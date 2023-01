Fernando Carrillo estalló de furia contra sus compañeros de El Hotel de los Famosos 2: “No quiero hacer ningún amigo acá”

La furia de Fernando Carrillo contra sus compañeros de El Hotel de los Famosos: "No quiero tener ningún amigo" (Foto: Captura El Trece)

Desde que el Hotel de los Famosos en su segunda temporada comenzó la semana pasada, los ánimos están caldeados adentro del certamen. En esta oportunidad, los jugadores se muestran más agresivos y peleadores entre ellos que en la edición anterior, y ya desde el principio, se pudieron ver las afinidades y las quejas entre cada uno.

Las alianzas y las estrategias están a la orden del día y uno de los que no entienden que el juego consiste también en nominar y en ser nominado es Fernando Carrillo.

El exmarido de Cathy Fulop se enfureció en esta oportunidad cuando el Chino Leunis anunció que había quedado nominado por sus compañeros.

Indignado, Fernando Carrillo se levantó del cara a cara frente a sus compañeros en El Hotel de los Famosos 2 (Foto: Captura El Trece)

El actor escuchó muy serio las palabras del conductor. “En este cara a cara tenemos un primero nominado esta semana, estamos hablando de Fer Carrillo”, anunció Leunis y agregó: “Fer, ¿querés decir algo?”. Entonces, el venezolano respondió tajante: “Definitivamente, no quiero tener amigos ¡ninguno!. No quiero hacer ningún lazo con nadie, y ya, listo. La verdad, hoy en el juego, si el capitán hoy me votó porque le molestó que yo dijera ‘puta, perdimos’, yo podría estar molesto porque fue una terrible dirección de equipo. Listo, no pertenezco aquí. Los amo, los adoro pero no quiero seguir en este... no me gusta”, sentenció adelante del resto del equipo, mientras hacía gestos de ahogarse.

Con su calma característica, el conductor agradeció a todos e inmediatamente Carrillo se puso de pie y se dirigió hacia Leunis. “¡Buenas noches, señores!” gritó el actor, y mientras se trastabilló con su pie derecho. Con los dos brazos abiertos, lo abrazó y le dijo: “Un beso grande, nos vemos”, y lo besó en la mejilla.

Recién entonces, Leunis les permitió a los participantes volver al hotel, y todos se incorporaron y se levantaron de los asientos. Pero Carrillo les llevaba muchos metros de ventaja, se dirigió apresurado al sector en donde había dejado sus pertenencias, mientras sus compañeros se quedaron elucubrando cuál era la razón por la que se enojaba tanto.

Fernando Carrillo se enfureció frente a sus compañeros de El Hotel de los Famosos 2 (Foto: Captura El Trece)

Por su parte, Charlotte Caniggia dijo que él no entiende que es un juego y que tarde o temprano todos van a tener que salir de él.

En tanto, Carrillo cargó en la bicicleta un buzo que había llevado y se emprendió la marcha pedaleando hacia el hotel.

Un rato después, el Chino les anunció a los participantes que Abigail Pereira iba a ser reemplazada por Mimi Alvarado, quien había sido la primera eliminada del juego. Así fue como la exnovia de El Tirri volvió a entrar al hotel para ocupar el lugar de la participante que abandonó el certamen a los dos días. “Va a pasar algo que va a romper el patrón de emociones que ustedes tienen en este momento”, comenzó diciendo el conductor para revelar la vuelta de Mimi.

Con un grito de “farisea, farisea” de parte de sus compañeros para recibirla con cariño, ella hizo su reaparición con su valija carry on y su habitual espíritu combativo a cuestas. “No sé qué pasó. Para la próxima piénsenlo mejor, yo no sé qué va a pasar, pero ahora no confío en nadie”, avisó con cierto resentimiento luego de haber sido nominada la semana anterior y caer en el duelo que perdió contra García.

“Estás acá porque una parte de tus compañeros eligieron si venías vos o si ingresaba una persona nueva”, le apuntó el conductor como para hacerle saber que fueron ellos los que permitieron su vuelta, en definitiva. “Yo te voy a decir la verdad, porque no soy escaparate de nadie. Al rato te lo digo”, le dijo Fernando Carrillo con respecto a que le iba a revelar quiénes votaron en contra de su regreso.

