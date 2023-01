Paula Chaves le encontró familia a la perrita que se vio obligada a dar en adopción

Paula Chaves encontró un hogar para su perrita (Instagram)

Casi con desesperación, este fin de semana Paula Chaves recurrió a sus redes sociales para pedir una familia para su perrita. Después de cuatro años alejada de los escenarios, la modelo se decidió a volver a las tablas con Un plan perfecto, la obra con la que se presenta en el Teatro del Lago de Villa Carlos Paz. Y se instaló en un paqueto country de la zona junto a su marido, Pedro Alfonso, y los tres hijos de la pareja Olivia, Baltazar y Filipa. Pero lo cierto es que, pocos días después de su llegada, en la casa que alquila apareció una cachorrita que ella y los suyos decidieron adoptar, sin tener en cuenta la letra chica del contrato que habían firmado.

Así las cosas, al enterarse de la presencia del animal en su vivienda, la propietaria decidió intimar a la modelo para que se deshiciera inmediatamente de ella. Muy angustiada, Paula publicó una historia de Instagram con la foto de la perrita diciendo: “No la puedo tener más. La dueña de la casa de Córdoba no quiere. Por favor, alguna familia que quiera adoptarla que esté por Córdoba. Posta, es un amor”.

Lo cierto es que, mostrando tener cero empatía con los animales, al ver el posteo la mujer a quien Chaves le está alquilando la casa, le mandó una captura de la publicación con un duro mensaje: “Paula, ahí me acaban de pasar esto, mañana va a pasar la guardia a verificar que no esté más ese perro. Nosotros tenemos un acuerdo, no me salgo de lo que acordamos. No lo sé Paula. Eso es un problema tuyo, no mío. En mi casa no hay perros de la calle”.

Sin especificar en qué consistía el acuerdo firmado ni si acaso esta mujer admitía perros de raza pero no “perros de la calle”, como se desprendería de su comentario, la modelo compartió esta charla y agregó: “Alguien de Carlos Paz me puede ayudar dando tránsito hasta que consiga una familia”. Pero es evidente que las quejas de la propietaria no tardaron en llegar al quedar expuesta, por lo que Paula terminó borrando esta publicación. De todas formas, siguió suplicando que alguien de la zona adopte a la perrita o la tenga en tránsito hasta que pudiera encontrarle un nuevo hogar.

Por suerte, la historia tuvo un final feliz. Un matrimonio con una niña pequeña, decidió contactar a la modelo para adoptar a la perrita. “Sean muy felices”, escribió Chaves junto a la foto de la cachorra junto a su nueva familia, arrobando a Lucía Fugante. En otra imagen, Paula agregó mencionando a Alejandra Schulz, su madre: “Involucrarse vale la pena. Gracias a mi mamá que me enseñó esto. Te amo”.

El detalle es que la perrita ya tiene nombre. “Ya sabemos quién la bautizó Cala y por qué, no?”, escribió la modelo junto a una foto de la menor de sus hijas con la perra y, superpuesta en forma de corazón, otra de la niña junto a la hija menor de Mery del Cerro, íntima amiga de Chaves, quien con Meme Bouquet también es padre de Mila y suele compartir largas jornadas con Paula y los suyos.

Horas más tarde, la esposa de Peter compartió un video en el que la perrita disfrutaba metiendo sus patitas en un arroyo. “Les regalo esta Cala Aventurera y su familia de amor”, escribió la modelo, dejando en claro que así como hay gente sin sentimientos, están aquellos que siempre estás dispuestos a brindar su corazón.

