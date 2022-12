Polémicos dichos de la mamá de Tomás Holder por su ruptura: “Sé hasta dónde podemos llegar las mujeres en la psiquis de un hombre”

Tomás Holder y su mamá

Tomás Holder ganó mucha popularidad por su participación en el reality Gran Hermano 2022 (Telefe), aunque su estrategia de juego no funcionó y fue el primer eliminado de la casa. En una entrevista con Teleshow, habló de esta experiencia televisiva: “Fue muy corto pero por dentro parecía eterno, como si fuera un mes. Fue muy crudo, pero me encantó poder jugar, la pasé muy bien, me reí mucho, hice bromas. Si bien afuera no terminó de gustar, adentro sentí que jugué y eso es Gran Hermano”.

Además, se refirió a la relación amorosa con Paula Balbi: “Mi novia es de un pueblo de 6 mil habitantes, y siempre la cargaba porque tenía un Iphone 7. Pero la acepté, y lo que me enamoró de ella es su simpleza, puede estar a cara lavada y en pijama y es hermosa. Y va a la facultad en colectivo... ¿saben las veces que la acompañé? Ella me decía que no quería que nos vieran juntos ahí, que eso no era lo que yo mostraba. Pero yo le explicaba que era un personaje, y que si tengo que subir a un colectivo y acompañarla para que ella se sienta segura, lo voy a hacer”.

Con el paso de las semanas, el noviazgo se desgastó y ahora están distanciados. Gisela Gordillo, la mamá de Tomás, confirmó la separación en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen. “La verdad es que es lo mejor que puede hacer Tomás, tomarse un tiempo para pensar como hombre y vivir una etapa donde él debería estar solo”, señaló en el ciclo Mitre Live.

“Hay muchas cosas que le venían haciendo mal y estaba muy cargado, como mamá y como mujer, sé hasta dónde podemos llegar las mujeres en la psiquis de un hombre, es el momento que tiene que reflexionar muchas cosas de su vida, fueron muchas cosas de golpe y me pone súper feliz que esté con un amigo en Cancún”, agregó Gisela.

Durante la charla, admitió que no tenía un buen vínculo con Paula y contó algunas experiencias que le dejaron un sabor amargo. “Cuando vuelva que tome la decisión que tenga que tomar y te voy a contar algo que no conté nunca, algo que me molestó de su ex: yo tenía que ir a la gala de Gran Hermano y no tenía plata. Entonces Tomás me dijo que él me lo pagaba el pasaje, yo le dije que le pregunte a la chica y ella lo que respondió fue ´no la conozco´, entonces dije fa, con esa persona estás saliendo le dije, fue un trastorno ir a Telefe, esperando el colectivo en Retiro”, explicó Gordillo.

“Me molestó que si bien somos unidos con Tomás, yo le dije que me tenía que hacer respetar por la persona que esté con él, salió de la casa y estuvimos 20 días sin vernos, eso me molestó y no tengo problema de decirlo”, manifestó, un poco enojada. Por último, agregó: “Con esta chica no hay relación, no sé qué le pasa, me bloquea, si él la elige para el resto de su vida problema de él, yo no quiero que nadie lo esté manipulando”.

Por otra parte, cabe recordar que el conductor del reality, Santiago del Moro, anunció que se votará para que vuelvan otros dos exparticipantes a la casa de Gran Hermano. Holder no participará del primer repechaje ya que está de vacaciones en Cancún, pero sí del segundo.

