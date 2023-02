Cande Tinelli debutó como panelista y contó las extrañas propuestas que recibió de Cristian Castro y Fede Bal

Cande Tinelli habló sobre una extraña propuesta que le hizo Cristian Castro (Video: América TV)

Desde hace algunas semanas y por motivos diversos, distintas personalidades se sentaron en el panel de LAM para suplantar al staff fijo. Y en esta ocasión la elegida fue Cande Tinelli, quien aceptó ser angelita y no solo opinar sobre los distintos temas que se tocasen en el programa, sino también ser protagonista por algunos momentos.

En ese contexto, la hija de Marcelo Tinelli no dejó preguntas sin responder. Primero habló sobre las críticas que recibe permanentemente desde las redes sociales. “De chica me afectaba mucho pero con el tiempo fue cambiando. Es gente que no conozco, que me chupa un huevo, ¿por qué debería importarme? De grande me lo tomé mejor”, explicó sobre los haters que repiten mensajes de odio por cada movimiento que hace o decisión que toma.

Luego, Ángel de Brito quiso indagar sobre la relación sentimental del conductor. “¿Marcelo está solo?”, le preguntó, a lo que la joven respondió: “está disfrutando, está bien, creo que en este momento no quiere estar con nadie”. Además aclaró que tienen una relación muy cercana ya que ambos se encuentran sin pareja, que forjaron ese vínculo compartiendo mucho tiempo juntos y que hablan sin tabúes de todos los temas. “Hablo todo con mi papá, como si fuésemos amigos. Y él me pregunta también sobre mis cosas, capaz nos pasamos de la raya ya”, se sinceró entre risas. Y agregó: “Me da consejos excelentes, no puedo decir nada. Mi mamá también. Mi hermana es más como mi madre frustrada, me tiene cagando”.

“Estás soltera? Pensaba que tenías un novio en Barcelona”, le retrucó de Brito, pero ella fue contundente y lo interrumpió: “No, libertad absoluta”. “Ah, estás como Fede Bal, que nunca más se va a poner de novio dijo”, preguntó el conductor pero nuevamente recibió una negativa. “Tampoco eso, yo amo la monogamia, soy re Susanita en todo. Lo banco igual eh, es una forma de vida pero no, ahora estoy sola”, aclaró.

Sobre Fede Bal también fue consultada: “¿Vos saliste con él, Cande?”. “Guauu, no. Me invitó una vez a Carlos Paz, pero ni en pedo. Perdón Fede Bal, no te conozco pero sí me invitó, me dijo que me mandaba un helicóptero, me daba a Christian Grey. Un miedo ese helicóptero”, contó graciosa. Mientras las angelitas se burlaban y repetían que al menos el hijo de Carmen Barbieri pensaba invertir algo de dinero para seducirla ella fue categórica: “No es mi estilo, no lo conozco. Estoy leyendo todo esto que está sucediendo pero no lo conozco. Defiendo a la mujer siempre”.

Pero el momento más gracioso de su participación fue cuando contó cómo fue su convivencia con Cristian Castro cuando compartieron jurado en Canta Conmigo Ahora y se sentaban uno al lado del otro. “Divino, muy buena onda, me vino a saludar la primera vez al camarín”, comenzó contando. Pronto Yanina Latorre quiso saber si el cantante mexicano “le había tirado los perros”. La joven cantante no evitó el tema. “Un poco sí, es raro porque capaz es muy sensible. De la nada capaz lo tenía al lado y de la nada, cuando cortábamos de grabar me decía `tengo ganas de estar en la bañadera del hotel con patitos de hule`. Es medio poeta, no le cazo la onda. Y el manoseo, eso con mi pareja al lado era medio raro”, dijo intentando explicar lo sucedido.

Tras tantas anécdotas, el conductor la invitó a volver al día siguiente a ocupar la misma silla. “Veremos, lo hablamos mañana, tenemos que discutir mi cachet”, concluyó en su debut.

