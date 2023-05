Natalie Weber recordó su lucha contra el cáncer y Mauro Zárate hizo una desgarradora confesión

Natalie Weber habló de su lucha contra el cáncer, a seis años de la operación (Video: "Desayuno Americano", América)

“Hoy seis años, amor mío. Volvíamos a respirar y a dejar atrás el puto… Te amo con todo mi corazón”. Mauro Zárate compartió ayer en sus redes sociales una foto de aquel 11 de mayo del 2017 cuando su esposa, Natalie Weber, fue operada de un cáncer de mama. En aquella imagen, el futbolista está sentado a su lado sosteniéndole la mano mientras ella descansa en la cama de la clínica. En su posteo, él no puede terminar la frase, adjetiva a la enfermedad, pero no la nombra.

Lo celebró a la distancia ya que él está jugando en Italia, y ella trabajando en la Argentina como panelista de Desayuno Americano, el programa que conduce Pamela David por la pantalla de América. En unos días, él viajará de visita y se reencontrará con su familia, la que formó con la modelo, con quien tiene dos hijos: Mía y Rocco, quienes están con su madre en el país.

Pasaron seis años desde aquella operación en la que Natalie se operó luego de haber sido diagnosticada de cáncer de mama cuando tenía 30 años. También realizó un tratamiento de radioterapia durante tres meses. Por ese entonces, estaban viviendo en Italia porque el futbolista estaba jugando en el club Fiorentina, se encontraban en la Argentina de visita y ella decidió quedarse para afrontar lo que vendría luego. Planeaban unas vacaciones y era su aniversario cuando se palpó un bulto que la hizo ir al médico. Además, coincidía con un control programado ya que tres semanas antes había perdido un embarazo. Una serie de estudios arrojaron el diagnóstico que a ella la dejó 15 días en la semana sin poder levantarse, tratando de asimilar todo. “Lo primero que se me cruzó por la cabeza fueron mis hijos”, dijo este viernes en diálogo con sus compañeros en el programa de las mañanas de América.

Y recordó que le dijo a su esposo que si ella no lograba superar la enfermedad, le hubiera gustado que rehiciera su vida. “Quería que ellos tuvieran una imagen materna”, dijo sobre sus hijos. Por ese entonces, Mía tenía cinco años y Rocco, ocho meses. “También pensaba que el día de la mañana les iban a mostrar una foto mía y no se iban a acordar. Son cosas que se te cruzan al principio. Después activé y dije ‘me come él a mí o yo me lo como a él’”, continuó.

El posteo de Mauro Zárate por el aniversario de la operación de Natalie Weber

En una charla a corazón abierto con sus compañeros, Natalie contó cómo atravesó los siguientes días y meses luego de aquella mastectomía. “Me sentía bien, lo que me dolía era el corazón”, se sinceró y contó que la ayudó a salir adelante hacer terapia, que todos los días hablaba con su psicóloga, con quien se permitía llorar para no hacerlo delante de su madre, quien se instaló en su casa con ella y su familia para ayudarla, ni delante de Zárate, a quien hasta el día de hoy le cuesta hablar al respecto.

Natalie también contó que habiendo pasado cinco de aquel diagnóstico, podría hacerse controles anuales, pero que ella elige realizarlos cada seis meses para mayor tranquilidad. La semana pasada le tocaron los últimos, que salieron bien y que llevaron alivio a ella y a su familia. “El día anterior no pude dormir”, admite y agrega que desde que fue diagnosticada por primera vez le quedó un miedo que aún no logra superar: “Me duele la cabeza y pienso que es un tumor cerebral, me suele la panza y pienso que es algo en el hígado”.

Otro de los poteos que hizo Mauro Zárate ayer

Cuando fue consultada por Luisa Albinoni sobre cómo se sentía como mujer luego de la operación que había atravesado en la cual había decidido sacarse ambas mamas para evitar las posibilidades de que la enfermera pudiera regresar, Natalie respondió: “Estuve una semana internada, y cuando me dieron el alta y me tocaban las curaciones no quería que Mauro me viera así, bajo ningún punto de vista. La primera vez que me vi, me trajeron una silla porque me bajó la presión, pero sabía que era solucionable. A mí lo único que me preocupaba que mis hijos tuvieran una mamá el día de mañana. Mi meta es ver crecer a mis hijos, los traje al mundo para criarlos, verlos crecer y que el día de mañana me hagan abuela”.

Por su parte, resaltó que su marido jamás “mostró debilidad”, que no lloró delante suyo, y que con el tiempo supo que durante las seis horas que duró la operación “era un mar de lágrimas”, según le transmitió su familia más tarde. Y sobre el posteo que hizo el futbolista en las últimas horas, agregó: “Él está pudiendo sacar un montón de dolor de adentro”.

La desgarradora frase de Mauro Zárate sobre la lucha de Natalie Weber contra el cáncer (Video: "Desayuno Americano", América)

Mientras Natalie hablaba desde su experiencia, la producción de Desayuno Americano se contactó con Mauro Zárate, quien está en Italia y dentro de 12 días viaja a la Argentina para reencontrarse con su familia, y habló a flor de piel, como nunca antes lo había hecho en televisión.

Definió a su esposa como una “guerrera” y explicó las palabras de su posteo: “Volvimos a respirar porque era un nudo en la garganta. Yo no sabía si en un par de meses la iba a seguir teniendo a mi lado. Era durísimo porque si se me iba, yo me iba a morir en vida. No me me iba a poder matar porque tenía dos hijos”.

Luego, indicó que prefiere evitar referirse al respecto tanto públicamente como en la intimidad. “Trato de no hablar porque no me gusta tocar el tema. Festejamos cuando salen bien los resultados. Es durísimo porque nunca sabés cómo puede seguir todo. Ahora va todo bien, y estamos muy contentos, yo creo que ella le ganó. No puedo hablarlo porque me cuesta, también me cuesta hablar de mi papá”, dijo sobre su padre, Rolo, quien murió en julio del 2022. “Son cosas muy duras que me cuestan hablarlas, prefiero evitar. Cuando pasan estos momentos lindos, festejas”, concluyó Mauro Zárate.

Seguir leyendo: