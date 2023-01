El entredicho al aire de Andy Kusnetzoff y María O’Donnell por la entrevista a Messi: “No quiero responder ninguna pregunta tuya”

Andy Kusnetzoff y María O'Donnell en Urbana Play

La entrevista que Andy Kusnetzoff le realizó días atrás a Lionel Messi en su casa de París, y que este lunes por la mañana pudo verse en Urbana Play, sigue dando que hablar. Y a la polémica en las redes por las preguntas y el tono que eligió el conductor de Perros de la calle (arrancó la nota leyéndole al 10 una carta de su autoría), se le sumó un entredicho que el propio Andy mantuvo con María O’Donnell, compañera suya en la emisora.

Sucedió en el clásico pase entre los equipos de ambos programas, cuando O’Donnell le entrega la posta al aire a Kusnetzoff. El reportaje exclusivo, el primero que el crack de la Selección concede desde que se consagró en el Mundial de Qatar, era el gran tema a abordar, claro. Entonces, comenzaron las consultas.

O’Donnell: —¿Messi vive en las afueras de París?

Kusnetzoff: —No sé nada. Me llevaron con los ojos vendados. Y aparecí en la puerta.

O’Donnell: —¿Qué? ¿No podés decir?

Kusnetzoff: —No. No lo sé: fui con los ojos vendados.

O’Donnell: —Dale...

Kusnetzoff: —No sé dónde está, María. No sé dónde está...

Entre las risas de todos en el estudio y la sonrisa de María, Andy se rasca la cara, mostrando cierta incomodidad. El diálogo sigue. “Vi viñedos. Probablemente sea Burdeos”, dijo, desentendido. El periodista deportivo Guido Bercovich, del equipo O’Donnell, aportó su consulta: “¿(Messi) te invitó con algo? ¿Un vaso de algo...?”.

Kusnetzoff: —Sí. Eso lo conté. Había un montón, pero nadie quiso tomar nada y nos fuimos. Quedó todo impecable. Para mí va a todo al freezer y lo vuelve a sacar y nadie toca nunca nada, ¿entendés? (Risas). Por ahí son de plástico, porque saben que nadie toca nada, pero tienen que estar.

O’Donnell: —Pero... eh... ¿el entorno es el padre?

Fue entonces cuando el tono de Andy, mutó.

Kusnetzoff: —No sé, María. María, no quiero responderte nada. Te soy sincero: con todo cariño, con amor, con la confianza que tenemos, que me parece que es un montón, no quiero responder ninguna pregunta tuya...

O’Donnell: —¡Mirá...!

Kusnetzoff: —...porque ya sé todas cuáles son.

O’Donnell: —Me parece que es alguien sobre cuyo entorno se sabe muy poco. ¿Es el padre quien le maneja todo?

La periodista continuó el diálogo con Bercovich, respecto a quiénes rodean a Messi. La tensión al aire aminoró por varios segundos. Hasta que Andy se reincorporó al micrófono.

Kusnetzoff: —¿Cómo están tus cosas, María? ¿Qué tal tu fin de semana?

O’Donnell: —Bien, gracias.

Kusnetzoff: —Bueno, eso es importante... ¿Cómo es el entorno de María?

O’Donnell no pagó con la misma moneda y respondió: —Bueno, básicamente, mis hijas.

El diálogo entre ambos equipos volvió a distenderse, perdiéndose en otros tópicos. Las risas continuaron. Hasta que Andy quiso obtener precisiones sobre una anécdota de María en Brasil:

Kusnetzoff: —¿Cuándo fue María eso?

O’Donnell: —Vos no me contestás preguntas a mí ¡sobre Messi!

Kusnetzoff: —No sé nada. La palabra entorno, no sé lo que es.

O’Donnell: —”Gente que trabaja para...”.

Kusnetzoff: —Ah, bueh, no sabía.

O’Donnell: —(Firme) Okey. No sé nada. No me acuerdo.

Más risas en el estudio. Y entonces O’Donnell le lanzó un reproche a Bercovich, su columnista de deportes: “¿Vos para qué equipo jugás? Dice Bilardo: la pelota se la pasás a uno que tiene la camiseta de tu mismo color”. “Yo soy de Perros de la calle”. Silencio al aire. Y Kusnetzoff que dice, para las risas generales: “Eso a María le duele más que nada”. Un instante después, concluyó el pase.

Ya en la tanda pero con la cámara encendida, se ve que Andy se acerca a María. Gesticula, intercambian palabras. Se desconoce qué se dijeron.

Andy Kusnetzoff y María O'Donnell (de espaldas), conversando fuera de aire (Imagen: captura)

Las críticas

Todo había arrancado minutos antes cuando O’Donnell vio entrar al estudio a su compañero de emisora y lo presentó con alegría: “Van llegando los perros, haciendo pata ancha con lo que fue ayer el reportaje con Leo Messi”. “¡¿Cómo estás, María?!”, saludó Andy. “Viste que después de un suceso extraordinario es difícil mantener la adrenalina al día siguiente”, reconoció ella. “Pero también, terminás agotado”, contestó él. “¿Tuviste alguna repercusión de Messi?”. “Creo que todo bien. Yo ya no sé si él ve todo”. “¿Lo conocías personalmente?”. “¿A Leo? Sí, sí”.

Luego de que la ex Masterchef Celebrity destacara la repercusión del reportaje, el conductor de PH se refirió a las críticas. “Cada uno elige el titular que quiere. Lo que yo fui a hacer no fue futbolístico, que para eso hay otra gente que seguramente en breve veremos, hay una nota por salir, pero lo que yo fui a hacer, es lo que hice. Entonces, estoy contento”, confesó.

“La carta que le leí, fue con mucho cuidado. Dije: ‘Lo hago al final para que no digan que iba a hablar de mí'. Igual, lo pueden decir, obviamente. Sé que es polémico, como todo lo que sale de la norma. Pero banco lo que tenía que decir. Uno tiene que hacer lo que uno cree, lo mejor posible. Y explotó. Se fue de las manos. El streaming, una cosa de locos”, sostuvo Kusnetzoff. Y justo después, llegó la pregunta: “¿Messi vive en las afueras de París?”.

