Gran Hermano: el show de gestos de la perrita Mora junto a Marcos que se hizo viral

Mora copiando los movimientos de Marcos en la final ("Gran Hermano", Telefe)

La final de Gran Hermano tuvo varios protagonistas: por un lado, Julieta Poggio fue la primera de las finalistas en salir de la casa, obteniendo el tercer lugar; luego fue el turno de Nacho Castañares, quien quedó como subcampeón, y el último en cerrar la puerta y apagar las luces fue Marcos Ginocchio, quien se consagró ganador llevándose el cariño de la gente. Además, obtuvo un premio de casi 20 millones de pesos y una casa.

Quien también se llevó todas las miradas de la noche fue Morita, la perra que entró semanas atrás junto a Caramelo, quien abandonó la casa junto a Romina Urhig, quien había anunciado que la adoptaría. A Mora, en tanto, se la quedaría Marcos, lo que hizo que saliera en brazos del ganador. Pero antes, sus distintos y tiernos gestos conmovieron al público que vio la gala en vivo: por caso, tuvo picos de 30 puntos de rating.

Uno de los que más llamó la atención fue que imitó a Marcos en todo lo que hizo durante la noche. Incluso cuando despidió a Nacho: mientras le cantaba el popular tema que reversionaron -Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52- el futuro abogado alzó uno de sus brazos –con el otro sostenía a su mascota- y comenzó a alentarlo al ritmo del tema.

De inmediato, Morita comenzó a querer hacer lo mismo y chocó sus patitas como si estuviera aplaudiendo, también despidiendo al subcampeón del programa más visto de la televisión argentina. Dichas imágenes se viralizaron y convirtieron a la perrita en tendencia en Twitter, en donde los usuarios destacaron el conmovedor gesto.

Mora conteniendo a Marcos cuando lloró en la final ("Gran Hermano", Telefe)

Una vez que la puerta se cerró y que Marcos entendió que se había consagrado ganador de esta edición de Gran Hermano, se desmoronó en el patio y lloró de emoción. En cuclillas, sosteniendo su cabeza con sus manos, se permitió expresarse. Es que además, faltaban unos pocos minutos para que volviera a ver a su gente, aquellos de quienes se había despedido cinco meses atrás, en octubre del año pasado, cuando ingresó al certamen.

Al ver llorar a Marcos, Mora se puso a su lado y se quedó parada mirándolo, buscando contenerlo. Dichas imágenes también llamaron la atención de los fanáticos del certamen y replicaron el video en las redes sociales, sumándolas a las que ya se habían viralizado más temprano.

Mora, la perrita que es incondicional con Marcos ("Gran Hermano", Telefe)

La relación entre Marcos y Mora comenzó desde que la perrita ingresó a la casa. Si bien todos los participantes expresaron su cariño con ambos perros, decidieron que sean él y Romina quienes los adoptaran y los trasladaran a sus respectivas casas. En tanto, la familia Ginocchio ya había mostrado en las redes sociales el ambiente que habían adaptado y preparado para recibirla.

Y las últimas semanas, a medida que fueron quedando menos integrantes en el juego, Mora se quedó más cerca de Marcos, como si supiera que se iría en sus brazos. Días atrás, mientras él dormía, la perrita caminó por la cama hasta llegar a la cara y recostarse a su lado, y así descansar los dos.

Días atrás, el veterinario de la casa, Gustavo Marín, se había referido al futuro de los dos cachorritos, a la posibilidad de que continúen juntos la convivencia en otro hogar o que los separen: “Para mí es indistinto -aseguró-. No tienen por qué vivir juntos, creo que a cada uno le haría bien tener su familia, pero también podría pasar que vayan juntos y estarían bien, pero no me parece que sea una condición sine qua non decir que tienen que irse juntos”. Así las cosas, la idea es que Caramelo se vaya con Romina, y Mora, con Marcos.

