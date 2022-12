Nico Vázquez y Gimena Accardi mostraron la intimidad de la fiesta que Messi organizó en Rosario

Nico Vázquez en la fiesta de Messi

La amistad entre Nico Vázquez y Lionel Messi está afianzada hace años, y cada vez que se puede, se produce un encuentro entre ambos, comida, risas y charlas de por medio. Además, en los momentos más difíciles del futbolista en lo que respecta a la Selección, el actor no dudó en bancarlo y acompañarlo de la manera que pueda. Así, en cada celebración importante, es posible verlos a ambos compartiendo esos momentos. Y claro está, esta no iba a ser la excepción.

“Nos conocimos en una situación cualquiera de esas cuando querés conocer a alguien que admirás y querés, viendo la posibilidad e al menos sacarte una foto. Y el encuentro que se dio fue muy loco, nos elegimos mutuamente a partir de una noche de una cena”, comenzó relatando el actor respecto de cómo nació esa unión, en una charla en Los Mammones. A ese encuentro habían concurrido también Adrián Suar y Guillermo Francella, quienes, claro está, comendaban las conversaciones, hasta que en un momento el futbolista mirando a Vázquez le dijo: “Yo miraba Los Únicos”, momento en que el actor encontró la forma de él romper el hielo y despacharse con anécdotas de esa serie.

Al final de la velada, Nico le pidió una foto a Leo, ante lo que el deportista le pide su número de teléfono, ante lo cual, 10 minutos después, lo llama y le pide que le pase la foto que se sacaron juntos. Luego de ello las llamadas continuaron y la invitación al casamiento, y las vacaciones entre las dos familias en Barcelona, etcétera.

La fiesta de Messi en Rosario

“Siempre estoy cerca, mucho más en las malas. Es lo más importante en la amistad. Inentendible. Tengo una amistad distinta a él con la que tengo con mis mejores amigos. Considero que vivimos cosas importantes que nos acompañamos y te da una confianza que no es menor. Al principio era un fan más, como cualquier persona que conoce a su ídolo. Y después te acostumbrás como uno más y te molesta si no sabés algo más o no te escribió si no sabés algo de él. Y aparece y es un amigo que apareció y podés protestar las mismas cosas que otra amistad. No es más ni menos”, afirmó.

Tras la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, llegaría el momento del reencuentro de los amigos, y se dio ni más ni menos que en los festejos por ese logro. Para tal ocasión, Lionel Messi convocó a más de 100 invitados en el centro de convenciones del Casino City Center, ubicado en el extremo sur de la ciudad santafesina de Rosario. Hasta allí fueron entre otras estrellas Nico Vázquez y Gimena Accardi.

Nico Vázquez en la fiesta de Messi junto con su mujer, Gimena Accardi, y el imponente tatuaje

Nico Vázquez en la fiesta de Messi, junto con el capitán, Paredes y Di María

Nico Vázquez y Gimena Accardi, junto con los padres de Leo Messi

Los tragos incluían unas tarjetas alusivas a lo vivido en Qatar

Nico Vázquez en la fiesta de Messi, junto con Paredes y Mascherano

“La felicidad de ustedes, es la nuestra. Se merecían esto hace mucho tiempo. Gracias por compartir este momento hermoso con nosotros. Los quiero!”, escribió el actor en su cuenta de Instagram al momento de compartir algunas de las imágenes de ese festejo, entre las que se lo puede ver con unos anteojos negros junto con el capitán de la albiceleste y Ángel Di María y Leandro Paredes.

Luciendo una remera blanca además de unos jeans negros, estuvo siempre acompañado por su mujer, Gimena Accardi, quien lució un vestido cut out corto negro., además de tener en su piel un llamativo tatuaje temporal con la leyenda “Qué mirá bobo”. y una sonrisa que traspasaba los lentes de las cámaras. En otra de las imágenes se lo puede ver al actor otra vez junto con Paredes, y esta vez también la presencia de Javier Mascherano. y una imagen de él y su mujer junto con los padres de Messi.

Gimena Accardi brilló con un vestido cut out negro corto

La pareja disfrutando a pleno el momento que estaban viviendo

Dentro de los shows musicales de la noche se destacó la presencia de Los Palmeras, elenco que tocó en el casamiento de Lionel y Antonela y que también dijo presente esta semana en el cumpleaños de 15 de una de las sobrinas del crack del PSG. El grupo cuartetero La Konga fue otro de los encargados de animar la fiesta. Una vez finalizado el evento, Pablo Tamagnini, cantante y líder de la banda, no pudo ocultar su fanatismo por el ex Barcelona y le pidió que le firmara el brazo.

