El motivo por el que Los Nocheros cancelan sus shows de enero

Los Nocheros

Los Nocheros anunciaron una noticia triste para sus seguidores: no darán shows durante enero. De esta manera, no estarán en el Festival de Cosquín que se está llevando en Córdoba como en otras fiestas tradicionales. En su cuenta oficial de Instagram, la banda, que está integrada por Kike Teruel, Rubén Ehizaguirre, Mario y Álvaro Teruel, publicó un comunicado para explicar el motivo de esta drástica decisión.

Kike Teruel anunció su retiro de Los Nocheros: las razones Lo comunicó a través de una transmisión en vivo en su Instagram. El próximo miércoles la banda folklórica se presentará en Cosquín. Además, el músico habló de sus intenciones de tener un show de despedida VER NOTA

“Queremos contarles, ya que son parte indiscutida de esta gran familia Nochera, que el pasado domingo 22 de enero de 2023, nuestra querida Moro (mamá de Álvaro y compañera de toda la vida de Mario) ha sufrido graves complicaciones de salud, debido a dos aneurismas cerebrales, por los cuales tuvo que ser intervenida quirúrgicamente hoy a la madrugada, encontrándose bajo cuidados intensivos y en coma farmacológico, con pronóstico reservado”, aseguraron en la red social a sus miles de fanáticos.

“Ante esta delicada situación, hemos decidido acompañar a la familia y de común acuerdo con los Festivales, suspenderemos los shows previstos para el mes de enero. Les pedimos a todos que nos acompañen con su fuerza, buena energía y oraciones en este difícil momento, para que nuestra querida Moro se recupere de la mejor manera y que pronto podamos volver a reunirnos con ustedes para compartir nuestra música. Muchas gracias a @aquicosquinok @fiestanacionaldelyokavil @muni_vm y @tombolaelgauchito, por su comprensión en estas circunstancias”, cerraron los integrantes de la popular banda.

El comunicado de Los Nocheros

Rápidamente, sus seguidores le mandaron todo su apoyo y cariño ante esta situación tan dolorosa. También, le escribieron algunos colegas, como fue el caso de Soledad Pastorutti: “Toda la fuerza del mundo para La Moro. Espero que se recupere pronto. Cariños para todos”.

Esta semana, Los Nocheros también fueron noticia porque Kike Teruel anunció su retiro de la banda. “Gracias a quienes se sumaron y a quienes quieran escuchar. Les debía una respuesta”, escribió el artista Kike Teruel, en su cuenta de Instagram el domingo por la noche junto al video de una transmisión en vivo que había realizado minutos antes en la red social en la que tiene casi 40 mil seguidores.

Kike Teruel anunció su salida de Los Nocheros

Allí, anunció su partida del popular grupo folklórico que fundó junto a su hermano Mario hace más de 30 años. “Es una decisión absolutamente personal. Una salida natural”, explicó el artista. Y aclaró que de esta manera decidió finalizar su carrera musical ya que no continuará por sí solo: “Yo me hice con Los Nocheros y mi voz va a quedar ahí, no voy a seguir de solista ni voy a hacer una carrera paralela. Mi voz y mi corazón cantor quedan en Los Nocheros. Este es el fin de mi carrera como cantor profesional”.

Además contó que seguirá viviendo en Salta, que se dedicará a otros proyectos y que no descarta seguir vinculado a la música, pero no de manera profesional, sino desde el lado de la producción o la actuación. “Yo cumplí mi sueño. Luché para que la música popular tuviera el lugar que le correspondía. Nuestra música llegó a muchísimos lugares. Conocí el mundo y con nuestras canciones llegamos a muchas cabezas y corazones. Estoy muy agradecido”, continuó.

En noviembre del 2013, Kike Teruel había anunciado que se alejaba de Los Nocheros para tomarse un año sabático para instalarse en España junto a su hijo. “Lo pensé siempre, pero lo veía irrealizable porque siempre estuve absolutamente metido en lo mío, pero hablé con los chicos de Los Nocheros y les dije que necesitaba un tiempo, y me han dicho ‘tomate lo que necesités’”, contó el artista aquel entonces. Y durante la transmisión del domingo por la noche, sus seguidores le consultaron si se trataba de una decisión similar, si existía la posibilidad de volver. Pero su respuesta fue contundente: “Esta vez me retiro para siempre de los escenarios nocheros”.

Seguir leyendo: