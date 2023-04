La emoción de Daniela de Gran Hermano al mostrar su primer departamento: “Todo con mucho amor”

La emoción de Daniela Celis con su primer departamento (Video: Instagram)

Desde que salió de la casa de Gran Hermano, Daniela Celis no para de cumplir sus sueños. En principio, para la joven oriunda de Moreno, entrar al reality de convivencia de Telefe fue una gran oportunidad para empezar a hacerse famosa y así conseguir el trabajo que deseaba en los medios de comunicación.

Para todos conocida como Pestañela, la novia de Thiago Medina en el certamen se convirtió en una pieza fundamental del juego cuando empezó a nominar semana tras semana a los hermanitos que luego serían eliminados por el público.

Después, cuando le tocó a ella el turno de salir de la casa más famosa del país, pudo capitalizar su incipiente fama y empezar a ganar dinero con presencias a eventos y con publicidades que algunas marcas le pagaban en sus redes sociales. Se convirtió en una influencer y fue requerida por muchas casas de cosméticos, en particular por su reconocida afición a la estética.

No había un día adentro de la competencia que la joven no luciera sus pestañas largas y curvas, postizas pero que cuidaba con enorme delicadeza. Y otro detalle que no dejaba librado al azar eran sus uñas. Larguísimas, en punta, Santiago Del Moro cada vez que mencionaba a Daniela le decía que tenía “unas garras en los dedos de las manos”.

La emoción de Daniela Celis con su primer departamento (Instagram)

Así que apenas fue eliminada del certamen, Dani se ocupó de fortalecer esa característica de su personalidad y así, poco a poco, fue consiguiendo todo lo que se proponía.

Hace unos días, viajó a Salta junto a Thiago a visitar la casa de Marcos Ginocchio, su compañero y ganador del primer premio del certamen, nada menos que 15 millones de pesos más una casa. En un video que subió a su cuenta de Instagram, el cual publicó en conjunto con el joven de González Catán, Daniela escribió: “Les quiero compartir un pedacito de todo lo que vivimos! Aparte de conocer Salta, que lo amé, quiero contarles que es la primera vez que viajo en avión y realmente puedo decir que es otro sueño cumplido”.

En el clip se ven distintas imágenes del viaje: en algunas se la ve muy cerca de Medina, disfrutando de comidas típicas salteñas, también que hablaron con algunos medios locales, subieron al teleférico y casi siempre en compañía del Primo. “Fui con la mejor con la mejor compañía, con la persona que me viene acompañando hace meses en está nueva experiencia que es una locura”, agregó Daniela junto a un emoji de una carita con corazones. Por su parte, en un vivo de Instagram Thiago contó que fue la segunda vez que se subía a un avión. “La pasamos re bien los dos”, resumió.

La emoción de Daniela Celis con su primer departamento (Instagram)

“Qué lindo finde. ¡Hermosa experiencia con hermosas personitas! Definitivamente me volví enamorada de Salta”, expresó la influencer en un posteo, junto a varias postales. El viaje a Salta tenía un motivo puntual y se trata de una promesa que Marcos les había hecho cuando compartieron la casa del Gran Hermano. “Le quiero agradecer al Primo por haberse tomado un tiempo para llevarme a conocer un poco de su pueblo. Muy lindo todo. Gracias, primo”, escribió Thiago en sus historias. Luego compartió más imágenes en su feed. “Viviendo experiencias lindas”, escribió.

En esta oportunidad, Daniela mostró otro gran sueño cumplido: el de su primer departamento. Con un juego de llaves en su mano, mostró un video en sus historias de Instagram en la que se la podía ver adentro de una vivienda completamente nueva y vacía.

Daniela de Gran Hermano cumplió uno de sus sueños gracias al reality (Instagram)

Pestañela se encargó de registrar cada sector de su nuevo hogar, mientras hablaba emocionada a la cámara. “Y bueno, primeros logros recien me entregan las llaves de mi nueva casita, bueno, mi nuevo departamentito, pero es el primero. No saben lo feliz que estoy, obviamente no tengo nada, pero ya con mi presencia es un montón. Tengo una cama, la cama de mamá, voy a traer la cama y después el resto con amor van a llegar las cosas. Vamos a ir comprando todo de a poquito, estoy muy contenta. ¡Ay, ay, ay mi primero! Estoy muy feliz...”, concluyó Dani súper conmovida.

Seguir leyendo: