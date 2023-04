Apareció una foto de Jey Mammon de incógnito dentro del avión con destino a España

La palabra de Jey Mammon antes de abandonar el país (Video: "LAM", América)

“Necesito relajar la cabeza y descansar un poco”, dijo Juan Martín Rago -conocido popularmente por su nombre artístico, Jey Mammon- el miércoles por la noche desde Ezeiza, minutos antes de abandonar el país. Lo hizo en medio de la denuncia por presunto abuso sexual contra Lucas Benvenuto.

El conductor apareció en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini acompañado por un amigo y con una gorra puesta, mirando para abajo y buscando pasar desapercibido. Cuando fue consultado por el cronista de LAM, evitó revelar a dónde se dirigía y tampoco quiso responder cuánto tiempo estaría fuera de la Argentina. Luego, se supo que viajó con destino a España.

“Me ves así, solo, frente a toda la gente. ¿Me ves con miedo? No tengo más nada que decir. Ya hablé y dije lo que tenía que decir, di las notas que tenía que dar. No tengo nada que decir”, repitió el conductor que desde que salió a la luz la denuncia de Lucas Benvenuto se refirió públicamente al tema primero a través de un comunicado, luego en un video que posteó en sus redes sociales y más tarde en distintas entrevistas con Jorge Rial, Baby Etchecopar y con Ulises Jaitt, cuyo mano a mano completo se verá este jueves por la tarde.

Por su parte, y segundos antes de despedirse del amigo que lo acompañó hasta allí, pero que no viajó con él, Jey Mammon hizo énfasis en una aclaración cuando fue consultado sobre su vínculo actual con Telefe: “No hay rescisión de común acuerdo. No te voy a decir nada más, no sé qué más querés que te diga”. En tanto, el canal había difundido un comunicado en el que aseguraban que habida sido “suspendido momentáneamente” de sus funciones como conductor en La Peña de Morfi, el ciclo en el que sigue estando al frente Jesica Cirio, en los últimos dos programas acompañada por Georgina Barbarossa.

En las últimas horas, se filtró una foto de Jey Mammon arriba del avión rumbo a España. Quien la publicó en sus redes sociales fue Lorna, reconocida popularmente como la fanática número 1 de Susana Giménez. Se trata de una selfie que se tomó el hombre a quien le tocó volar en el asiento de al lado del conductor. En la foto, se lo ve tratando de mantenerse incógnito: con la misma gorra que llevaba puesta antes de embarcar, con auriculares y sin levantar la mirada.

La foto de Jey Mammon en el avión rumbo a España (Facebook: Lorna Irina Gemetto)

Este jueves por la tarde se verá completa la entrevista que Ulises Jaitt le hizo a Jey Mammon, la tercera que el animador dio antes de partir rumbo al Viejo Continente. En tanto, el miércoles, Ángel de Brito mostró un adelanto en LAM. “Juro por Dios, por mi padre, por la memoria de mi padre, que tiene más valor, porque él para mí es todo... Juro por la memoria de mi padre que soy inocente. Pero hay gente a la que no le va a bastar esto que estoy diciendo”, dijo el conductor.

“¿Cuál sería el móvil de Lucas?”, le consultó Jaitt. “Yo te puedo decir lo que a mí me parece, pero para mí antes es importante destacar que la falsa denuncia, en cuanto a que él dice: ‘Yo, a mis 14, que pasó esto, esto y esto’... Yo después tengo la manera de demostrar que lo conozco a él, con sus 16 años, lo conozco, porque él dice que a los 14 hay una persona mayor que lo entrega, eso figura en la causa. Lo entrega porque según dice él, ‘a él le gustan los nenitos’, una cosa absolutamente desagradable...”, respondió el conductor en el anticipo.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

