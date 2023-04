Quién es la famosa que adoptó a Matilda, la perra que rescataron Paula Chaves y Pedro Alfonso: “Queda en buenas manos”

Paula Chaves y Pedro Alfonso rescataron una perra: "Bienvenida a casa, Matilda" (Video: Instagram)

“Buscamos una familia que la ame muchísimo. Escribime por privado. Desde ya, les aviso que voy a ser muy exigente. Galga de tres o cuatro años, desparasitada, castrada. Ama el sillón por sobre todas las cosas en su vida”.

Una semana atrás, Paula Chaves recibió en su casa a Matilda, una perra que rescataron y llegó desde Santa Fe para que ella junto a su familia -formada por su marido, Pedro Alfonso, y sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa, le dieran amor mientras encontraban otra que pudiera adoptarla. “Como siempre les digo, si yo adopto la rueda no sigue girando”, explicó en sus redes sociales cuando le consultaron por qué no se quedaba en su hogar.

“Para poder seguir rescatando y transitando, necesito darlos en adopción. Todos son muy felices acá, porque de eso se trata, cambiarles la vida, demostrarles que con amor cualquier pasado queda atrás y encontrar una familia que los ame”, escribió la modelo e invitó a sus seguidores a ver en sus Historias Destacas para conocer a los perros que adoptaron diferentes familias: “Así ven la cantidad de destinos que cambiamos”.

En las últimas horas, Paula contó a través de sus redes sociales que le habían encontrado una familia a Matilda. “Tenemos buenas noticias. ¿Están listas?”, escribió en su cuenta de Instagram, en donde tiene cuatro millones y medio de seguidores. “Es la perra más perfecta, amorosa y buena. Merecía a la mejor familia, pero a nosotros nos costaba no verla más”, continuó para luego agregar que la mascota se mudaría a la casa de Geraldine Neumann, su marido Jorge Otamendi y sus hijos, Helena y Matías. “Las amo”, escribió la conductora junto a una foto de su amiga y su hija, quienes fueron a buscar a la perra a su casa.

El anuncio de Paula Chaves sobre el futuro de Matilda, la perra que rescató

Geraldine Neumann y su familia adoptaron a Matilda, la perra que rescató Paula chaves

“Si hay alguien que me guio en mis primeros pasos de maternidad, me dio amor y me demostró que los perros son hijos, es ella”, agregó Paula junto a una foto de Gegé junto a su hija Helena y Matilda, de cuando fueron a buscarla a su casa. Luego, la despidió a través de distintos videos y fotos en sus redes sociales. “Chau, Matilda. Vas a tener una vida llenísima de amor y esta familia tiene mucho amor para seguir dándote”, escribió.

“Y una vez más nos quedamos con el corazón enorme lleno de amor. Por haberle enseñado a Matilda que podía tener una vida repleta de mimos y camas calentitas. Y soltarla también, que siga quedando en lugar en esta casa para poder seguir cambiando el destino de los perros. Obvio que nos cuesta la despedida, pero es un gran aprendizaje para todos. Dar amor y soltar para poder seguir rescatando”, consideró Chaves, compartiendo una lección de vida.

Más tarde, compartió imágenes de Matilda en la casa de su nueva familia, con el marido de Geraldine y su hijo. “Ya se apoderó de otro sillón”, bromeó sobre la perra que durante esta semana había permanecido en el sillón de su casa con Pedro Alfonso. Y agregó otra foto de la galga al lado de Jorge Otamendi, trabajando en la computadora: “#Lausurpadoradesillonesycamas. Hola, sí, ¿qué tal? hagan lugar que llegué yo”, volvió a aplicar su sentido del humor.

La familia de Garaldine Neumann adoptó a Matilda

Cuando Paula Chaves recibió a la perra en su casa, la presentó con un emotivo video en sus redes sociales, en donde sus hijos le hacían caricias y le daban cariño. “Bienvenida a tu nueva vida, Matilda. Llena de amor y mimos. No sabemos qué fue lo que viviste antes, pero ojalá te lo puedas olvidar rápido y empezar a disfrutar de todo lo que te espera”, escribió junto a aquel video.

“Involucrarse, transitar. Animate a cambiarles la vida”, agregó en su Instagram y agradeció el apoyo del refugio rescatista que la ayudó a comenzar este nuevo camino de transitar perros en su casa hasta conseguir una familia que los adopte.

