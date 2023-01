La hermana de Thiago de Gran Hermano mostró más pruebas del ataque: “Me agarró por la espalda y me dio dos puñaladas”

Camila Deniz, la hermana de Thiago de Gran Hermano 2022, fue acuchillada en su casa

No solo los integrantes de Gran Hermano se vuelven famosos, sino también a veces su familiares, tanto por las declaraciones que puedan llegar a dar, como por las acciones que realicen. En medio de ese contexto, la hermana de Thiago Medina sufrió una agresión por parte de un vecino y el hecho repercutió de inmediato en los medios, y los pormenores de esa acción fueron materia de discusión, e incluso teniendo en cuenta que no es la primera vez que algo ocurre.

Camila Ayelén Deniz explicó a través de su cuenta de instagram los pormenores de lo ocurrido en los primeros días de este año, asegurando que " para aquellas personas qué me siguen bien intencionadas quiero comunicarles que gracias a Dios me encuentro bien y fuera de peligro”, destacando los destinatarios del mensaje, porque no es la primera vez que se quejara por las reacciones de los usuarios de redes sociales respecto del trato para con ella.

Según explicó, los hechos se remontan al día lunes 2 de enero alrededor de las 22.30: “Todo comenzó supuestamente por una jarra que creyeron que la tenía Lautaro, mi hermano, pero no era así, estaba en la casa de la chica que estaba festejando su cumpleaños o fue una excusa como para pelearse con mi hermano”, al además aclarar que “supuestamente ya tenía bronca hace rato por la cual se fueron a las manos”.

El posteo que subió Camila luego del ataque

Incluso, Camila fue más allá y aseguró que “la mamá de este chico lo instigaba a que se agarren a trompadas, pero yo le decía que no se peleen”, y al no estar de acuerdo ella con que se peleen “la mamá de este chico me desafío a pelear conmigo, pero yo le dije que no quería pelear, empezó a insultarme a mi madre y decirme muchas barbaridades provocándome”. En medio de ese panorama fue que la hermana de Thiago detalló que fue a buscar a Lautaro, de 16 años, momento en que “me agarró la hermana por la espalda y me dio 2 puñaladas”, mientras también “estaban tirando piedras, botellas y palos en mi casa primos y hermanos de esta familia y nueras” e incluso “habiendo presencia policial me apuñalaron, al verme ensangrentada me subieron al patrullero llevándome al hospital del 32″.

Sin embargo, no es la primera vez que ocurre que la familia de Thiago se ve envuelta en denuncias policiales, al menos desde que el joven entró a la casa de Gran Hermano.

Dos meses atrás, el papá del joven, Julio Ricardo Medina, de 54 años, fue detenido acusado por su hijastra, Camila, por lesiones y amenazas. Según pudo saber Infobae, la fiscal Silvana Bregia a cargo de la Fiscalía N°1 Especializada en delitos derivados de violencia familiar, de género y delitos contra la integridad sexual de La Matanza, dispuso la aprehensión del padre de Thiago por el delito de lesiones y amenazas, y en ese momento se procedieron a realizar todas las medidas tendientes a recibir declaraciones a las víctimas y reconocimientos médicos. En tanto, la víctima había sido derivada al hospital Simplemente Evita.

las pruebas que subió Camila

Moretones y puntos de sutura luego de la agresión

Por su parte, el diario Crónica había agregado que existía un escrito registrado en la Comisaría de la Mujer que daba cuenta de esta situación. En el acta policial indicaron que Julio llegó a su casa “en estado de ebriedad y comenzó a mantener una discusión”. Camila declaró que tras escuchar “varios gritos” fue a socorrer a sus hermanos y fue ahí cuando Julio la agredió físicamente.

En tanto, luego de este lamentable hecho, y tras varios días de silencio en las redes, Camila decidió utilizar su cuenta de Instagram para publicar un contundente mensaje. “Quiero que se pase esta tormenta que estoy viviendo. Quiero volver a ser yo y sonreír como antes”, escribió junto a una postal suya, donde se la vio reposando.

