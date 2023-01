Pedro Alfonso fue cómplice de un pedido de casamiento en el escenario: “Noche de amor y un plan perfecto”

Pedro Alfonso fue anfitrión de un momento muy especial

Pedro Alfonso y Paula Chaves están protagonizando la obra Un plan perfecto, junto a Romina Gaetani, Pachu Peña, Rodrigo Noya, Camilo Nicolás y Agustina Agazzani en el Teatro del Lago de Villa Carlos Paz. Recientemente, el actor y productor decidió ayudar a un hombre que deseaba pedirle casamiento a su pareja sobre el escenario.

Las fotos de un nuevo desfile de los hermanos Vernucci en Carlos Paz En el marco de la temporada de verano 2023, se llevó adelante el clásico evento que lleva 15 años en la ciudad cordobesa. Esta edición tuvo un fin solidario, ya que se hizo a beneficio de dos entidades proteccionistas de animales VER NOTA

Todo comenzó cuando Gastón le mandó un mensaje por Instagram a Pedro para comentarle que tenía ganas de pedirle la mano a su novia Agustina. Luego, se juntaron en el teatro e idearon un plan para sorprender a la joven durante la función.

La pareja fue a ver el espectáculo al teatro y se subió al escenario para participar en una supuesta competencia de baile. Más tarde, Alfonso les pidió que se dijeran algún mensaje de amor. Fue en ese momento que Gastón se agachó, sacó un anillo y aprovechó para pedirle casamiento.

Todo el episodio fue grabado por Pedro y publicado en su cuenta de Instagram con un divertido mensaje: “Noche de amor y un plan perfecto”. De esta manera, el elenco ayudó a Gastón a poder sorprender a su novia, de una manera divertida y romántica.

En la primera semana de la obra en cartelera, la comedia lidera la boletería. La obra gira en torno al robo de un botín que está guardado en una caja fuerte y que es fuertemente disputado por dos bandos, cada uno con su propia estrategia para dar con el gran objetivo. A medida en que se va desarrollando la acción, la historia va encontrando su camino hasta desembocar en un desenlace delirante y, claro, feliz.

Por otra parte, en una entrevista con Intrusos (América), Chaves reveló cómo se sumó al proyecto: “Me autopostulé yo una noche, en casa, cuando todas las criaturas estaban dormidas. Estábamos solos, mano a mano comiendo, y le dije: ‘Creo que este año estoy para hacer teatro’. La verdad que tenía ganas. Ya Fili está un poquito más grande, tiene dos años y medio, y sentía que podía dejarla durmiendo con alguien que no sea ni mamá ni papá. Por suerte está mi madre que nos ayuda y tenemos a Gise y a Vero que van turnándose para venir”.

Y se explayó al respecto: “Que papá y mamá salgan a la noche de casa, con estos niños que están tan acostumbrados a que por suerte podemos elegir y estar a la noche para dormirlos, requiere una organización bastante grande. Pero la verdad es que yo tenía muchas ganas de hacer teatro porque me divierte. Vengo acompañando desde hace muchos años desde la platea. Y ahora, poder estar arriba del escenario, la verdad que me encanta”.

Después, Paula habló de la costumbre de Pedro de cambiar los libretos. “Él lo que tiene es que es un apasionado de lo que hace. Escribe la comedia que estamos actuando y tiene mucho respeto por el público. Pero llega un momento en el que mi cabeza necesita cerrar una situación y repetirla. Y, cada vez que salimos al escenario es: ‘Fijate si acá podés decir...’. Y yo pienso: ‘¡Dios mío! Voy a decir cualquier cosa’. No es que no confíe en la situación, sino que no confío en mi cerebro que no puede retener tantas cosas por minuto. Pero es un excelente guionista, director, actor, compañero y comediante “, cerró la actriz.

Seguir leyendo: