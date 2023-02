L-Gante se mostró en una Ferrari de medio millón de dólares y aseguran que la pagó en efectivo

L- Gante compró una Ferrari (Instagram)

Cada movimiento de Elián Ángel Valenzuela, el cantante L-Gante, termina siendo noticia, quizás por cuestiones ligadas a la relación con la madre de su hija o incluso por lo que en su momento fue un acercamiento a la empresaria Wanda Nara. Sin embargo, en esta oportunidad, todo está relacionado a la compra de un vehículo que habría realizado en los últimos días.

El periodista Juan Etchegoyen, a través de Mitre Live, comenzó a detallar los pormenores de la fotografía que subió el cantante a sus redes: allí se lo veía sentado al volante de una Ferrari 458 Italia. “Me contaban hoy un dato que a mi por lo menos me llamó la atención, L-Gante se compró un auto en las últimas horas y la cifra que me daban es un delirio total pero lo tengo chequeado”, explicó.

Según la información brindada, “Elián asistió a una concesionaria de autos de lujo, tengo el nombre pero me lo reservo para no darle publicidad gratis, y llevó el dinero físico para hacer la compra y no tienen idea de cuánto, ahora te lo voy a decir, es mucha plata de verdad”. Es que el cantante es reconocido por mostrarse siempre con automóviles muy particulares, como la limusina Chrysler 300C, un Jeep Grand Cherokee SRT, una Porsche Cayenne, un Hummer H2, un Mercedes-Benz Clase E, o incluso un Audi TT.

L-Gante en una imagen de Instagram en su Ferrari (Fotos: IG)

“Me contaban hoy que L-Gante se gastó para la compra de este vehículo 569 mil dólares, te dije que era una guasada de plata”, continuó Etchegoyen, quien luego siguió: “Te doy más datos: el auto estaba publicado en Mercado Libre y es una Ferrari negra de modelo 458 Italia 4.5, esos datos me daban esta mañana, lo que no sé cómo hizo es para darle todo el billete junto con la restricción de dólares que hay en la Argentina”.

Según detallaron, ese modelo se fabricó entre los años 2009 y 2015 y la venta en la Argentina comenzó en diciembre de 2010 a un precio de 485.000 dólares, de los cuales se habrían vendido una docena. Sin dudas, un precio mucho más bajo de lo que terminó pagando el cantante para poder tenerlo como parte de su flota.

Siempre al límite, L-Gante también estuvo envuelto en una polémica tras la publicación de un video en sus redes sociales que generó revuelo por el tenor de las imágenes. En el comienzo de una historia de Instagram, al cumbiero se lo ve en primer plano mientras rapea por encima de Pantano remix, grabación que compartió con el artista chileno King Savagge, a quien recordó y le dedicó la publicación.

L-Gante y su Ferrari de medio millón de dólares

Pero segundos después, el plano se dirige a un amigo de Elián Valenzuela que aparece por atrás y agitando un enorme rifle de guerra con el que luego apuntará hacia la cámara. “Recién bajé pa’l pantano a comprarme cien gramos. El maldito remix con todos mis hermanos”, dice la letra que repite L-Gante mientras la secuencia sigue.

Un rato después, y en una historia siguiente, el músico se mostró manejando uno de sus autos con ese mismo rifle sobre sus piernas. A este contenido decidió musicalizarlo con el tema “Cumbia mafia 420″ que estrenó hace semanas y con el que expresó: “Salimos por la carretera, sonando cumbia villera, pa’ la mafia verdadera”.

