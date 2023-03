Dalma Maradona publicó las fotos del cumpleaños de su hija, la criticaron y estalló: “¡Háganse ver!”

Dalma en el festejo de cumpleaños de su hija (Instagram)

El lunes, fue el cumpleaños número 4 de Roma, la hija mayor de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli. Y, como era de esperar, hubo un gran festejo organizado por su abuela, Claudia Villafañe, que se dedica a la preparación de eventos y es una número uno en la materia. Así que no faltó nada: hubo pelotero, juegos, animación, sorpresas para los invitados y todo tipo de exquisiteces, que la hija de Diego Maradona se encargó de agradecer desde su cuenta de Instagram. Sin embargo, en ninguna de las fotos posteadas por la actual columnista de Un Día Perfecto, Radio Metro, se mostró el rostro de la homenajeada.

Cabe recordar que la hermana de Ginaninna Maradona, que también es madre de Azul, de 8 meses de edad, tomó la determinación de no exponer a sus hijas públicamente desde que nacieron. Pero sus seguidores no le dejaron pasar el hecho de que publicara varias fotos del festejo para cumplir con los canjes y que en ellas aparecieran todas las adultas de la familia y no la cumpleañera. Lo cierto es que, frente a las críticas, decidió usar sus historias para hacer un fuerte descargo.

El descargo de Dalma Maradona

“Si tanto te molesta que no muestre la cara de mi hija, no me sigas. Por Dios, lo que las indigna...¡Háganse ver! Es una nena normal como cualquier otra. ¡Suelten y dejen que cada padre decida por sus hijos sin tener que opinar de todo! Que yo sea pública no te da derecho a opinar de todo”, comenzó diciendo la hija del Diez, que convivió con los flashes desde que llegó al mundo.

Y siguió hablándole a los casi 2 millones de usuarios que la siguen en esa red social: “Repitan conmigo...así como no se opina de un cuerpo ajeno, no se opina de la crianza de un niño que no es el suyo. ¡Qué nada opaque todo el amor y los mensajitos hermosos para Roma y para el hermoso cumple que tuvo! ¡Gracias!”.

Roma en su cumpleaños, de espaldas (Instagram)

La temática elegida para el festejo de cumpleaños de la pequeña fue La Sirenita. Hubo un show con los personajes de la película de Disney y un baile a cargo de los animadores. Por otra parte, tanto los grandes como los chicos pudieron disfrutar de catering especialmente elaborado para la ocasión. Y Dalma se encargo de pedirle disculpas a sus seguidores por tentarlos con la comida, pero explicó que quería recomendarles los servicios que tanto le habían gustado y con los que pensaba seguir trabajando.

Hace unos días, la hija de Diego y Claudia recordó el nacimiento de Roma. “Estaba teniendo algunos problemas de presión”, dijo. Y contó que aún faltaba para la fecha estimada de parto. Sin embargo, luego de revisarla, su obstetra le sugirió que se fuera a su casa, se diera un baño y regresara cuatro horas después, dispuesta a dar a luz a su primera hija. “Yo lo miro a tu papá y no entendía. Claramente ibas a nacer ese día y yo lloraba porque todavía no tenías nombre”, le escribió a su hija en una emotiva carta.

El día que anunció el nacimiento de su beba, la actriz reveló que eligieron llamarla Roma recién cuando la tuvieron en brazos y recordaron que, cuando se pusieron de novios, Dalma y Andrés habían hablado de ese nombre.

