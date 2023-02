Camila, la hermana de Thiago de Gran Hermano 2022, debutó como modelo

Camila, la hermana de Thiago Medina, participante de Gran Hermano

Desde que entró en la casa de Gran Hermano, Thiago Medina se convirtió en uno de los personajes más queridos del público por su dura historia de vida. El joven de 19 años conmovió en su presentación en el ciclo al explicar que “antes de morir, mi vieja me dijo ‘vergüenza tenés que tener cuando salís a robar’ y le hice caso”, donde contó que trabaja como repositor en el Mercado Central y hace changas como cartonero.

Hasta entonces anónimos, con mayor o menor reconocimiento virtual en tiempos de redes sociales, la repercusión del reality conducido por Santiago del Moro cambió sus realidades. Y no solo por su juego en el adentro, ante las cámaras que todo lo ven, sino también en el afuera, con su participación en los debates y demás programas de televisión una vez que el público decide su eliminación.

Camila presentó la línea de ropa de Mar Tarrés

Lo mismo ocurre para los familiares y amigos de cada uno de los hermanitos. Desde móviles en sus lugares de residencia o en la tribuna en cada gala, alientan a los suyos y algunos se hacen notar por encima de otros. Tal fue el caso de Camila Deniz, una de las hermanas de Thiago, quien asumió su defensa en el afuera, convirtiéndose en su fan número uno. Defendiéndolo ante cada ataque como el portavoz de una familia humilde y luchadora. Y si bien no era una novata en cuanto a la exposición, con un importante caudal de seguidores en sus redes, en los tres meses de competencia su vida también dio un cambio radical, en los que se vio envuelta en peleas vecinales, disputas mediáticas y un lamentable hecho de violencia intrafamiliar, además de un descubrimiento de una nueva faceta.

Camila tuvo su primera aparición mediática en un cruce con Estefi Berardi. Todo ocurrió cuando la panelista de LAM se conmovió por la historia de la familia del joven, sobre todo con la de Lucas, su hermano menor, que hace dos años no asiste al colegio. Se comunicó con funcionarios de la municipalidad de La Matanza para corroborar la información, y allí le desmintieron que hubiera lista de espera para escolarizarlo; que un asistente social había visitado la casa de González Catán donde viven; que les facilitarían materiales para mejorar la vivienda.

Camila presentó tres looks para el verano

Esto provocó la indignación de Camila, que le contestó a la panelista en un tenso móvil con LAM. “Si no conocés mi vida, vení y fijate. No mandamos a cartonear a mi hermano y no va al colegio porque hace dos años vengo luchando para que me den la vacante. Están ensuciando mi nombre hay otra manera de ayudar, Estefi”, enfatizó Camila, quien manifestó que la vacante para su hermano había llegado. “Lo que me dolió es que saliste a mentir, primero informate”, concluyó ante la mirada de la panelista que no tuvo palabras para responderle, aunque luego publicó un tuit al respecto. “Me pone contenta que moverme haya logrado que el niño esté escolarizado”.

En medio de estas discusiones que no hicieron más que alimentar el juego televisivo, ocurrió un hecho de suma gravedad. Fue a finales de octubre, cuando denunció a su padrastro Julio Ricardo Medina por lesiones y amenazas. La que intervino fue la fiscal Silvana Bregia a cargo de la Fiscalía N°1 Especializada en delitos derivados de violencia familiar, de género y delitos contra la integridad sexual de La Matanza, que dispuso la aprehensión del padre de Thiago.

Camila presentó opciones sport, para la pileta y hasta un vestido

El año nuevo trajo nuevos problemas para Camila, y otra vez de gravedad. En medio de una pelea vecinal, en la que atacaron su casa con piedras y palos, la joven fue apuñalada por la espalda y debió ser hospitalizada. “Gracias a Dios me encuentro bien y fuera de peligro”, escribió la influencer en sus redes, mostrando imágenes de las cicatrices en su cuerpo que daban cuenta del brutal ataque.

Ahora, en un contexto mucho más amable, la joven debutó como modelo y así lo mostró tanto desde sus redes como desde las redes sociales de la marca de Mar Tarrés, para quien realizó un video exhibiendo algunos de los looks. “Hoy vino Cami, la hermana de Thiago de Gran Hermano a visitar nuestro local”, explicó al presentarla la ex participante de La Academia, el certamen de comedia musical de Marcelo Tinelli “Eligió esta combinación que me sorprende lo linda que le queda con este chaleco lleno de brillo que no pude ser tan lindo”, detalló sobre el primer look.

Respecto de la segunda pasada, explicó que es ideal “para ir a la pileta, a la playa, a cualquier lado, para disfrutar el verano. Malla y bermuda de jean”. Y sobre la tercera elección, explicó que “me encanta cómo lo posa, lo diosa, lo disfruta. Me gusta porque ella ama la cámara y la cámara la ama a ella”. La carrera de Camila recién comienza.

