Una reconocida cantante fue a ver Casados con hijos al teatro y se confesó fan de la familia Argento

María Becerra fue a ver Casados con hijos (Instagram)

La versión teatral de Casados con hijos es un éxito y nadie se quiere perder este reencuentro, esta vez sobre el escenario del teatro Gran Rex, en la calle Corrientes. Es que el programa de televisión se convirtió en un ciclo de culto para sus fanáticos, que cada vez pasaron a ser más, las generaciones se renovaron y la sitcom quedó en el corazón de todos. Ya sea por el carisma de sus protagonistas, por las frases que dejó, o porque toca alguna fibra emotiva: no se olvida a quien hizo reír.

Aunque el formato original se emitió por primera vez el 12 de abril de 2005 y se grabaron en total 212 episodios, cuando anunciaron que llevarían la historia al teatro la expectativa fue alta pero llegó la pandemia y hubo que esperar para volver a ver a la familia Argento sobre las tablas. Luego, cuando los teatros reabrieron, no coincidian las agendas de sus protagonistas, todos artistas reconocidos con múltiples proyectos, sumado a que Luisana Lopilato reside en Canadá junto a Michael Bublé y sus cuatro hijos, Noah, Elías, Vida y Cielo.

Pero el día llegó y es una revolución. Con 3200 butacas completamente llenas, se presentan cada noche Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato, Marcelo De Bellis y la nueva incorporación, Jorgelina Aruzzi en lugar de Érica Rivas.

La familia Argento con María Becerra (Instagram)

María Becerra con Flor Peña y Luisana Lopilato (Instagram)

Según había confirmado Gustavo Yankelevich cuando conversó hace unos meses con LAM, Aruzzi será la nueva pareja del personaje de Dardo Fuseneco, interpretado por Marcelo De Bellis. “Es la nueva pareja de Dardo, que es el vecino de Pepe y a partir de ahí, todo lo que sucede con ese personaje, pero no es un reemplazo”, dijo en ese momento. Y continuó: “Lamentablemente no nos pusimos de acuerdo con Érica, empezamos a buscar a alguien... Una actriz para que haga un personaje que no tiene nada que ver con lo que hacía Érica”.

Con el nuevo elenco conformado y las críticas positivas de todos los que asisten al teatro, ir a ver la obra se convirtió en un plan que todos quieren hacer. Y así pasaron un sinfín de famosos y esta vez le tocó el turno a María Becerra, quien fue a una de las funciones del fin de semana.

Luisana Lopilato feliz con la visita de la cantante (Instagram)

“Mamucha, papucho... miren quien nos vino a visitar”, dice el epígrafe de la foto con la cantante que subieron a la cuenta oficial de Casados con hijos, con los protagonistas aún lookeados como sus personajes.

“La nena de Argentina conoció a los Argento. Gracias María Becerra por venir”, escribió en sus redes la conductora de La Puta Ama junto al video del encuentro. Pronto el posteo se llenó de comentarios, entre ellos el agradecimiento de la misma Becerra: “Como me divertí. Muchas gracias”.

