Mariano Israelit, el amigo de Diego Maradona: “Me tenía que operar de la columna y cuando apareció el cirujano era Leopoldo Luque”

Mariano Israelit se encontró con Luis Luque, exmédico de Diego Maradona

En el mes de marzo, Mariano Israelit llegó al sanatorio Mater Dei por un problema de columna que se le complicó. El amigo de Diego Maradona, de 55 años de edad, no la pasó nada bien. Sin embargo, después de superar dos intervenciones quirúrgicas y una infección intrahospitalaria, pudo volver a su casa para continuar su rehabilitación de manera ambulatoria. Y hoy, que ya retomó su trabajo como productor de Contar la vida (DeporTV) y dj del restobar Carnal, se anima a contar una anécdota digna de una película. “Cuando abrí los ojos y vi al médico que me tenía que operar, me di cuenta de que era Leopoldo Luque”, cuenta en diálogo exclusivo con Teleshow, haciendo referencia ni más ni menos que al neurocirujano acusado por la muerte del Diez.

—¿Qué fue lo que le sucedió?

—Un día fui a la casa de un amigo que estaba haciendo unos arreglos con unos albañiles. Y, de comedido, me ofrecí a ir a comprar arena y cemento con él en mi auto. El asunto es que, cuando volvimos, agarré una de las bolsas que pesaba como treinta kilos y, cuando la apoyé en la vereda, sentí un dolor en la espalda.

—¿Entonces?

—Me quedé a almorzar y, a la noche, fui a un evento con Guillermo Coppola y la gente de Sony Music. Pero, antes de ir a mi casa, me fui a poner un OXA B12 porque seguía con el dolor. Y, aunque me calmó un poco, cuando se me fue el efecto tuve que llamar a la ambulancia porque no podía aguantar la rodilla.

—¿Ahí lo internaron?

—No, me pusieron otra dosis de ese antinflamatorio, que me calmó un poco. Pero al otro día fue lo mismo. Entonces me dieron corticoides. Y, cuando se me fue el efecto, empezó de nuevo el dolor. Hasta que el doctor Santiago Erice, recomendado por un compañero de mi ex mujer, Luciana, que entonces todavía estaba en pareja conmigo, me hizo una orden de internación y me fui al Mater Dei. Ahí me hicieron una resonancia en la que salió que me había estallado un disco de la espalda.

Mariano en el hospital junto a su hija Francisca (Instagram)

—¡Tremendo!

—Estaba en tantos pedacitos, que parte del disco había terminado en la rodilla y en el muslo. Entonces, el médico me hizo un bloqueo de columna y me advirtió que podía ser que zafara con eso como que no. Y no resultó. Así que me avisó que había que hacer una cirugía. Él es neurocirujano de cabeza. Y me dijo que, al día siguiente, iba a venir a verme con su socio, neurocirujano de columna, porque él operaba en equipo.

—¿Fue?

—Claro. Me había dicho que venía a las once de la mañana, pero llegaron los dos mucho más temprano. Y, cuando abrí los ojos, vi que el otro médico que estaba con él era Luque.

—¿Qué pasó en ese momento?

—Yo lo saludé. Y él me dijo: “Ya sé quien sos”. Entonces le contesté: “No sé si sabés lo que hablé de vos, pero la verdad es que no dije nada malo. Solo dije que eras un perejil y que, lamentablemente, ibas a caer vos y la psiquiatra Agustina Cosachov. Pero yo nunca te vi en la casa de Diego”. A lo que él me respondió: “Quedate tranquilo que yo soy un profesional y vengo a operarte a vos como a otros tantos”.

—Momento tenso….

—Él me dijo que era el número uno en cirugía de espalda y que tenía un sistema nuevo para operar. Y, después, hablando con otros neurocirujanos, me dijeron que era verdad que él es como un capo en la materia.

—¿Y lo operó?

—Ellos lo que me explicaron era que no atendían por prepaga, sino que tenía que abonar de manera particular. Así que me dijeron que hablara con la secretaria para arreglar los honorarios. Ella me pasó un importe en dólares que yo prefiero reservarme, pero yo opté por una de las opciones que me dio la gente de Medicus y me operé con otro cirujano.

Leopoldo Luque esta acusado por la muerte de Diego Maradona

—¿Lo volvió a ver a Luque?

—Yo le había dicho a su secretaria que no estaba en condiciones de pagar esa suma. Pero, en un momento, me llamaron de un número desconocido y era él. Entonces me dijo: “Solo te llamo para decirte que nosotros no dejamos tirados a nuestros pacientes, así que si vos no tenés el dinero para la cirugía pero querés operarte conmigo, yo te voy a operar igual”.

—Pero no se operó con él…

—No. Tuve una charla familiar y con mis amigos. Y entre todos decidimos que lo mejor era que me operara con un médico de la prepaga. Igual lo llamé para agradecerle su amabilidad.

—¿Se hubiera operado con el médico que está procesado por la muerte de Maradona?

—Todos me dijeron que no lo hiciera. Yo no estaba seguro. Pero tampoco creo que un profesional fuera a actuar de mala manera…

—Pero por algo fue elevado a juicio oral, ¿o no?

—Después de que me operaron, Luque me llamó para ver cómo estaba y si necesitaba algo. Es más: la cirugía salió mal, porque yo seguía con dolor. Y él me dijo que era algo que podía pasar que no se hubiera llegado a limpiar bien la zona. Y en una resonancia salió que todavía había pedacitos de disco tocando un nervio. Así que tuve que entrar otra vez al quirófano para otra intervención. Encima, después se me infectó, por lo que me tuvieron que hacer una punción. Y como si fuera poco me agarré una bacteria y me tuvieron que hacer cuatro toilettes, por lo que me pasé dos meses y medio internado y cuarenta y cinco días más en casa con una internación domiciliaria. Pero, por suerte, hoy ya estoy bien.

—¿Cómo explica que, habiendo tantos cirujanos, se haya cruzado justamente con Luque?

—Yo la verdad que me sorprendí. Porque, después me enteré de que el médico que me había internado a mí había sido quien realmente operó a Diego de la cabeza. ¡Pero él no sabía que yo era el amigo de Maradona! Así que fue una casualidad. Y, por eso, cuando abrí los ojos y lo ví a Luque en la habitación no lo podía creer.

Israelit yendo a visitar a Maradona al hospital

—¿Piensa que es responsable de la muerte de Maradona?

—Él y Cosachov eran empleados de la gente que los contrataba. No eran parte de Swiss Medical. Y eso es lo que a mí nunca me cerró.

—Supuestamente, Luque era el médico de confianza de Diego…

—Eso no lo sé. A mí me pareció muy raro el trato de los fiscales Patricio Ferrari, Cosme Iribarre y Laura Capra, cuando fui a declarar. Pero yo pondría los ojos en la gente que lo contrató a Luque más que en él.

—De todas formas, decidió que él no lo operara…

—Preferí que no. Yo tengo toda una historia con Diego que voy a contar en un libro que se edita en marzo. Y, más allá de la plata o de las opiniones de sus colegas, sentí que lo mejor era que me operara otro cirujano.

