 19 de mayo, Natalia Oreiro festejó un nuevo cumpleaños. Y para arrancar con todo su nuevo año -cumplió 46-, la actriz decidió celebrarlo de una manera muy particular: en un entorno agreste, cargado de verde, mariposas, aves exóticas y con la mejor compañía posible: su marido Ricardo Mollo y Merlín Atahualpa, el hijo de ambos.

Oreiro y familia se fueron de excursión a un parque natural y ella lo documentó en sus redes sociales. “Un año más. Gracias por sus mensajes de amor”, escribió Natalia en castellano y ruso en el posteo que realizó en su cuenta de Instagram. Allí compartió varias fotos y videos en la que se la ve disfrutando a pleno, rodeada de mariposas y pájaros, y también disfrutando de una torta temática.

En pocos minutos, la publicación de la también cantante nacida en la República Oriental del Uruguay, se llenó de saludos de parte de sus fans pero también de sus colegas, como por ejemplo Vero Lozano, Facundo Arana, Mariana Fabbiani y Thelma Fardin, entre otros.

Natalia Oreiro celebró sus 46 años (instagram)

La torta de cumpleaños de Natalia Oreiro (Instagram)

“Yo quiero salir de mi zona de confort y resignificar mi vocación. Empecé a trabajar muy chica, algo que tiene cosas buenas y cosas malas. Obviamente una se queda con lo bueno, pero te podés llegar a aburrir de vos misma, y en consecuencia aburrir con tu trabajo. Y para mí tomar riesgos es una forma de vivir la profesión, y soy muy crítica conmigo”, dijo Natalia semanas atrás en diálogo con Teleshow acerca de lo que pone de sí para llevar adelante su rol como actriz.

“Es un poco pretencioso creer: ‘Esto no me sale, pero voy a trabajar y me va a salir’. Son pocos los que pueden hacer todo, y yo no estoy en ese grupo. Pero el casting me permite eso, tirarme a la pileta, prepararme para un personaje y ver si lo logro”, completó.

Si bien ya cuenta con un público que la sigue y consume cada uno de sus proyectos, hay una gran cantidad de seguidores que espera con ansias su vuelta a las telenovelas. Ese ámbito en el que se mueve como pez en el agua y que le dio tanta popularidad. Muñeca Brava, Kachorra, Sos mi vida, Solamente vos son algunas de las más recordadas, que le valieron el cariño incondicional de la gente.

Natalia Oreiro en la alfombra roja de los Premios Platino 2023

“Tenía un proyecto para hacer con el que veníamos trabajando hace dos años, una comedia re linda, todo firmado, pero la tele está tan rara que se viene posponiendo. Y pasa un poco como con una pareja: si estás con alguien y todos los días te dice ´no, mejor mañana´, te enfriás. Por suerte tengo la posibilidad de hacer series geniales, películas. Los que manejan hoy la televisión no todos tienen ganas de arriesgarse a hacer una ficción. Entiendo que estamos en una situación mundial muy compleja en la que todo está cambiando, pero yo venía esperando hace bastante y dándole prioridad hasta que en un momento me di cuenta que tenía que soltar. Si sale, sale, pero ya no es mi prioridad. A mí me encanta la televisión y no es cierto que la gente ya no mira más tele, pero todo depende de lo que hagas, cómo lo hagas y cómo programes también, si no, no funcionarían las ficciones extranjeras. Hay un montón de factores que inciden”, dice convencida.

No será en televisión pero pronto habrá Natalia para rato y la veremos en dos películas. La primera en julio, dirigida por su amigo Fernán Mirás. La otra, un filme con Benjamín Ávila -quien la dirigió en Infancia Clandestina- y que la tiene muy conmovida. Se trata de La mujer de la fila, porque habla de las mujeres que esperan para entrar a las cárceles a visitar a un familiar preso.

