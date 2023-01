Chano Moreno Charpentier y un nuevo amor disfrutan de las playas de Punta del Este

En Punta del Este, Chano y su novia caminan por playa Brava (RS Fotos)

Chano Moreno Charpentier está disfrutando de unas vacaciones en Punta del Este, el lugar preferido de los famosos argentinos para descansar en el verano. El popular cantante viajó a Uruguay, acompañado por una mujer con la que está saliendo.

En las imágenes exclusivas de Teleshow el artista y su novia aparecen caminando por playa Brava en José Ignacio. El ex Tan Biónica se sacó la camisa y tomó un poco sol mientras se relajaba frente al mar. Luego, ambos aprovecharon para charlar y tomar una siesta.

La periodista Estefi Berardi reveló en el ciclo Mañanísima (Ciudad Magazine) que la mujer que acompaña a Charpentier se llama Malena Rivarola y trabaja como modelo. “Chano me lo negó, pero no le creo y tengo las pruebas porque los vieron llegar juntos en el aeropuerto. Él tiene un levante bárbaro, se sabe divertir y las chicas mueren por él”, aseguró la panelista.

“Hace un mes me llegó la data de que Chano estaba en la guardia, en Punta del Este, con esta chica Malena Rivarola. Entonces le pregunté a Chano si estaba bien y me dijo que tenía un poco de tos, que está libre hace 8 meses”, explicó Estefi. “Pero en la guardia su novia pedía para que los atiendan y él se quedó en la camioneta... Después Chano me dijo que fue a la guardia porque la chica era la que se sentía mal”, agregó.

“Chano de salud está súper bien. Me negó estar con ella, pero lo vieron. Recién llegó con Malena Rivarola. Chano le pone corazones, comentarios. En una foto que ella está en bikini él le puso corazoncitos. Es muy diosa”, cerró Estefi.

Por otra parte, el músico anunció en sus redes sociales que en este 2023 se dedicará a trabajar en un nuevo material discográfico. En Twitter, informó: “Amigos: voy a dejar tocar por un poco más de año para trabajar en mi estudio”. Luego, aclaró que estará en el festival de Lollapalooza y en el Estadio Atenas de La Plata.

En noviembre pasado, Charpentier había publicado un hilo que generó preocupación entre sus seguidores. “Estoy transitando el final de un ciclo artístico para pasar a algo que deseo más. Pero durante está breve transición he notado cierta violencia psicológica y amenazas indirectas acompañadas de sarcasmo e ironía”, escribió el cantante en un primer posteo.

Además, manifestó: “Hasta ahí todo más que bien. A algunos le caen mejor tus decisiones que a otros. Y yo me banco la desidia o bronca de los demás que no piensan como yo porque sé que es gente transitoria y random”. Sin embargo, luego dio a conocer sus más profundos temores. “Hace 9 días una persona que colabora conmigo me dijo: ‘Chano cuídate. Te quieren hacer mal. Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte. Esta gente es muy oscura’. Nunca viví algo así... Tal vez no sea nada, pero se los cuento por si me pasa algo”. Para terminar, el intérprete de La melodía de Dios agregó: “Lo que está persona me dijo ya lo suponía y a esta gente oscura a la que se refiere ella también la tengo identificada. Espero que no sea nada”.

