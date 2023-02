Julieta de Gran Hermano 2022 recordó el primer beso con su novio: “Fue horrible”

Julieta de Gran Hermano 2022 contó cómo fue el primer beso con su novio (Foto: Instagram)

Julieta Poggio es una de las participantes de Gran Hermano (Telefe) que resultó una gran estratega. La apodaron Disney desde la primera semana del juego, por su estilo coqueto, parecido al de las princesas. Sin embargo, la joven de 21 años piensa el juego mejor que ninguno de los hermanitos y siempre sorprende con sus nominaciones acertadas.

Ella no tiene prurito en nominar hasta a sus más allegados e incluso, durante la semana pasada fue la primera que usó la nominación fulminante cuando nadie la había utilizado. Así, le puso un voto directo a Camila Lattanzio para que vaya a placa de nominados el próximo domingo.

A pesar de estas estrategias que algunas personas pueden considerarlas traiciones, la joven de Villa Devoto se ganó el cariño del público y siempre divierte su manera de pensar el reality.

Julieta anunció, desde que entró a la casa más famosa del país, que está de novia con Lucca Bardelli y que estaba muy enamorada. Aunque quisieron relacionarla con Marcos Ginocchio, el chico más atractivo del certamen, según la gente de afuera, ella no dio tregua y se mantuvo al margen de las habladurías.

En esta oportunidad, la modelo sorprendió cuando contó cómo comenzó su romance con su actual novio, quien por estos días fue noticia por unos supuestos chats que se viralizaron con otra mujer.

En esta ocasión, Julieta aprovechó un momento de relax dentro del juego, mientras se maquillaba, para revelarles a Daniela Celis y Camila Lattanzio cómo fue su primer beso con el influencer. “Fue horrible”, comenzó relatando. Acto seguido, ella contó que el primer acercamiento con su pareja fue mientras ella estaba borracha, al punto que ni se acordaba que había “chapado” con él.

“Me lo chapé y no me acordaba”, admitió Julieta. Y agregó: “O sea, al otro día que pasó todo, mis amigas me dijeron ‘sí, cuando te lo comiste a Lucca Bardelli’ y yo dije ‘¿qué?’ Yo estaba re en pedo”.

“Y bueno, chapamos y yo estaba re en pedo. Yo ni me acuerdo de cómo fue ese chape, seguro chapé para el culo... y yo dije ‘no, este pibe es un pelotudo de mierda’”, disparó en un momento de sinceridad.

Julieta de Gran Hermano 2022 contó el primer beso con su novio (Foto: Instagram)

La modelo reconoció que después de esa situación estuvo en pareja con otro joven y que por eso estuvo alejada durante algún tiempo de Bardelli.

Más tarde, explicó que al poco tiempo ella conversó sobre el tema con Lucca. “Después se lo conté”, relató.

“O sea, ¿no se dio cuenta de que estaba re en pedo para chapar?”, dijo indignada. “Estaba re enojada con él y no lo quería ni ver”, contó. Y finalizó: “Fue horrible. Horrible nuestro primer beso, pero eso yo no lo cuento”.

Al respecto, quien se hizo famoso después de que Julieta entrara a la casa de Gran Hermano fue Bardelli. Así que el joven fue entrevistado por Georgina Barbarossa, en su ciclo de Telefe y pudo expresar detalles de su relación con Julieta.

Así, el joven detalló que, aunque hace un año y medio que está en pareja con la modelo, ya la conocía desde mucho tiempo antes por amigos en común.

“Es muy buena persona. Es muy inocente, pero no desde el lado tonto, sino del lado bueno”, dijo sobre su novia.

Y habló sobre el momento en el que se dieron el primer beso: “Nosotros nos conocíamos desde hacía dos años antes de ponernos en pareja. Nos habíamos dado un primer beso un día que salimos a bailar”.

“Luego de ese beso, seguimos nuestras vidas. No nos seguimos ni nada en Instagram al principio, pero después de un tiempo nos volvimos a reencontrar”, contó.

