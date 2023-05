Antonio, el participante más querido de Masterchef, habló de sus planes tras quedar eliminado del reality

Antonio contó cómo seguirá su vida tras la eliminación de MasterChef (Video: A la Barbarossa)

Este domingo se llevó adelante una nueva gala de eliminación en Masterchef y los participantes que tuvieron que competir por lograr su continuidad en el certamen fueron Aquiles, Rodolfo, Antonio, Rodrigo y Silvana. La conductora Wanda Nara los saludó y les preguntó cómo se sentían en esta nueva noche de eliminación. También los jurados les indicaron de qué trataba la prueba y cómo era el plato que debían presentar para definir su continuidad en el programa.

Luego de deliberar y analizar sus preparaciones, los chefs anunciaron que quien debía abandonar las cocinas del programa era Antonio. El joven salteño no pudo contener el llanto, como así tampoco sus compañeros. Así, después de que Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis elogiaran su participación en el programa, Wanda se dirigió a él para dejarle unas palabras de despedida: “Yo creo que vos tenés un futuro enorme también. Que nada ni nadie te haga creer que no podés. Luchá por tus sueños, seguí adelante. Va a haber un millón de piedras pero saltalas todas y andá para adelante, que estoy segura de que vas a ser un gran cocinero”, lo despidió la empresaria.

Antes de dejar su delantal, Antonio dejó sus sensaciones en caliente tras su paso por el programa: “Yo hace mucho soñé esto y logré tener mi delantal. Logré muchas cosas. No pude llegar hasta el final pero los sueños sí se cumplen. Si uno trabaja duro lo puede logar. Yo siempre me imaginé estando acá y lo logré”, señaló el salteño.

Luego de la eliminación, el joven visitó a Georgina Barbarossa en A la Barbarossa (Telefe) y habló de sus proyectos a futuro, una vez que terminó su participación en la competencia. “Lo que me está gustando ahora es crecer en redes sociales, haciendo contenido, recetas, conociendo lugares, restaurantes que me invitan... Por ahora estoy yendo por ese lado”, dijo Antonio sobre sus expectativas.

El participante se convirtió en uno de los más queridos del reality por su generosidad y compromiso con el resto de sus compañeros

Tras su paso por el certamen, Antonio superó los 230 mil seguidores y a través de sus redes sociales, el chef amateur puede continuar su carrera compartiendo recetas y monetizando el contenido que comparte. Cabe destacar que muchos exparticipantes de los programas de cocina hicieron eso e incluso algunos pasteleros que formaron parte de BakeOff ofrecen tortas y venden productos dulces en las plataformas digitales.

“También me estoy equipando mi cocina”, prosiguió Antonio, y reveló un gesto decisivo para su futuro: “Agradezco a una persona que me regaló un horno. Lo agradezco de todo corazón. A esa persona cuando termine todo esto le voy a agradecer públicamente, porque por ahora no puedo nombrarla”, reconoció. Y si bien Antonio no quiso dar más detalles sobre la persona en cuestión, confesó que es alguien que forma parte de Masterchef.

Respecto a la gala de eliminación que lo dejó afuera del reality, Antonio no buscó excusas a la hora de su salida: “El último día mi cabeza se me bloqueó. Ahora me di cuenta de todos los errores que cometí. Hubiera cambiado varias cosas. Estoy completamente de acuerdo con lo que pasó, el plato fue merecedor de irse”, analizó.

En el plano personal, el salteño contó lo importante que fue en su vida su tía abuela, quien falleció cuando él estaba grabando Masterchef. “Ella fue la que me enseñó el plato de la humita, con el cual ingresé al programa. Por la distancia no la pude despedir. Fue duro. Pero sé que me está acompañando”, cerró Antonio quien busca regresar al certamen en el repechaje que se hará pronto. “Ojalá todo se alinee para que pueda tener un buen resultado”, enfatizó con ilusión.

