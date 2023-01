La respuesta de Juani Martino a las acusaciones de acoso por parte de Flor Moyano: “Está todo grabado”

La respuesta de Juan Martino a las acusaciones de acoso por parte de Flor Moyano

Durante el último fin de semana, algunos integrantes de El Hotel de los Famosos 2 (El Trece) se reunieron en la Costa Atlántica y lo dieron a conocer en sus redes sociales. A partir de esto, Flor Moyano, quien también integra el reality show conducido por Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis, explotó de furia y realizó un fuerte descargo a raíz de la acusación por acoso sexual a Juani Martino, quien habría sido expulsado del juego por este motivo, algo que aun no fue mostrado en el programa.

El Hotel de los Famosos 2: Marian Farjat estalló de celos ante el ingreso de una nueva participante Durante la tarde del martes, entró Flor Ventura al reality en reemplazo de Charlotte Caniggia y los huéspedes se revolucionaron VER NOTA

En la foto en cuestión, Martino aparece junto a Delfina Gerez Bosco, Martín Coggi, Sebastián Cobelli y Enzo Aguilar, entre otros, y la publicación provocó una inmediata reacción por parte de Moyano.

“¿Grupo hermoso? Se hacen los amigos, suben una fotito como si nada sabiendo todo lo que pasó. Qué triste que apoyen a una persona así, es lamentable”, escribió la influencer en sus Instagram Stories, con letras blancas sobre un fondo negro. “Ya todo saldrá a la luz. Esto habla mucho de la clase de personas que son y a quién apoyan”, cerró.

Integrantes de El Hotel de los Famosos 2 se reunieron en la Costa Atlántica

El descargo de Flor Moyano ante la foto

Ante este escenario, la palabra del hermano de Majo Martino fue muy buscada y decidió romper el silencio con Intrusos (América), aunque lo hizo de manera elíptica. “Mirenlo, no quiero adelantar nada del reality. Aparte no puedo decir cosas. Veanlo y después charlamos, si quieren”, comenzó diciendo al haber sido abordado en Mar del Plata por Gonzalo Vázquez, cronista del programa que conduce Florencia de la V.

“Estoy bien, mirando lo que pasa. No hablé con abogados, ¿para qué?”, agregó Martino ante las insistentes consultas. A la hora de explicar su vínculo con Moyano, dijo: “Yo estaba en una relación con ella, punto, eso es todo. Y se ve. Yo tuve una relación con ella y, obviamente, no hubo ningún problema de otra índole”.

“Habría que ver qué pasa, qué dice ella. Lo mejor sería que le pregunten a ella. Está todo grabado. Hasta el último día que yo estuve, estaba todo bien”, insistió en su punto, a la vez en que afirmaba sentirse “tranquilo” ante este panorama.

Juani Martino

“No tengo idea de nada y tampoco quiero hablar ahora, porque no soy yo quien... No tengo mucho para decir. Esperemos que salga el programa y listo”, reiteró Juani. Por otra parte, el actor de 38 años confesó: “Nunca tuve problemas con nadie, con ninguna pareja. Sería raro tenerlos ahora”.

La semana pasada en El Hotel... se vio una escena entre Martino y Moyano en donde ella expresó sentirse presionada por él. “¿Cómo estás?”, le preguntó ella al hermano de Majo Martino en el sillón del jardín. Y él le respondió: “Hinchado los huevos”. “Sí, yo también tuve un día difícil”, siguió entonces Flor. Y, frente a la consulta del joven, se explayó: “Primero es cómo terminé durmiendo ayer... Mal. Y, de mi parte, no estaría con vos, no estaría dándote un beso o estando como estamos si no lo sintiera”.

Juani reconoció: “Me pasa lo mismo”. Pero cuando Flor le preguntó por qué ponía en duda sus sentimientos, agregó haciendo un gesto de reciprocidad y dando a entender que quiere dar un paso más en la relación: “Porque como hombre me gustaría sentir un poco de eso...Ahora, si vos no lo tenés, y bueno, ¡no lo tenés! Lo entiendo y después veré si me sirve o si tengo ganas de estar con alguien que ni siquiera me tira un palito”.

Tension entre Flor Moyano y Juani Martino en El hotel de los Famosos

“O sea, te estás fijando más tal vez en el palito y no en todo lo demás, en todo lo que realmente compartimos y es re lindo. Siento que me presionás para que pase algo más en ciertos momentos...Y como que siento que todo va por ese lado. Entonces, me siento incómoda por eso. ¡Dejá que se dé! Dejá que fluya”, le expresó Moyano. “Pero, ¿cuándo yo te presioné con algo?”, le preguntó Martino. “Yo no digo que me presionás, pero con ciertas cosas...”, le contestó ella.

Entonces, la charla siguió. “Pero porque soy jodón y me gusta hinchar las bolas... Pero vos me decís: ‘No’. Y yo me hago así y me corro”, le explicó el actor. Y continuó: “Como vos me decís: ‘No me gusta que me digas tal cosa’. Yo te digo: ‘No me gusta que me mires y no digas nada’. “Bueno, está bien, ahora lo sé”, comentó entonces Flor.

Luego Juani agregó: “Porque no sé que te pasa por la cabeza y no me gusta adivinar... Cuando uno adivina, normalmente, se equivoca. Entonces, ¿para qué me voy a meter cosas raras en la cabeza que por ahí nada que ver? Y capaz que vos estabas pensando algo bueno y yo pienso algo malo. Obvio que me digas: ‘No, boludi..., no...ya está. Y yo cerré el hocico ahí y no dije más nada”. La escena, no obstante, terminó con los dos abrazados y a los mimos en el sillón.

