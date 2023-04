Polémica en el bar, 60 años: las fotos del primer encuentro entre Marcela Tinayre y Gustavo Sofovich

“De chiquilín te miraba de afuera…” sonaba el tango de Enrique Santos Discépolo en la televisión e inmediatamente se viene a la cabeza la imagen de la mesa redonda, varones sentados alrededor, un bodegón de fondo y el dueño del bar detrás acompañando el decorado. Primero en blanco y negro, después en color, lo cierto es que han pasado 60 años después desde primer programa del ciclo ideado por Gerardo y Hugo Sofovich.

Con motivo de festejar las seis décadas en este 2023, Polémica en el bar continuará en la pantalla de la mano de su productor Gustavo Sofovich que prepara con todos los detalles la vuelta que será durante la primera semana de mayo en América. Estarán los debates, la actualidad y el humor, entre otras cosas, con el objetivo de entretener a los televidentes, pero habrá una novedad más que importante porque por primera vez la conductora será una mujer: Marcela Tinayre.

Este domingo por la mañana se dio el primer encuentro entre el productor y la nueva conductora donde empezaron a delinear cómo será el ciclo que se verá inicialmente de lunes a viernes en el horario prime time hasta la llegada de Marcelo Tinelli, que será en julio. Luego, el programa pasará a verse durante tres días a la semana, según pudo saber Teleshow. En las imágenes captadas por este medio se puede ver a Marcela y a Sofovich compartiendo un desayuno en Dashi en el que se habló del contenido y los posibles panelistas que acompañarán a la hija de Mirtha Legrand en la mítica mesa de Polémica.

Polémica en el bar, 60 años: las fotos del primer encuentro entre Marcela Tinayre y Gustavo Sofovich

La incorporación de Marcela Tinayre como conductora es una bisagra en el ciclo. “Yo tenía muchas ganas de hacer un programa con hombres. Se lo había propuesto a Martín Kweller y bueno, de golpe surgió esto. Me llamó Martín, me llamó Gustavo (Sofovich) y viste cuando sondeás y llamás a tres o cuatro capos de productores y preguntás: ‘¿Che, cómo me ves? ‘Fantástico”, me dijeron, así que estoy encantada de la vida”, expresó la artista en recientes declaraciones a Socios en el espectáculo.

El programa contará con una cuota extra que es que Marcela se convertirá en la primera mujer en conducirlo. Entonces, ella misma opinó sobre el tema. “Yo creo que sí, me parece que hay también un doble discurso, te guste o no te guste también hay un discurso de las mujeres, más femenino, y me gusta. Me gusta ese feedback que se genera entre los participantes y conmigo y fue muy picante hoy. Estuvo interesante, divertido, ameno, la verdad que parecía un programa al cien”, confesó.

Polémica en el bar, 60 años: las fotos del primer encuentro entre Marcela Tinayre y Gustavo Sofovich

“¿Fluyó?”, le preguntó el notero y su respuesta fue contundente: “Absolutamente fluyó, pero lindo”. Y enseguida agregó: “Que después de 60 años de Polémica yo sea la primera mujer en conducirlo me siento agrandada como galleta en un vaso de agua. Me pareció que me gustó, me gustó mucho. Y ojalá que a la gente también le guste mucho.”, concluyó la mamá de Juana Viale.

Durante mediado de marzo se había grabado un piloto grabó y salió impecable según contaron desde la entraña de la productora. En esa oportunidad fueron de la partida Fernando Burlando, Gabriel Shultz, Martín Salwe, Andrea Rincón, Ceferino Reato, Gabriel Levinas, Flavio Mendoza, Pachu Peña y Paulo Vilouta. Ahora habrá que definir quiénes quedarán y quiénes se sumarán a la mesa.

Polémica en el bar, 60 años: las fotos del primer encuentro entre Marcela Tinayre y Gustavo Sofovich

Así es como después de más de medio siglo al aire, América va a relanzar el programa de la mejor manera. Por el bar figuras emblemáticas como Juan Carlos Altavista - el querido Minguito -, Adolfo García Grau, Javier Portales, Fidel Pintos, Jorge Porcel y detrás del mostrador, seguían Alberto Irízar y Vicente La Russa. Después, ya en los años 80 estuvieron Gerardo Sofovich, Rolo Puente, Mario Sánchez y Julio De Grazia, entre otros reconocidos nombres del espectáculo. Para los 90 se habían incorporado Antonio Carrizo, Luis Beldi, Guillermo Nimo y Mario Sánchez.

Las últimas adquisiciones contaron con Gerardo Sofovich, el Negro González Oro, Jorge Rial y Chiche Gelblung, para llegar a la actualidad con el último conductor del formato que fue Mariano Iúdica.

Polémica en el bar, 60 años: las fotos del primer encuentro entre Marcela Tinayre y Gustavo Sofovich

Seguir leyendo: