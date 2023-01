Quién fue la primera eliminada de El Hotel de los Famosos 2: “Lo di hasta donde pude”

Con tensiones y una eliminación, El Hotel de los Famosos debutó en su nuevo horario: cómo le fue con el rating

A una semana de su estreno, El Hotel de los Famosos 2 (El Trece) ya tiene su primera eliminada. El ciclo conducido por Pampita Ardohain y el Chino Leunis debutó en un nuevo horario por la tarde a partir de este lunes. El canal de Constitución decidió sacar el programa del prime time ya que Gran Hermano 2022 arrasa con el rating por la pantalla de Telefe.

En el arranque comenzaron a competir los 16 famosos: Charlotte Caniggia, Rocío Marengo, Marian Farjat, Fernando Carrillo, Delfina Gerez Bosco, Florencia Moyano, Mimi Alvarado, Sebastián Cobelli, Alejo Ortiz, Martín Coggi, Erica García, Emiliano Rella, Enzo Aguilar, Abigail Pereyra, Federico Barón y Juan Martino.

Mimí debió competir contra Érica en el duelo de la H. Antes del duro desafío, la cantante expresó su mal humor en reiteradas oportunidades, no queriendo participar de las charlas grupales y aislándose de sus compañeros. “Me quiero ir, no aguanto más”, manifestó. “Estoy sobrepasada por todo lo que pasa en el Hotel. Pero me la tengo que aguantar”, insistía García con malhumor.

La prueba física en la H hasta conseguir la tarjeta del hotel que determinaría a la vencedora fue muy reñida y, mientras desde afuera alentaban, las mujeres sacaron a relucir su carácter para lograr la victoria. Érica, que antes de competir ya se mostró de mejor ánimo con respecto a cómo había estado durante el día, mantuvo una diferencia que comenzó siendo pequeña y se fue estirando, hasta finalmente llegar hasta lo más alto del lugar y tomar la tarjeta. Lo celebró con un baile, mientras la mujer de Luciano El Tirri lo lamentaba con lágrimas en los ojos.

“Mimí, ¿qué pasó?”, le preguntó el Chino. “Lo di hasta donde pude. En un momento dije: ‘Me retiro porque no doy más’”, señaló la participante. “Mimí, cuando terminó el juego te vi muy emocionada”, le dijo Pampita. “No me gusta mostrarme vulnerable”, le contestó Alvarado, muy emocionada. Por último, agregó: “Yo sentí que querían que me quedara, pero al final no pasó”.

Todas las semanas, dos participantes tienen la oportunidad de convertirse en huéspedes vip y acceder a la suite master, la habitación más exclusiva de todo el complejo. Por su parte, el staff se aloja en el área de servicio y sus integrantes tienen a cargo las tareas de mantenimiento general de las instalaciones, la limpieza, cocina y la atención personalizada de los huéspedes.

El momento más tenso de la convivencia es el Todos contra Todos, el evento de nominación que pone a un integrante del staff más cerca de la eliminación. Al final de la semana, un duelo en la temida H, define quién se va del hotel. Una eliminación semanal y un solo ganador que se llevará 15 millones de pesos y, por supuesto, con la gloria de haberse coronado.

El ciclo cuenta, además, con la presencia de Gabriel Oliveri, como gerente del hotel, Christian Petersen que dirige el servicio de cocina, José María Muscari, coach de convivencia y Juan Miceli, responsable de Jardinería. En esta oportunidad, el exparticipante, Locho Loccisano, se encarga del rol de host digital.

