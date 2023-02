El triste motivo por el que Susana Giménez no asistirá al cumpleaños de Mirtha Legrand

En diálogo con Intrusos (América) a propósito de su cumpleaños número 96 que celebra este jueves 23 de febrero, Mirtha Legrand reveló que invitó a 45 personas al festejo íntimo que realizará por la noche y en su casa.

Y reveló parte de la lista de personalidades que asistirán. “Vendrán Horacio Rodríguez Larreta con su novia Milagros, que es encantadora. También Jorge Lanata con su mujer Elba, Carlitos Rottemberg...”, contó la diva. Hasta que le preguntaron por la asistencia de su amiga y colega Susana Giménez. Pero Legrand dijo que no irá por un triste motivo.

“Susana no viene porque tiene a la perrita muy enferma, Thelma, que ella adora... Pero me va a llamar, ella siempre me llama”, contó la abuela de Nacho y Juanita Viale.

Susana con su perra Thelma (Foto: Instagram)

En paralelo a las palabras de Mirtha, en Twitter se volvió viral una consigna de un usuario, quien planteó a la comunidad: “¿Alguna vez se cruzaron con algún famoso? O sea, tipo, encontrartelo de la nada misma”. Y al interrogante, que obtuvo más de mil respuestas en poco tiempo, le surgió la contestación de Martina Ledesma, una joven que trabaja en una terminal aeroportuaria.

“Atendí a la mismísima Susana Giménez que venía desde Uruguay en avión privado solo para traer un perrito. La uno”, escribió Martina junto con unos emojis y con un par de fotos como pruebas de su encuentro con la diva. En una aparece posando junto a Susana y en otra está con Thelma.

Hasta el momento no se conocen mayores detalles de la salud de Thelma. Ante el hermetismo de Susana, algunos usuarios de Twitter se volcaron a preguntarle a Lorna Gemetto, la fan número 1 de Giménez. “Muy triste. Hace poco ella había subido una foto de Thelma con la virgen”, respondió Lorna a las preguntas.

Las fotos de una usuaria de Twitter que se encontró con Susana Giménez y su perra Thelma en un aeropuerto (Fotos: Twitter)

Thelma es una perra de raza Weimaraner, alta y de pelaje marrón claro. Y tras el fallecimiento de la célebre Jazmín, una Yorkshire que acompañó a la diva por más de 15 años, se convirtió en su perra predilecta.

Semanas atrás y en el marco de una visita a Miami, Giménez -que celebró sus 79 años el pasado 29 de enero- vivió un momento aterrador, cuando su casa de Venetian Island tuvo un principio de incendio. La noticia se filtró y, para llevar tranquilidad a sus seguidores, fue la propia diva la que se encargó de contar lo sucedido a través de un posteo que publicó en su cuenta de Instagram.

“Gracias a todos los que se preocuparon por saber cómo estamos. Tuvimos en casa un corto circuito eléctrico provocado por la lluvia y un enchufe del jardín. Por suerte nosotras estábamos despiertas y empezamos a sentir humo, llamamos a los bomberos y llegaron inmediatamente. Todo fue rápidamente solucionado. No se como trascendió, pero gracias a Dios no fue mas que un susto. ¡Besos!”, escribió la conductora junto a la foto de su mansión.

El incendio que Susana Giménez sufrió en Miami (Foto: Instagram)

Según trascendió, la residencia se había llenado de humo y los bomberos habrían tenido que derribar una pared para sofocar el fuego. Dada esta situación, la vivienda se habría quedado temporalmente sin agua ni luz eléctrica, aunque todo esto podría ser solucionado en breve.

