Horacio Homs habló de la denuncia por amenazas que le realizó Rodrigo De Paul: “A Camila y a mí nos tiene sin cuidado”

Horacio Holms hablo del conflicto legal con Rodrigo de Paul

Rodrigo De Paul denunció penalmente a Camila y Horacio Homs por amenazas. La presentación se realizó en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se entregaron chats explosivos de parte de los Homs para De Paul, en los cuáles también se deslizan amenazas para Tini Stoessel, actual pareja del futbolista.

Desde el entorno de De Paul le contaron a Teleshow qué decían los mensajes que la modelo le envió al futbolista, los cuales fueron presentados en la Justicia. “Merecés lo peor vos. No te pienso cruzar así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo. Quedate bien tranquilo. No vas a tener paz”, dice otro duro mensaje de Camila para Rodrigo según consta en la denuncia.

Asimismo, se presentaron unos mensajes que le habría enviado Horacio a Rodrigo el pasado 13 de junio, cuando aun se estaba disputando legalmente la separación entre el futbolista y la modelo. Luego de una serie de insultos, el empresario le dijo: “Ya vas a conocer a Horacio Homs”.

Este martes, el exsuegro del deportista habló del conflicto legal en una entrevista telefónica desde Uruguay con Nosotros a la mañana (El Trece), conducido por Leo Montero en reemplazo del Pollo Álvarez: “No tengo nada que decir, realmente me tiene sin cuidado. De parte mía no hubo ninguna amenaza, creo que de Camila tampoco. Rodrigo no puso el texto completo porque se vería muy perjudicado. Estamos disfrutando con mi hija de las vacaciones, pasándola muy bien. A los dos nos tiene sin cuidado”.

El periodista Pampa Mónaco aseguró que en la denuncia, el jugador de la Selección Nacional había asegurado que el empresario le había mandado “un mensaje con una colección de insultos y que contaría en los medios que le habría robado dinero. Además, señaló que se sintió “amedrentado” por Homs, “teniendo en cuenta su pasado judicial”.

Respecto a este tema, Horacio explicó: “Mi pasado judicial es una causa en la que salí absuelto hace un mes y medio. Es una causa inventado por el gobierno anterior, así que me tiene sin cuidado todo lo que diga este pibe. Es verdad que le dije: ‘Lo vas a conocer a Homs’, pero por todas las cosas que tengo para contar, intimidades que sé, no fue una amenaza física”.

Luego, reconoció que los insultos “estuvieron mal”, pero se justificó al decir que fue una reacción por cómo trató Rodrigo a Camila en su momento. “Con los insultos, por ahí uno se puede ofuscar y dice cosas que no debería”, admitió el empresario, aunque aclaró que lo hizo en el contexto de “lo mala persona” que fue con su hija.

También se refirió a Tini Stoessel y aseguró que “no tenía nada que decir de esa señorita”, al contrario ratificó que “el único culpable era Rodrigo”. Y minimizó una vez más la denuncia del jugador: “Esto es pasajero, ayer me llamó mi abogado, Mariano Cuneo Libarona, se cagaba de risa y me dijo que no había delito”.

Por último, señaló uno de los motivos por los que su hija se enojó con De Paul: “Ella jamás le impidió que vea a sus hijos, ella se enojó porque no cumplió cosas con sus hijos”. Y habló de un pedido que le hizo el jugador a Camila durante el mundial: “Él pretendía llevar a los hijos a Qatar con la mucama que tiene 20 años. ¿Ustedes mandarían con la mucama o la niñera a un bebé de un año y medio a Qatar?”. En el final, señaló que espera que este conflicto se pueda solucionar.

