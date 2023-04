Jimena Barón se emocionó con una lección de vida que le dio su hijo

Jimena Barón y su hijo Morrison

“Nunca no fuimos increíblemente felices juntos y así será toda la vida. Siempre sonriendo, siempre lleno de amor. Sos lo mejor, lo más fácil y lo más hermoso que me pasó en la vida. Nunca nadie me miró y me amó así como vos. Te amo, Momo de la felicidad. Sos de otro planeta”, escribió Jimena Barón en su cuenta de Instagram en un posteo que le dedicó a su hijo Morrison, de nueve años, fruto de su relación anterior con Daniel Osvaldo.

La actriz firmó la publicación con el emoji de un corazón, y la palabra “mamá”, como si fuera el pie de una carta que le podría haber escrito al niño que de igual forma lo puede leer a través de las redes sociales. Jimena acompañó el texto con fotos de su estadía en Brasil, a donde viajó días atrás, en Semana Santa, para que Momo -como apoda a su hijo- conociera aquel país, después de tanto desearlo. Por ese entonces, lo sorprendió cuando fue a buscarlo al colegio haciéndole creer que irían a almorzar pero finalmente le contó que dos horas después saldría el vuelo. Además, se sumó su pareja Matías Palleiro, quien tiene un excelente vínculo con Morrison.

Así las cosas, en las últimas horas la artista compartió una reflexión en su cuenta de Twitter luego de haber llorado y de escuchar una lección de vida que le dio su hijo. Todo sucedió mientras saludaba a un pintor que estuvo trabajando en su casa los últimos días. La actriz terminó la charla llorando y abrazada al trabajador, a quien, además de pagarle por sus servicios, le regaló una caja con 24 bebidas energizantes.

“Recién terminó Luis (pintor que estuvo laburando en casa estos días) y para despedirlo lo abracé, me largué a llorar. Nada tiene sentido. Sigan”, escribió la intérprete de La Tonta, La Cobra y La Araña, entre otros éxitos, a sus casi tres millones de seguidores de Twitter. Y agregó otro tuit en el que reprodujo la conversación que mantuvo con su hijo, quien se mostró sorprendido al verla llorar y terminó diciéndole una frase que la hizo reflexionar.

—Mamá, ¿por qué llorás?

—Es que Luis se toma un tren muy largo para venir a trabajar y es tan agradecido y feliz.

—¿Viste? Y vos te quejás porque no ponen centradas las letras del cartel de la gira.

Los tuits de Jimena Barón

Días atrás, la artista había contado -también en sus redes sociales- el susto que pasó el fin de semana cuando se rompió el techo del salón de juegos en el barrio porteño de Belgrano en el que se encontraba Morrison y debieron evacuar a los presentes. Ella recién se enteró de lo sucedido cuando lo fue a buscar: es que había decidido ir a tomar un café con una amiga mientras ambas hacían tiempo hasta que finalizara la hora de juegos de sus respectivos hijos.

“Nos fuimos a tomar un café con mi amiga a esperar que pase la hora sintiéndonos re copadas de llevar a nuestros hijos a las camas elásticas un sábado. Cuando volvimos a buscarlos, los tres niños estaban con un policía hacía 45 minutos porque se rompió el techo y hubo evacuación”, escribió y acompañó el mensaje con un meme, tratando de ponerle humor a la situación y también para llevar tranquilidad pese a lo que había sucedido. Afortunadamente, y según las propias palabras de la actriz, evacuaron el salón apenas se rompió el techo y la situación no pasó a mayores.

Antes del viaje a Brasil, Jimena Barón había dado una entrevista en Invencibles -el ciclo de María Belén Ludueña por República Z-y en una charla íntima habló de sus deseos de agrandar la familia junto a Matías Palleiro. “Yo en realidad ganas de ser mamá no sé si tengo particularmente, sí tendría un hijo con Matías porque es un sol, es una persona hermosa que me despertó de nuevo algo que yo pensé que ya estaba. Es decir, yo no siento una necesidad personal de volver a ser madre. Tengo un hijo de nueve que es todo, pero lo veo a él y digo este es un tipazo. Él es un hermoso desmedido y la verdad me gustaría con él o nada, sino cierro la fábrica”.

“¿Qué cosas no harías en caso de que llegue hipotéticamente el bebé de Mati?”, le preguntó Ludueña al escucharla. Y Jimena respondió con sinceridad: “Tenerlo sola. Básicamente, lo haría para vivir la experiencia de un compañero y ver cómo es eso que no me pasó”.

