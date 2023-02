Marcelo Longobardi habló tras el grave accidente que sufrió su esposa en Miami

Marcelo Longobardi y su mujer, Laura Palermo (Crédito: Adrián Escandar)

Marcelo Longobardi dio detalles del grave accidente que sufrió su esposa, Laura Palermo, en Miami, Estados Unidos. La pareja del periodista fue internada de urgencia en un hospital tras ser atropellada mientras andaba en bicicleta por la ciudad.

“La atropelló alguien de atrás, no sabemos quién, pero fue alguien en bicicleta”, dijo el conductor del ciclo radial Longobardi por CCN (AM 950). Laura vivió este episodio traumático mientras se encontraba de vacaciones en Florida con sus hijas mellizas, Clara y Delfina.

Además, el periodista se lamentó por las lesiones que sufrió su mujer: “Tuvo muchos cortes y un golpe en la cabeza muy fuerte”. Luego, agregó: “Perdió el conocimiento hasta las 18 horas. Nunca vi eso antes, cuando alguien está completamente fuera de órbita, no sabe dónde está, ni por qué, ni cómo, ni qué pasó”.

El conductor quiso llevar tranquilidad a sus oyentes, aclarando que la madre de sus hijos está fuera de peligro. “Va a permanecer allí, presumo, un día más o, a lo sumo, dos. Esperemos que pronto esté en casa de vuelta, toda magullada, golpeada y con la memoria recuperada”, explicó.

Por último, el comunicador señaló que sus hijas de 16 años están esperando que le den el alta médica a su madre para acompañarla en la próxima etapa de recuperación. A pesar del mal momento, fue solo un gran susto para toda la familia de Longobardi y pronto podrán reunirse los cuatro en Buenos Aires y seguir con la próxima etapa médica que le corresponda hasta obtener el alta definitiva.

Marcelo Longobardi

Por otra parte, trascendió que periodista podría irse de CNN Radio por cuestiones económicas. Al ser una de las figuras más importantes y convocantes de la radiofonía actual, ya habría recibido otras ofertas de emisoras como Radio Rivadavia para sumarse a su programación diaria y ofrecerle el espacio que Pablo Rossi dejó vacante a fin de año y que Ari Paluch ocupa en la actualidad. Al respecto, Marina Calabró, periodista de Lanata Sin Filtro (Radio Mitre), aseguró que le habrían ofrecido conducir la primera mañana, es decir la franja horaria tradicional de 6 a 10.

Cabe recordar que Longobardi comenzó su ciclo en CNN Radio el pasado 11 de abril de 2022, tras despedirse de su exitoso programa Cada Mañana que comenzó en Radio 10 y siguió en Radio Mitre por 21 años consecutivos.

A principios de noviembre de 2021, el conductor lo había anunciado al aire: “He decidido retirarme de la conducción del programa hace 21 años. Nuestro contador marca 5406 programas. Ha sido y es líder de audiencia desde su debut en 2001 en Radio 10 y 9 años en Mitre, que es la más importante de la Argentina por su actualidad e historia. Muchas personas, oyentes, colegas, amigos, me han interpelado. Me han planteado cómo era posible que yo tomara semejante determinación. Atravieso un gran momento de mi carrera, es muy feo hablar de uno pero no tengo remedio. Les pido disculpas. Como nunca antes se había visto, cuento con el respaldo, afecto y respeto de todos los directores de esta radio, que son muchos, demasiados para mí solo. Cuento con el cariño, afecto y respeto de mis compañeros y de los oyentes, que han sido con nosotros extremadamente generosos durante tantos años”.

“Paradójicamente todas las respuestas están conectadas con un éxito. He trabajado en varios medios y siempre me han echado. Esta vuelta me echo yo, dejar que las cosas se vayan. Es una decisión muy compleja de tomar, muy traumática, producto de cuestionamientos personales muy profundos. Todos nosotros aspiramos en la vida a ser algo, a ser líder de algo. No importa de qué. De una radio, fábrica, verdulería o familia. Aspiramos a eso, procuramos ser algo. Tuve el enorme privilegio de lograrlo. He convivido con esta situación durante muchos años. Conozco el lado positivo del éxito, del liderazgo, la responsabilidad que esto implica y conozco todos y cada uno de los aspectos complejos y difíciles. Ustedes también chicos, los hemos vivido juntos. He disfrutado mucho de todo esto y he sido durante estos 21 años muy feliz”, cerró Longobardi.

