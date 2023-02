Cosquín Rock 2023: la comunión de Divididos y Skay, la fiesta de Trueno, la seducción de LP

El encuentro entre Skay y Ricardo Mollo en Cosquín

Del anfiteatro de la Plaza Próspero Molina a la conquista del Aeródromo de Santa María de Punilla, el Cosquín Rock es un clásico desde hace 23 años. El festival más federal del rock argentino tuvo un esperado encuentro con los nombres históricos de la música popular y los nuevos talentos que pisan fuerte en la escena. Una postal que se repite cada año, con la convivencia de las tribus, las generaciones y las provincias, y los grandes shows de Skay Beilinson, Trueno, Divididos y el touch internacional de artistas tan diversas como Lila Downs y LP.

Desde bien temprano, el escenario Norte latió al ritmo del rock and roll. Después de la elegancia barrial de Guasones y el cancionero imbatible de No Te Va Gustar, el ex guitarrista de Los Redondos salió cuando todavía había luz natural en el atardecer mediterráneo. Entre canciones de su aventura solistas, y clásicos de Patricio Rey como “Todo un palo” y “Criminal Mambo”, Skay le convidó a la multitud su mitad del pogo más grande del mundo que incluyó, naturalmente, “JiJiJi”

Algo similar ocurrió al rato con Divididos es un número puesto en cada encuentro de Cosquín. Con la correa de su guitarra con los colores patrios, Ricardo Mollo comandó a la aplanadora con algunos de sus clásicos -”Haciendo cosas raras”, “Sábado”-; gemas ocultas -una hipnótica “Gárgara larga”-; temas de Sumo -”El ojo blindado”, “La rubia tarada” y los covers que ya son habituales de su repertorio, como “Tengo”, de Sandro, “Sucio y desprolijo de Pappo o el popular mexicano “Cielito lindo”. “Ala delta” le abrió el paso a Juanse, que salió al escenario en los primeros minutos del domingo, para cerrar la grilla con su sello de fábrica.

El público llegó desde temprano al aeródromo de Santa María de Punilla (Télam)

Justamente los dos guitarristas, de los más importantes del rock argentino, habían tenido un encuentro en la prueba de sonido que el dividido se encargó de documentar en sus redes sociales. “Hermoso encuentro con Skay en la prueba de sonido del Cosquín, hablando de guitarras y una anécdota que nos une es que, el sistema de vibrato que saqué de mi guitarra fue parte de una guitarra de él, allá por 1985/86″, escribió Mollo junto a un video en el que se los ve charlando animadamente sobre... sí, guitarras.

En el escenario Sur, Trueno se robó todas las miradas y los mayores aplausos, con los fans de Skay corriendo para no perderse su set. Quizás por su pulso decididamente rockero, uno de los grandes exponentes de los nuevos sonidos urbanos. El oriundo de la Boca puso el momento Scaloneta de la noche cuando interpretó “Tierra santa”, uno de los himnos que quedaron del Mundial de Qatar. Así, fue de los más ovacionados de un tablado que recibió los hits bailables e inoxidables de Turf, la canción rock modelo siglo XXI de Conociendo Rusia y se preparaba para cerrar con el crédito local, Juan Ingaramo.

Emiliano Brancciari, de No Te Va Gustar (Cosquín Rock)

Estelares abrió el escenario Montaña con su batería de canciones para cantar con el corazón sobre todo y a la hora del té, en un continuado con los cumbiones de La Delio Valdez que modificaron la panorámica del aeródromo. Promediando la grilla, hizo su irrupción una de las novedades de la convocatoria, la encantadora LP. A horas de su contundente actuación en el Luna Park, la neoyorquina cautivó también al público cordobés, con la potencia de sus canciones y su irresistible pronunciación de “Argenchina”. Enseguida, el arrollador Fernando Ruíz Díaz comandó esta nueva versión de Catupecu Machu, tan efectiva y enérgica como siempre, en una seguidilla que continuó hasta bien entrada la madrugada.

Tete Iglesias, de La Renga, con su hija Wayra (Instagram: Cosquín Rock)

En una permanente caja de sorpresas, el público podía pasar por la invitación rutera de El Mató Un Policía Motorizado, el encanto mestizo de Lila Downs, la propuesta itinerante de la Fiesta Bresh y encontrarse con los hermanos Tete y Tanque Iglesias, la base de La Renga, junto a Wayra, la hija del bajista que había sorprendido a todos con su talento en La Voz Argentina. Una muestra de la variedad que mostró un festival con las sierras como testigo, a resguardo de su clásica lluvia y con la invitación lista para el domingo, con Fito Páez, Ciro y Los Persas, Babasónicos, Ca7riel y Paco Amoroso y Tiësto entre sus principales atractivos.

