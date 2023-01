Karina La Princesita reapareció con enigmáticas historias y alertó aún más a sus seguidores

Karina preocupó a sus seguidores con algunos escritos en las redes sociales (Foto: Instagram)

“Los ataques de ansiedad no se los deseo a nadie, sentís que te morís”, escribió Karina, la Princesita, en un mensaje en su cuenta de Instagram, momento en que terminó de alertar a sus fanáticos, que desde hacía unos días había leído algunos escritos de ella en que confesaba que no se encontraba de la mejor manera, como abriendo su corazón a la legión de seguidores, como llamado de atención y quizá para dejar en claro que no siempre lo malo se queda adentro.

El mal momento de Karina La Princesita y los posteos que preocupan a sus seguidores La cantante se volcó a sus redes sociales una vez más y alertó a todos VER NOTA

Luego continuó aclarando que “no sabés qué hacer, no podés respirar”. Tras ello, un mensaje final con destinatario incierto: “Qué maldad tienen algunas personas, no se entiende por qué tanto”. Es que la cantante incluso está transitando un momento de inconvenientes por diferentes bandos, ya que a la reciente separación de su novio, Nicolás Furman, se suman los juicios laborales que debió enfrentar con sus ex empleados. Esta vez, decidió mostrar su vulnerabilidad y explicar a sus seguidores lo que sentía.

Un beso a cámara mientras desliza que está atravesando por algunos problemas de salud

Luego de todo lo ya escrito por ella, la intérprete explicó la tarde de este domingo que “estás ahí firme cuando la gente está mal. Y cuando se ponen bien y ya no te necesitan, se borran”. Además, para dejar en claro lo que está viviendo, cerró con “lo peor es que te dejan sola cuando todo se da vuelta”. Seguido de ese escrito, sumó otro en que se ve la figura de dos personas abrazadas y el texto que reza “Quiero abrazar a mi yo de ayer y decirle que no merecía todo lo que vivió”, para explicar a sus seguidores que no fue todo color de rosa y todo lo que debió vivir en distintas etapas.

Para Navidad, la cantante también utilizó la red social en donde aseguraba que “Yo sé que la vida me hizo perder el brillo en los ojos. Este año lo voy a recuperar”, acompañada de una fotografía donde podían verse unos ojos tristes, quizás cansados de llorar. Tras ello, llegó el momento de una publicación junto con su hija.

“Que pasen una noche en paz y tranquilidad, les deseamos con Sol y Queen”, expresó Karina en la imagen donde se la puede ver acompañada por su hija Sol y a la perra Queen. En el posteo, Sol le respondió: “Te amo”.

Una de las historias publicadas por Karina: "En la cresta de la ola" (Foto: Instagram)

Ya en ese instante la alarma estaba encendida, y los mensajes de los seguidores así lo dejaron en claro, como expresiones como “Qué pena verte así, es como si nunca se te viera plena, siempre triste como arrastrando algo, y tenés una vida y familia hermosa. Ojalá puedas cambiar esa melancolía de tu mirada”, o “Dios te guarde y te cuide y haga resplandecer su rostro en vos”.

La jornada de este martes sorprendió con dos nuevos posteos, uno en que se la puede ver con un tapabocas puesto, el cual en un video que apenas dura segundos, apenas se lo baja para lanzar un beso a la cámara. Tras ello, publicó una foto grafía en la que se la puede ver con anteojos de sol puestos y el pelo apenas corrido por el viento, con una frase que reza “En la cresta de la ola”, y un emoji como dando a entender que sólo se refiere a una ironía.

Por su parte, en lo que respecta a la labor profesional, la cantante realizó un espectacular show en el Festival del Chamamé, en el que sorprendió a todos ya que las canciones interpretadas esa noche fueron clásicos de ese género, además de sólo dos de sus hits. “Si bien ustedes me reciben bien desde mis comienzos en 2005, esta es una noche distinta y especial . Estamos en la fiesta, para mí, más importante del país, y no me van a escuchar haciendo mis canciones y sí cantando chamamé, y quiero contarles por qué es tan especial para mí. MI abuela materna, la que em inculcó el tango es nacida acá en Corrientes, en el departamento de Sam Roque, me crié con ella escuchando esas canciones y un aplauso bien fuerte a la gente del Litoral y espero disfruten esta noche”.

Seguir leyendo