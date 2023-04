Qué le reprochan sus ex parejas, cómo empezó su amistad con Federico Hoppe y otras 31 respuestas de Martín Bossi

De chico, Martín Bossi en algún momento pensó en ser tenista profesional, pero en la adolescencia cambió los courts por los escenarios

1. Cuando eras chico de grande querías ser…

—Chico. También quería ser tenista como Horacio de la Peña, me gustaba como jugaba pero también su imagen, la vincha. En ese momento era mi ídolo y terminó siendo mi amigo.

2. Crecer y vivir en Lomas de Zamora…

—Como afirmo en mi espectáculo “Soy moderadamente argentino y desmesuradamente lomense”. No creo en las fronteras y aunque no viajo tanto me considero ciudadano del mundo. El barrio es mi país, me dio más satisfacción mi barrio que mi país. En Lomas me enamoré y actué por primera vez, hice mis primeros amigos. Soy de ese lugar donde la novia de un amigo no se mira, donde las patadas se dan de frente, donde de chico jugábamos a las bolitas y si perdías, las tenías que entregar. Mi barrio me marcó la medida de todo.

3. La travesura más grande…

—Un día robé unos chocolatines Jack para regalárselo a la vecina. Ella tenía once años y yo nueve. Pero con los chocolates robados en la mano empecé a sentir culpa y temí ir preso. Así que volví al kiosco y devolví el botín.

4. Comprobaste que “no hay mal que por bien no venga” cuando…

—Fracasé como profesional en el tenis. Gracias a eso me dediqué a lo que amaba que era mi profesión de actor.

5. Los más desmesurado que hiciste como hincha de Boca…

—Agarrarme a trompadas con mi abuelo. Lo cargué porque le habíamos ganado a Racing, su equipo, seis a cero. Él me tiró una chancleta y yo era chico pero le revoleé una reposera, seguí con el pan y la panera. No me comí el pan, pero sí una penitencia.

6. En la tribuna de visitantes en la cancha de Los Andes…

—Di mi primer beso. Fue con una chica del club que me gustaba. Yo no había besado a nadie y fue tipo novela, estábamos bobeando y empezamos a caminar por la tribuna visitante. En el punto más alto, con los papelitos volando que habían quedado del partido y el olor a maní que todavía flotaba en el aire, ella me besó. Fue la primer e inolvidable vez que sentí el gusto del beso de una mujer.

7. Tres cualidades que te reconocen tus amigos…

—Me cuesta hablar de mí, pero una que abarca todo, el amor.

Martín Bossi regresó a la calle Corrientes con el espectáculo Bossi Live Comedy. Se presenta en el Teatro Astral de jueves a domingos, a las 20.30; y sábados, a las 20.30 y 22.30

8. Tres defectos que te reprochan tus ex parejas…

—Soy demasiado lindo, demasiado inteligente y demasiado bueno para este mundo (risas). Hace mucho que no tengo pareja, pero me solían reprochar el egoísmo porque me dedicaba todo el tiempo al trabajo. Siempre estuve casado con el arte y me resultaba imposible compatibilizar tanta pasión por un lado y comprometerme con una persona por el otro.

9. Tener muchos seguidores en redes no es lo mismo que…

—Una cosa es que a la gente le interese tu vida y otra tu arte. En Instagram tengo 500 mil seguidores, pocos para los parámetros de redes y eso pasa porque no interesa tanto mi vida. Pero en el teatro ya me vieron más de dos millones de personas o sea que mi trabajo interesa más que mi vida. Los seguidores en redes a veces indican que te interesa la vida de la persona pero no su trabajo.

10. Se tenía que decir y se dijo: afeitarse todos los días…

—Es estresante, es un plomo. Además lo tengo que hacer con meticulosidad ya que, por mi trabajo, máscaras o maquillaje deben quedar perfectos. Afeitarse todos los días es un garrón.

En Bossi Live Comedy, Martín Bossi muestra su talento como actor, imitador, músico, cantante y bailarín

11. Si renacieras en otra época u otra persona elegirías…

—Ser Di Caprio (risas). Un poco más en serio, me gustaría ser San Martín porque fue un tipo que ayudó a los hombres a ser libres y si puedo ser muy pretencioso… Jesús. Son dos personajes incomparables para los que somos libres o tratamos de serlo y no dependemos de nadie ni de nadie. Aunque no se pueden comparar entre ellos son seres que conducen a otros a la libertad.

12. Te encantaría pero no tenés ganas de…

—Irme a probar a la primera de fútbol del club Los Andes, pero no tengo ganas de que me digan que soy un viejo choto (risas).

13. Al llenar un formulario, en “profesión” escribís…

—Curioso, porque es mi profesión me gusta curiosear todo el tiempo.

14. La cábala que seguiste en el Mundial de Qatar…

—Usé la misma remera de Argentina todo el tiempo. Terminé con un olor a chivo infernal. Todavía no la lavé.

15. A veces te mirás al espejo y no podés creer…

—Todo lo recorrido. Mi papá veía a Diego Torres en la tele y se quejaba de “ese pibe melenudo que es el hijo de Lolita” y hoy es mi amigo. Si estaba Tinelli apagaba la tele y terminé trabajando con él. Pero también al mirarme en el espejo me cuesta creer que estoy envejeciendo. Pensé que me salvaría que había una amnistía. Es injusto envejecer pero me resigno a la injusticia.

16. Tu actual espectáculo Bossi Live Comedy es…

—Un acto de rebeldía en conjunto. Un espectáculo que no es ni el mejor ni el peor sino el más necesario porque habla de las necesidades humanas. No entretiene sino que modifica, aquellos que lo fueron a ver saben de que estoy hablando.

17. Entre una cena con Robert De Niro u otra con Roger Federer preferís…

—Cenar con Robert De Niro. El mundo del tenis lo conozco mucho y en la actuación me falta descubrir muchas cosas todavía.

18. La peor cita que recordás…

—Hasta las malas experiencias fueron buenas para mí, así que no hay malas citas. Lo peor que me pasó es que me dejen plantado o que no me guste la chica.

19. Tu experiencia como estudiante de Comunicación Social en la Universidad de Lomas de Zamora…

—Pésima, en realidad no entré nunca al aula. Me anoté porque quería estudiar actuación y mis viejos me mandaron a Comunicación porque era más “culto que ser actor”. Pasilleaba, estaba en el bar, me metí en un grupo de teatro, pero no di ni una materia. La experiencia me sirvió para darme cuenta de que hay que estudiar lo que uno ama.

20. La soledad es algo…

—Necesario.

"Hay una nueva forma de hacer música: ya no se necesita el bajo, la guitarra, se ahorran los autores. Si ves TikTok: 'Mami qué tú quieres, aquí llegó tu tiburón…'. Y hace 20 años hubo un pibe que escribió 'Muchacha ojos de papel'. Entonces, ¿para qué vas a contratar un autor, si la gente ya no quiere escuchar letras", reflexiona Martín Bossi

21. Tu relación con Sandro nació…

—A los 6 años cuando abrí los ojos un día y estaba en la falda de mi mamá en un teatro de Santa Teresita escuchando sus canciones. Siguió con mi papá que volvía de su trabajo de vendedor de repuestos y entraba cantando canciones de Sandro o Raphael.

22. Los test vocacionales te parecen…

—Un curro. Para descubrir tu vocación no necesitás un test. La vocación se lleva adentro no te la indica un papel. No creo que Cerati o García Márquez hayan descubierto su vocación en un test y si no la tenés ni un test te salva. A mi me mandaron porque, como no querían que fuera actor, pensaron que me ayudaría a descubrir otra profesión y nunca le pegaban. Salía que tenía que ser arquitecto, cualquier cosa.

23. En tiempos de deconstrucción escuchar a Bad Bunny cantar “mami qué tú quieres, aquí llegó tu tiburón, ese culo se merece todo, se merece todo, se merece todo”…

—Todo lo que pienso lo digo en el teatro. Les recomiendo que vayan a verlo, hablamos mucho de la degradación cultural y de esta era que yo la llamo de la incomunicación. Estamos hablando de deconstruir, de no violencia de género, y la música más escuchada es la más misógina. Es muy perverso el sistema.

24. Tu “combo seducción” está compuesto por…

—Mis ojos claros son la base de mi potencial, le sigue mi cuerpo esbelto y mi escasa simpatía.

Fue jugador profesional y profesor de tenis. Como jugador, Martín Bossi llegó a intermedia y fue número 12 del ranking nacional

25. Los emoticones que se mandan por WhatsApp son…

—Son una forma de degradar la comunicación. Los que no tienen recursos mandan emoticones. A mí me gusta mandar mucho la berenjena y la pareja de chinos. Cuando no sé qué contestar mandó la pareja de chinos, también la banana pelada, el choclo. Me manejo en esos rangos (risas).

26. La peor traición que te cometieron…

—El día que me enteré que los Reyes Magos era los padres. Ahí descubrí la mentira, la estafa. Era la primera vez que me engañaban y encima eran mis padres. Me mostró lo que vendría después: la manipulación, el “sos muy fácil, vos vas a creer en un gordo y unos reyes que traen regalos, te podemos engañar como queremos y nos vas a creer”.

27. En tu cumpleaños los invitados que no pueden faltar…

—El disck jockey, para bailar y el cocinero, para comer. Lo otro es accesorio.

28. La anécdota que contaste mil veces pero te siguen pidiendo…

—La verdad y gracias a Dios, no me piden anécdotas. En la calle, la gente me saluda y no me pide nada, con mis amigos sucede lo mismo. No les llama la atención mi trabajo ni la gente con la que trabajo, no me preguntan por Tinelli ni me dicen “contate” ni “imitá”. A los que son así los saco de mi vida. Las anécdotas las cuento en el teatro o en las entrevistas. Pero para mis amigos, para la gente que me rodea y quiero soy un laburante, no me tratan como una celebridad. La fama es un bullicio momentáneo. Pocos me recuerdan de lo que trabajo salvo cuando trabajo. No tengo un séquito que me sigue sino amigos con los que comparto.

29. Si vuelve la pandemia y se permite compartir con alguien el encierro buscás a…

—Penélope Cruz. No es necesario explicar por qué.

30. Decís que “la raqueta te salvó la vida” porque…

—Me hizo conocer a mis amigos, me dio una conducta, el arte de la repetición. Federico Hoppe es uno de mis mejores amigos y lo conocí por el tenis. Trabajábamos en el mismo programa, él era el campeón del canal y me propuso jugar. Le advertí que yo antes de actuar era profesional, pero jugamos igual y lo re cagué a palos. Ese día empezó nuestra amistad.

31. Cuando en el teatro llega el aplauso final…

—Llega la muerte porque el protagonista nace, agoniza y muere en cada obra. El aplauso inicial es el nacimiento y el final, la muerte.

Martín Bossi afirma que “por mi salud mental. Nada es importante. No me importa pertenecer, no me importa figurar, no me importa que me premien”

32. Cumplir 40 años de democracia ininterrumpida te genera…

—Mucha felicidad porque así debe ser. No cambio el estado democrático por nada. Creo que es hasta una obviedad respetar los derechos del otro, la igualdad. Siempre quiero vivir en una democracia.

33. Cuando seas grande querés ser…

—Nunca voy a ser grande.

