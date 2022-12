La conmovedora carta que Pampita le escribió a Dios: “Hoy quisiera volver a creer en las personas”

El conmovedor mensaje de Pampita con motivo de la Navidad (Foto: Instagram)

Después de un año repleto de satisfacciones laborales y personales, Carolina Pampita Ardohain solo tiene palabras de agradecimiento. Es conocida su devoción por la Virgen y por ser muy religiosa, en especial desde que tuvo que afrontar un hecho terrible, como fue la muerte de su pequeña hija Blanca, hace diez años.

Desde entonces, Pampita se refugia en su fe y luego de volver a formar una familia con Roberto García Moritán - luego de su complicado divorcio de Benjamín Vicuña - la conductora demuestra sus creencias cada vez que puede.

Pampita asistió a la peregrinación a Luján para agradecerle a la Virgen (Foto: Instagram)

Hace unos meses, Pampita asistió a la Peregrinación a la Basílica de Luján, junto a su esposo, sus hijos y algunas amigas. En esa oportunidad, ella participó de la celebración para agradecerle a la Virgen y pedirle su protección, y lo compartió a través de sus redes sociales con una serie de fotos muy emocionada. “¡Gracias a todos por esta maravillosa peregrinación! ¡Todo esto fue posible gracias a cada uno de ustedes! La energía conjunta, la ayuda mutua, la paciencia, la generosidad estuvo en todos los que emprendimos este viaje espiritual esta mañana. Cada uno de esos pequeños gestos entre nosotros nos dieron la fuerza para dar cada paso. Gracias por la valentía y la entrega”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram acompañado de varias fotos con sus familiares y amigos.

“Que todas nuestras oraciones sean escuchadas. ¡Que nuestros seres queridos y nuestra querida Argentina tengan un buen año! ¡ hermosa Virgen de Luján por recibirnos en tu casa! Por las lágrimas de amor que brotaron cuánto te tuvimos enfrente! Protégenos bajo tu manto, cuídanos mucho, cura nuestras heridas y acompáñanos siempre!”, cerró en ese momento la conductora.

En una de las fotos que Pampita publicó ese día, se pudo ver un llavero con la cara de Blanca, su hija mayor. Tanto para ella como para el actor chileno, la nena siempre está presente en el recuerdo a lo largo de sus vidas y en especial cada 8 de septiembre, que es el día que se conmemora su fallecimiento.

Este año la conductora le dejó un emotivo mensaje. “Blanca, siempre en mi corazón”, escribió junto con un video inédito de la nena con Bautista, que tenía nada más que cuatro años al momento de la muerte de su hermana. Para ella, según dijo públicamente en más de una oportunidad, es muy difícil hablar del tema y recién con el paso de los años pudo animarse a compartir fotos o videos de su hija.

El conmovedor deseo de Pampita para la Navidad (Foto: Instagram)

En esta oportunidad, con motivo de las celebraciones navideñas, Pampita posteó un tierno mensaje en sus redes sociales. Con una foto de su familia - sus cuatro hijos y su pareja - dedicó unas tiernas palabras.

“Carta de un adulto a Dios - en Navidad… No sé si de niño te pedí mucho o te pedí poco… Tampoco sé si creía en algo más… No sé que tanta ilusión tenía, ni sé qué esperaba de la vida y de las personas, porque nunca me lo cuestionaba, creo que la vida de un niño es así... Recuerdo no haber necesitado mucho para que la vida me pareciera increíblemente mágica… No recuerdo cuándo dejé de hacer cartas o cuándo dejé de colocar una bota en el árbol para que apareciera llena… Sólo sé que el recuerdo de todo eso, me endulza la vida… Si algo recuerdo es que era una época en la que los sueños se cumplían y que la gente podía tener momentos felices… En fin, ahora de adulto, solo quiero decirte que no se me olvidó escribirte, sino que ahora esa carta es diferente... Hoy no te pediría nada que se pueda comprar con dinero… Hoy quisiera volver a creer como cuando era niño - en las personas, en los milagros y en que el mundo puede ser mejor… Hoy quisiera que la Navidad realmente fuera el nacimiento de algo nuevo dentro de mí”, expresó la conductora.

Seguir leyendo: