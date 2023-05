Lizardo Ponce dio detalles del after en el que se conocieron La China Suárez y Marcos Ginocchio

Lizardo Ponce dio detalles del after con famosos que celebró en su casa

Cada semana en la fiesta Bresh suelen confluir todo tipo de famosos: cantantes, actrices, modelos, influencers, mediáticos, exparticipantes de Gran Hermano, entre otros miembros de la fauna farandulesca local, mientras el público general y, digamos anónimo, se divierte en la suya. En las últimas semanas, un habitué de esta fiesta como Lizardo Ponce invita a su casa a sus amigos famosos para seguir la noche en modo after.

Ya en la madrugada del domingo, fueron muchos los que se congregaron en el sum del edificio en el que vive Ponce, quien al finalizar la celebración mostró la suciedad que se generó en el piso de lugar. Incluso Lizardo contó que en reiteradas oportunidades sus vecinos se acercaron para quejarse por el alto volumen de la música. Pese a esto, la fiesta siguió hasta que se hizo de día.

Pero lo más saliente de la fiesta en lo de Lizardo fue un supuesto acercamiento entre Eugenia La China Suárez y Marcos Ginocchio, ganador de la última edición argentina del reality de Telefe. Juariu, la stalker profesional, descubrió que ambos comenzaron a seguirse después de ese encuentro y luego de conocerse. Ante tanto ruido, el propio Ponce brindó más detalles en una entrevista con LAM.

La China con Lizardo (Instagram)

En un primer momento, habló de su vínculo con la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio. “La China no es mi amiga, la conozco... Me llevo bárbaro desde hace mucho tiempo, me cae espectacular. Y el sábado me cagué de risa con La China, la pasó bárbaro ella también. Y la invité a mi casa a hacer previa, after, cuando quiera. La pasamos bárbaro”, insistió Lizardo.

“¿Por qué no la invitaste a Wanda Nara que es mucho más simpática, fresca?”, quiso saber Yanina Latorre, que está enfrentada a la actriz desde que explotó el Wandagate. “Porque no me la crucé a Wanda en la Bresh. estaba en otro lugar, pero la saludé también y no la conozco. Nunca la vi, la conocí recién en la fiesta”, se justificó el influencer. “Tendrías que haber invitado a las dos...”, opinó Ángel de Brito. “¡Que vengan todos! Si había cada uno...”, se rió Lizardo sobre sus invitados.

“Tendrías que haber invitado a Wanda, que fue L-Gante”, insistió de Brito. “L-Gante vino un ratito...”, contó Ponce. “Te cayó con veinte personas, me dijeron”, completó el conductor, mientras Lizardo confirmaba y se reía, pero no quiso dar opinión al respecto.

Marcos saliendo de la casa de Ponce (Instagram)

“¿Cómo es Marcos en un after?”, le preguntaron las “angelitas” sobre el campeón de GH. “Lo que más me soprendió de Marcos es que es como se lo vio en la casa. La verdad es que es muy tranquilo, buena onda, se lleva bien con todo el mundo. Estaba con sus amigos que vinieron de Salta, estaban todos ahí... Fue todo muy divertido”, dijo Lizardo sin contar demasiado. “¿Es cierto que se olvidó ropa en tu casa?”, le consultaron. Y confirmó: “Sí, pero fue la vez pasada, en el after anterior. Pero no porque la tenía él, sino porque la llevó un amigo, se la sacó, la dejó ahí arriba... Después apareció y pregunté de quién era”.

“Subastala, hacela guita”, le sugirió de Brito. “Ya le dije: ‘O la pasás a buscar en estos días o la vendo, chau”, apuró Lizardo a Marcos. Por su parte, Latorre insistía en querer saber más sobre La China Suárez, a quien en las últimas horas la vincularon con un tal Lauty Gram, un cantante e influencer de 21 años que guarda cierto parecido físico con Rusherking y con quien la actriz habría coincidido el mismo sábado en la Bresh. “¿Qué pasó con Lauty, que todos dijeron que estaban chapando y fueron juntos a tu casa?”, preguntó la mujer del exfutbolista. “A Lauty lo conocí ese día, pero no vi besos, no vi nada. Estaba con sus amigos también”, cerró Lizardo.

