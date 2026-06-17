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La esposa de Raúl Lavié se quejó de la atención recibida tras el accidente en la TV Pública: “En vez de asistirlo le sacaban fotos”

Laura Basualdo detalló cómo se produjo el fuerte impacto, el sangrado, la necesidad de pedir auxilio y las consecuencias del golpe

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Raúl Lavié
Raúl Lavié sufrió dos caídas en la TV Pública y el incidente generó preocupación entre colegas y seguidores

El incidente que sufrió Raúl Lavié en la Televisión Pública generó una ola de preocupación entre colegas y seguidores, pero fue su esposa, Laura Basualdo, quien reconstruyó el episodio con detalles inéditos y un tono de alivio.

Las primeras horas tras el accidente estuvieron marcadas por la incertidumbre, pero Laura aclaró el estado del artista: “Está bien Raúl. Dolorido, pero muy bien. Ahora duerme, ahora duerme”. Su mensaje, dirigido a quienes consultaron por la salud del cantante, fue directo y tranquilizador.

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Laura relató que al llegar a la TV Pública, Raúl llevaba zapatos de cuero con suela lisa. Avanzaban juntos, pero el piso —“muy irregular, con placas de plástico”— complicó el paso. “Se enganchó con la punta del zapato. Cayó de frente, golpeándose muy fuerte la cara contra el piso”, describió a Teleshow.

Raúl Lavie
El golpe le provocó heridas en la nariz, los labios y la rodilla, además de un sangrado considerable

El impacto le provocó heridas en la nariz, los labios y la rodilla, junto a un sangrado considerable. Laura no estaba sola: “Estaba con Mariela Tedeschi. Empecé a gritar pidiendo ayuda, entre Mariela y yo no lo podíamos levantar, y apareció una persona que, en lugar de asistirnos, comenzó a sacarle fotos mientras Raúl seguía tirado en el piso y con la cara ensangrentada”. Esa reacción de un tercero la desbordó: “Sentí una enorme impotencia”.

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Sólo después de varios llamados de auxilio, algunos operarios se acercaron y pudieron incorporarlo. Lo llevaron al área de maquillaje para frenar la hemorragia y desinfectar las heridas. La falta de insumos básicos en el canal se sumó al malestar: “Pedí asistencia médica y lo único que consiguieron fue que vinieran los bomberos del SAME, pero tampoco contaban con material de curación”.

Pese al golpe, la tenacidad de Lavié sorprendió a todos: “Como todos conocen a Raúl, insistía en que quería cantar igual”. Laura improvisó una primera curación: “Lo limpié como pude y nos dirigimos al estudio”, relató a Teleshow.

Raúl Lavié
Raúl Lavié no fue al sanatorio, descansa en su hogar y su recuperación permanece bajo seguimiento familiar

Pero la jornada guardaba un segundo sobresalto. Al intentar ingresar al estudio, nuevas placas de aluminio complicaban el paso. “Volvió a caerse, esta vez de costado, al músico le pasó lo mismo. Fue un momento muy difícil”, recordó. El clima se tornó caótico: “Mientras tanto, la gente corría de un lado a otro porque estaba por comenzar el programa de Diego Ramos. Era su primer programa”.

Entre varias personas lograron ayudarlo a reincorporarse. El nuevo golpe alcanzó el brazo y parte del cuerpo. Aun así, Raúl quería seguir adelante con la presentación. Laura fue tajante: “En ese momento decidí que lo más importante era volver a casa”, explicó.

Después del regreso, la calma fue progresiva. “Ya en casa (nunca quiso ir al sanatorio). No se rompió nada. Es fuerte como un león”, apuntó Laura. El músico optó por descansar y evitar la consulta clínica, aunque el seguimiento familiar continúa atento.

Raúl Lavié
La esposa de Raúl Lavié relató que el piso “irregular” le provocó heridas en nariz, labios y rodilla, y que luego volvió a caerse al ingresar al estudio

En resumen, Raúl Lavié sufrió dos caídas dentro de la TV Pública por las condiciones del piso y la falta de medidas adecuadas para su atención. Recibió ayuda y, pese a las heridas, mantuvo el deseo de cumplir con su compromiso artístico. Finalmente, su familia decidió priorizar el descanso y la recuperación en el hogar, donde se encuentra estable y monitoreado.

Laura agradeció los mensajes y el apoyo recibidos: “Gracias nuevamente a todos por el cariño, la preocupación y el apoyo”. Su testimonio reveló la vulnerabilidad de las figuras públicas ante accidentes cotidianos y la importancia de la asistencia inmediata.

La esposa del cantante cerró su relato con una reflexión sobre la fortaleza de Raúl y la importancia del cuidado cercano en estos episodios. La expectativa, ahora, se centra en la evolución de su recuperación y el modo en que este episodio impactará en la agenda del artista.

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