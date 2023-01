Claudia Villafañe y Jorge Taiana se separaron: el productor reveló que nunca vio a Dalma y Gianinna Maradona

Claudia Villafañe y Jorge Taiana se separaron: el productor reveló su vínculo con Dalma y Gianinna Maradona (Foto: Captura América)

Casi no hay fotos juntos ni tampoco se sabe demasiado del vínculo que tuvieron, pero lo que sí está confirmado es que Claudia Villafañe y Jorge Taiana se separaron después de casi veinte años de relación amorosa. La confirmación llegó por el lado menos esperado: de parte de Dady Brieva, quien es amigo de Taiana y además está llevando adelante un unipersonal que cuenta con su producción, llamado Súper Dady, el mago del tiempo.

Fue durante una entrevista que el humorista le dio a LAM (América), cuando Ángel de Brito quiso saber: “¿Y Taiana cómo está? Ya que lo mencionaste”. “¿Taiana? Está sola la vaca con la cola. Está separado”, le respondió Dady con humor.

A partir de ese momento, se valió de sus labios, la voz apagada y señas para hacerse entender y dar detalles de la ruptura sin ser oído por Taiana, quien estaba del otro lado de la habitación en donde Brieva estaba siendo entrevistado. Entonces, y con la ausencia de la voz alta, el Midachi dio a entender que la ruptura fue reciente y que habría sido la ex mujer de Diego Armando Maradona quien tomó la decisión de cortar.

Claudia Villafañe y Jorge Taiana, separados tras casi veinte años juntos (Foto: Archivo)

“¿Sabés lo que más me impresiona de esa relación? Que Dalma y Gianinna Maradona no lo conozcan. Cada vez que viene Dalma acá le pregunto. Y ella me dice: ‘No, no lo conozco, mi mamá no me lo presenta’. Y hace como 25 mil años que están...”, acotó de Brito. “Yo también dudo que no lo conozcan...”, aportó Dady y gritó: “¡¡¡Taiana!!!”.

En ese momento, el productor teatral abrió la puerta e irrumpió en la entrevista. Apenas asomó las narices que inmediatamente le preguntaron si conocía a las hijas de la campeona de Masterchef Celebrity. “¿Dalma y Gianinna te conocen o no?”, repitió Dady la pregunta que hizo el conductor desde el piso. ¿La respuesta de Taiana? Fuera de micrófono: “¿Estás en vivo? Nunca las vi”. “¡Qué mentiroso, qué gran actor, Taiana!”, cerró de Brito y Jorge se escabulló rápidamente antes de que le hicieran un nuevo interrogante.

Jorge Taiana apareció en el móvil que estaba dando Dady Brieva con LAM y reveló su vínculo con Dalma y Gianinna Maradona (Foto: Archivo)

En septiembre del año pasado, Taiana habló por primera vez de su vínculo con Claudia. El productor teatral y actor contó por qué con la mamá de Dalma y Gianinna no suben fotos juntos y sobre su decisión de no responder las agresiones, cuando hace años Maradona lo apodó Tontín. Además, contó cómo fue su llegada de Buenos Aires a Rosario con el sueño de triunfar sobre el escenario.

En el ciclo radial Sola en los Bares, la conductora Karim González destacó que él siempre fue un caballero. Entonces, él dijo que de eso se trataba y se explayó: “Nunca hablé, nunca me aproveché. Cualquiera se hubiera aprovechado para prensa y no me interesó. Para mí lo profesional no va de la mano con lo personal”.

“Cuido mucho las relaciones porque siempre tuve en claro algo, cuando a uno lo atacan uno sabe como defenderse pero fuera de uno hay una familia y entorno que sufre mucho”, dijo y explicó: “Nunca hablo ni digo nada porque detrás de la otra persona hay una familia y prefiero callar, porque uno puede dañar, vos me agredís, yo te ataco y puedo dañar a tu familia y no tengo ganas”.

Es por eso que dijo que su política es llamarse a silencio y en todo caso, hablar en privado: “No me gusta hacer las cosas públicas, más allá de lo que ha pasado”. Entonces, la periodista destacó que “cuando a un hombre le dice cosas hay que ser valiente parpa no responder”.

Jorge Taiana habló de su relación con Claudia Villafañe

Durante años lo apodó “Tontín” y él nunca se refirió a eso ni a otros comentarios agresivos del Diez a su persona. Al respecto, sin mencionar al papá de Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito, agregó: “Siempre las cosas las analizo y él (dijo señalando a su compañero de mesa a modo de ejemplo) me puede decir cosas feas y el problema lo tiene él, no es mío, es tu problema, yo no tenía problema y me pasaba eso, siempre me limité a hacer silencio y a no contestar, me parece lo mas sano. La palabra es un elemento de difícil manejo y se puede herir, y mis padres me enseñaron la cultura del trabajo y eso hago, ‘que digan lo que quieran’, dice la canción”.

Al ser consultado sobre por qué con su pareja no suben fotos juntos ni casi hay imágenes, dijo: “Son decisiones que uno toma, que se dan naturalmente. Ella vino al estreno (de El juguete alterado, la obra que realiza en el teatro El Pueblo los lunes con Omar Lopardo), pero muchas veces dicen ‘no se muestran juntos’, ‘no van a ningún lado’, pero sí, cuando no querés que haya una foto, no voy a un lugar donde sé que va a haber fotógrafos y cámaras para que te vean, hago vida normal”.

