Quién es el uruguayo que cantó las canciones de Fito Páez en la serie El amor después del amor

“¿Así que vos sos el que me imitás?”. Agustín Britos acababa de bajarse del escenario de una jam tras cantar un par de canciones de Fito Páez en un bar de Montevideo, Uruguay. Y recibía la pregunta del mismísimo Fito, presente de casualidad en aquella calurosa noche de febrero de 2015. El encuentro terminó en una foto que el imitador subió a su cuenta de Instagram. Britos, nacido en Paysandú, acababa de cumplir 25 años y, después de haber tenido un pasado como bailarín de ballet, se ganaba la vida imitándolo al rosarino en fiestas y también en la televisión. Lo que no sabía es que ocho años después tendría que cantar esas canciones para musicalizar El amor después del amor, la biopic acerca de los primeros treinta años de vida de Páez.

Entre los logros de la producción de Netflix se destaca la música, que no solo pone en escena lo firmado por el rosarino en aquellos días sino que también hay espacio para narrar la época a partir de la Trova Rosarina, Charly García, Luis Alberto Spinetta y la elegancia underground de Los Twist, Don Cornelio y Virus. Lo particular del caso es que lo que se escucha a lo largo de los ocho episodios no fueron reproducidas de sus fonogramas originales sino que fueron reintepretadas. Mientras Iván Hochman le puso cuerpo y alma al Fito adulto, Britos fue quien cantó sus canciones.

Agustín Britos y Fito Páez tuvieron un encuentro en 2015, 8 años antes de que el uruguayo cantara las canciones del rosarino en la serie El amor después del amor (Instagram)

“La rumba del piano”, “Giros”, “Ciudad de pobres corazones”, “Y dale alegría a mi corazón” y “Tumbas de la gloria”, entre otras, fueron algunas de las piezas que le dieron argumento y guion a la serie: todas, incluso una inédita, fueron interpretadas por este cantante que también lidera una banda tributo al rosarino.

En 2014 participó del reality show Yo me llamo Uruguay, en donde se destacó con una versión de “Circo Beat”. Ese video llegó a ojos de Carlos Vandera y Diego Olivero, guitarrista y bajista respectivamente de la banda de Páez desde hace años, ahora responsables de la producción musical de la serie. Y decidieron convocarlo para la tarea.

Agustín Britos había imitado a Fito Páez en 2018 en un reality show uruguayo (Video: YouTube)

“Me llamaron avisándome que estaba en una preselección de artistas para hacer la voz de Fito y me pidieron que ese mismo día grabara y mandara una versión de ‘El amor después del amor’. Así fue que busqué una pista buena, la grabé y la mandé por la noche. Pasaron dos días sin tener novedades (...) y al tercer día me comunicaron la gran noticia de que había sido seleccionado. Rápidamente viajé a Buenos Aires donde empecé a grabar para la serie en Estudios Cromo, en Palermo”, recordó Agustín en diálogo con el ciclo Aduana de palabras (CNN Radio Argentina).

En su cuenta de Instagram, Britos fue mostrando parte del trabajo que realizó en Buenos Aires y considerando su momento como “un sueño hecho realidad”, tal como manifestó. También publicó fotos de la cocina de las grabaciones, que se realizaron a lo largo de diez jornadas de siete horas cada una, en donde se lo veía trabajando con los productores.

“Quiero decirles que tuve el placer y el honor de que me este coacheando el señor Carlos Vandera, a quien admiro y adoro muchísimo: la paciencia que me tuvo este ser humano increíble, la onda que tiene, la energía, todo... La verdad, eternamente agradecido con él y con los ingenieros”, dijo cuando publicó unas fotos junto al guitarrista nacido en Rosario, que en la banda de Fito también está encargado de arreglar voces y coros.

Agustín Britos junto a Carlos Vandera, el guitarrista de la banda de Fito Páez que fue uno de los productores musicales de la serie El amor después del amor (Instagram)

“Siempre fui fan de Charly. A raíz de eso es que conocí y amé también la música de Fito, y de todo el rock argentino en general. El trabajo que hice fue todo en estudio y fue bastante complejo hacerlo porque Ivan Hochman ya había grabado las escenas de Fito cantando. Con lo cual mi labor consistía en tener que hacer coincidir mi voz, los tonos, el énfasis, la fuerza, la cadencia, los modos, todo, al detalle”, comenzó Agustín. “Hasta las tomas de aire, todo debía estar en armonía con lo que la imagen mostraba. Se trata de un trabajo que requiere una coordinación de momento exacto. Un tremendo laburo y muy artesanal, muy profesional, nada fácil. Pero creo que, como resultado final, quedó bastante bien”, consideró.

“Toda la música la volvimos a grabar nosotros, y también nos encargamos de las voces de los actores, de producir eso. Todo lo que es escena musical, los ensayos de Charly, lo de Los Twist, Don Cornelio y la Zona, Virus... También los hicimos nosotros. Y también hicimos canciones originales, como la que suena en el cabaret o la que aparece en la muerte del papá de Fito”, explicó el propio Vandera sobre el trabajo musical realizado para la serie en diálogo con el periodista Juan Cruz Revello para Santa Fe Plus.

“Todos los actores que tocan en vivo son músicos. La idea fue que en las salas de ensayo y en los conciertos en vivo se sienta esa energía, así que antes de esas escenas nos juntamos a pasar las canciones, y durante la grabación en el set seguíamos tirando data. Ya cuando estábamos en el set sabíamos que la idea de que tocaran en vivo era una bomba”, agregó Olivero, quien también viene trabajando en los últimos trabajos discográficos de Fito.

Agustín Britos grabando la música para El amor después del amor (Instagram)

“A partir de ahora quisiera que la cosa no quede acá y me gustaría poder ir a Argentina a tocar. Estoy muy contento con esto que ha pasado y sigue sucediendo con mi trabajo, con la serie, con todo. Y debo decir que cuando la gente me manifiesta que no sabía que se trataba de mi voz, sino que pensaban que era la voz real de Fito, me pone orgulloso y me hace pensar en que mi trabajo salió bien”, manifestó Britos.

