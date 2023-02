La reacción de Claudio Caniggia al enterarse que su hijo Alex será padre

Alex Caniggia y la reacción de su padre

Los primeros días del año sorprendió la publicación en las redes sociales del conductor Alex Caniggia, en el que confirmaba que junto con su pareja, Melody Luz, esperan un hijo. “¡Ahora sí, se viene bebé! Estamos muy felices, te esperamos con muchas ansias para mimarte y llenarte de amor. Te deseamos, te buscamos y te vamos a cuidar para siempre”, explicaron al anunciar que la bailarina está embarazada.

Por ese entonces, explicaron que fueron ellos quienes quisieron dar la noticia ya que antes habían comenzado los rumores, pero estaban esperando los tiempos indicados según los médicos. “Bueno, ya la panza no se puede ocultar más. Estábamos esperando que llegara el momento de poder comunicarlo nosotros, porque hay algunos nefastos que se enteran y lo quieren contar antes de tiempo. Cero respeto por los tiempos y la privacidad de uno. Pero les re cabió (sic). Y estoy muy feliz de habérselo compartido yo. Y estamos muy felices de que lo sepan y de poder vivirlo con ustedes”, escribió ella en su cuenta oficial de Instagram. Y agregó: “No se gasten en buscar notas las cuales no piensan pagar. Mi tiempo e intimidad son primordiales y más en este momento. Dos besitos porque tres es mucha plata. Atentamente, la mamu”.

De inmediato, comenzaron a circular rumores que indicaban que quienes se conocieron a fines de abril 2022 -cuando ambos participaron en la primera temporada de El Hotel de los Famosos- serían padres de una nena a quien llamarían Venecia. Sin embargo, fueron los propios padres quienes se encargaron anunciarlo.

Fue a través de un video en el que Alex le está dando besos a la panza de Melody. De fondo, suena la canción Miel, de Lauri García. Ambos están vestidos con una remera azul. “Se viene Vicenzo”, aseguró el conductor de Los desconocidos de siempre, el ciclo de entretenimientos de El Trece. Y agregó: “Bebé vikingo”, junto a dos corazones azules y en el medio el emoji de un varón. El origen del nombre que eligieron la bailarina y el animador es italiano, significa “el vencedor” o “el que ha llegado para vencer”.

Alex Caniggia y Melody Luz anunciaron el nombre de su bebé

En medio de esta felicidad, y en charla con Socios del espectáculo, el conductor dio detalles de cómo fueron las reacciones de sus padres al momento de enterarse de la noticia. Respecto de Mariana Nannis, aseguró que “ella está chocha mal”, y al ser consultado sobre si ella vendría al país para acompañar durante el embarazo, explicó que “no sé, por ahí sí, por ahí no. Pero no pasa nada igual, si no viene voy yo, olvidate”, para luego confirmar que su deseo es que nazca en la Argentina.

Tras ese primer momento, llegaría la pregunta sobre cuál es la relación con su padre, el ex futbolista Claudio Paul Caniggia, del cual hace un tiempo que se encuentra distanciado y aclaró que “mi papá no me habló, ya saben todos que no me hablo, que no hay relación ni va a haber”, y al repreguntarle sobre si este nuevo presente podría cambiar el presente que viven, fue tajante: “Para nada”.

La relación entre Alex y Melody comenzó a fines de abril en el seno de la primera edición de El hotel de los Famosos. Y, ya dentro del reality, comenzaron a circular rumores de embarazo que ellos se encargaron de desmentir. Sin embargo, con el correr de los meses ambos fueron afianzando cada vez más su relación. A tal punto que, después de haber apostado a la convivencia y de haber realizado un viaje a Europa, en el mes de octubre decidieron sellar su unión con un significativo tatuaje. Fueron ellos mismos los que se encargaron de compartir con sus seguidores de las redes sociales todo el proceso que realizaron para grabarse la frase que los identifica. En el video que publicaron, se los puede ver a los dos en el negocio del tatuador. “Gente, llegó el día. Hoy sí, nos vamos a tatuar con el amore della mia vita: ‘Amore mío’. Lo que escuchás. Vamos a estar por toda la vida juntos”, decía el mediático para terminar fundiéndose en un beso con su novia.

Seguir leyendo