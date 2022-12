Wanda Nara viajó a Qatar para ver la final entre Argentina y Francia: quiénes la acompañaron

Wanda Nara viajó a Qatar con sus hijos para ver el partido final del Mundial

En medio de su escandalosa separación de Mauro Icardi y de los rumores de romance con L-Gante, Wanda Nara hizo las valijas y se fue a ver la final de la Copa del Mundo a Qatar. Pero no viajó sola. La empresaria escribió un mensaje y se subió a un avión vistiendo una camiseta de la selección argentina. “Una promesa se cumple”, aseguró.

Wanda y Andrés Nara se reconciliaron después de ocho años de distanciamiento La empresaria compartió una tarde familiar con su padre, quien finalmente pudo conocer a sus nietas Francesca e Isabella VER NOTA

Pero el misterio se develó pronto, porque sus acompañantes fueron sus tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto. Los hijos que tuvo con Maxi López y que son muy futboleros sonreían en su llegada a Ezeiza, con gorros de Argentina y camisetas. “A Qatar! No te lo puedo explicar porque no lo vas a entender! ARGENTINA! Una Promesa se Cumple! ¡Qué cumpleaños te espera Coki el Domingo en Qatar!”, escribió la mediática.

Así las cosas, Wanda y sus hijos varones estarán presenciarán el trascendental partido entre Argentina y Francia que se disputará el domingo desde el mediodía, según horario argentino. En tanto, Francesca e Isabella quedarán en Buenos Aires al cuidado de su padre, Mauro Icardi. Según informaron en Intrusos (América) este viernes por la tarde, el jugador del Galatasaray viajaría con ellas hacia Turquía en los próximos días y será allí donde se encontrarán con Nara.

Wanda Nara viajó a Qatar con sus tres hijos y las nenas se quedaron al cuidado de Mauro Icardi

Las imágenes que Wanda Nara y L-Gante dejaron circular en sus redes sociales hace unos días fueron contundentes: la flamante pareja dio rienda suelta a su amor luego de besarse apasionadamente en un auto al salir de un restaurante juntos. Y si bien no blanquearon el romance, con este gesto quedó más que claro que ya no son solo amigos.

Tamara Báez estalló de furia cuando se enteró que L-Gante le presentó a su hija a Wanda Nara A través de sus redes sociales, la influencer mostró una charla privada con el padre de su hija VER NOTA

Al día siguiente de esta noche romántica, que fue opacada por mensajes de Mauro Icardi, Elián Valenzuela decidió presentarle a su hija Jamaica a la empresaria mientras vieron el partido de Argentina contra Croacia por las semifinales del Mundial Qatar 2022. También en esta oportunidad, la armonía de la pareja se vio alterada por los posteos de su propia ex.

Así, Tamara Báez estalló de furia y publicó en sus redesalgunos mensajes privados que había mantenido con el músico de cumbia. Con esto la influencer quiso demostrar que el papá de su hija le seguía escribiendo para verse aun cuando está iniciando una relación con la expareja del jugador del Galatasaray.

beso de Wanda Nara y L-Gante

Por su parte, Wanda se mantuvo ajena a esta pelea mediática entre el cantante y su ex y optó por dejar a sus propios hijos lejos de esta situación. Así es como Elián todavía no conoce a los chicos de ella. Durante la tarde del miércoles, Nara abrió las puertas de su mansión de Nordelta para recibir a la revista Hola!, donde hizo declaraciones muy fuertes sobre su vida, tanto sentimental como profesional.

Wanda Nara y L-Gante ya no se esconden: la reacción de Mauro Icardi Mientras la empresaria y el cantante de cumbia 420 le dan rienda suelta a su amor, Ana Rosenfeld contó qué hizo el jugador cuando se enteró que su esposa cenaba con el músico VER NOTA

“Tengo muy buena onda con Elián. Él tiene 22 y yo, 36. No te puedo decir que no vaya a pasar nada con él el día de mañana. No tengo prejuicios. Como te digo…, muchos hombres se me han acercado en este último tiempo, y puedo decirte que si hay algo que tiene Elián es que es auténtico. Yo, quizás, vivo en un mundo artificial, más careta, y, encontrarme con una persona tan frontal como él me ha hecho pensar bastante… Por ejemplo, ¿para qué tengo todo lo que tengo si, quizás, con menos soy feliz?”, reveló. Y enseguida agregó: “Elián me respeta; sin embargo, tiene otra política: yo no tomo alcohol, no fumo cigarrillos. Somos el agua y el aceite”, expresó con la autenticidad que la caracteriza.

En cuanto a su presente sentimental, Wanda enumeró los años que estuvo casada. “Siete con Maxi y diez años con Mauro. Pero no le cierro la puerta a nadie. Nunca diría “Con esta persona no voy a estar”. Si hay alguien que me pueda hacer feliz, que me tenga respeto y que sepa que soy una madre, bienvenido sea… Quien se enamore de mí debe saber que mi prioridad son mis cinco hijos. A mí me tenés que querer con el combo completo”, se sinceró.

Seguir leyendo: