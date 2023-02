Fede Bal le pidió a Fernando Burlando que levante la demanda de Estefi Berardi contra Sofía Aldrey

Fede Bal le pidió a Burlando que levante la demanda de Estefi Berardi contra Sofía Aldrey: "Hay cosas que no hay que judicializar" (Video: Intrusos, América)

Después del escándalo mediático que estalló luego que Yanina Latorre divulgara unos chats privados de Fede Bal con diferentes mujeres, su novia Sofía Aldrey lo dejó y rompió la relación que ya llevaba tres años.

Si bien la noticia comenzó a circular el lunes de la semana pasada, día tras día se sucedieron un sinfín de hechos que agrandaron la pelea entre la pareja y también involucraron a otras protagonistas de la historia. De esa manera, aparecieron conversaciones entre Fede y Claudia Albertario y Estefi Berardi, confirmando una relación más íntima que la de solo amigos.

En el caso de Estefi, ella lo negó rotundamente desde el principio, aunque los chats demostraran un intercambio de mensajes bastante hot. Ella adujo en todo momento que eran truchos.

En ese contexto, se supo que Sofía le había roto a su novio una importante colección de juguetes que el actor tenía en la casa que ambos compartían hasta el momento en el que estalló la bomba. Mientras él permanece en Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, interpretando a Kinky Boots en teatro, Aldrey no habló con los medios sobre lo sucedido, en ningún momento.

A todo esto, fue Berardi quien le pidió a su representante legal, Fernando Burlando, que inicie una demanda contra quienes habían difundido esos chats, supuestamente falsos entre ella y el actor. Entre ellos, se encontraban el programa Intrusos, la periodista Marcela Tauro y nada menos que la misma exnovia de Fede: Sofía.

Ya con las aguas un poco más calmadas después de una semana y media del escándalo, Fede Bal habló sobre lo sucedido y en esta oportunidad se refirió a un pedido muy especial que le hizo él mismo a Burlando. Al aire de Intrusos (América) el actor reveló que lo llamó al abogado de Estefi para pedirle que por favor intercediera con la panelista para que levante la demanda. “Mi exnovia no se merece ningún juicio”, comenzó diciendo.

Más adelante, agregó: “Lo que ella pudo haber hecho queda en un ámbito de nosotros, nuestra relación es claramente pública porque lo expuso, pero no quisiera que tuviera ningún problema judicial”.

En referencia puntual a Estefi Berardi y su decisión de llevar esto a la Justicia, Federico manifestó: “Si consideran que es para judicializarlo, yo no puedo ocuparme de eso. Cada uno lleva a la Justicia lo que considera que daña su imagen y de más... Mi imagen está dañada desde hace mucho tiempo, he pasado por muchos momentos, entonces creo que hay cosas que no hay que judicializar. Yo no lo hago y trato de que tampoco le llegue esto a mi ex”.

Yanina Latorre volvió a confrontar a Estefi Berardi por el caso Fede Bal (Foto: Captura América)

Un día antes, en LAM, el ciclo de Ángel De Brito por América, Yanina Latorre volvió a increpar a Berardi acerca de la demanda que le inició a la expareja de Fede Bal y también contó este dato que luego confirmó el actor. “Me está llegando la data de algo que hizo. Una buena acción que se mandó... voy a hablar en potencial”, destacó la panelista. Y continuó: “Federico lo habría llamado a Burlando para pedirle que le retire la denuncia de Estefi a Sofía. Para tratar de que la convenza a Estefi”.

En ese momento, Estefi afirmó que ella no estaba enterada. “A mí no me llamó nadie”, se desligó Berardi. “Cuando arranca el juicio no te podés arrepentir, pero la denuncia se puede retirar”, aseguró Latorre. “Fede lo llamó para calmar las aguas. Me parece bien, que por lo menos pueda empezar a protegerla (a Sofía)”, siguió.

Acto seguido, Andrea Taboada le preguntó a la panelista de Carmen Barbieri si ella aceptaría ese pedido, y la joven lo negó. Tras la negativa, una vez más, la esposa de Diego Latorre disparó sin filtro: “¿No te da un poco de tristeza? Es una chica que es una víctima. Te puede pasar a vos”.

