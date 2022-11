El participante de Canta Conmigo Ahora que Marcelo Tinelli comparó con L-Gante (Foto: Captura El Trece)

Cuando se iluminó la pista del certamen de Canta Conmigo Ahora, Marcelo Tinelli presentó al primer participante de este jueves. El ciclo de El Trece recibió a Gaspar Gigena, vestido elegantemente con una chaqueta a tono con su pantalón en color beige.

Canta Conmigo Ahora: Patricia Sosa confesó cuál es la verdadera relación que la une a Oscar Mediavilla Antes de dar las devoluciones como jurados del certamen, la cantante y el productor revelaron su estado civil VER NOTA

El joven de 18 años es uno de los favoritos de Marcelo. Cada vez que Gaspar pisa el escenario él le dice que lo quiere como a un hijo.

Sin embargo, en esta oportunidad, lo que más llamó la atención del conductor fueron los collares que tenía alrededor de su cuello, grandes y dorados. “Te parecés a L-Gante”, lo piropeó. Y enseguida le dijo: “Mirá si te viera el creador de la cumbia 420...”.

La dura historia de vida de una participante de Canta Conmigo Ahora: “Estoy cumpliendo un sueño” Se llama Lorena Soledad Heredia y pasó a ubicarse en el primer lugar del podio de clasificación VER NOTA

A pesar de las risas y del clima distendido, en el estudio se vivía una atmósfera de emoción. En parte esta situación se debía a la presencia de la mamá del participante, que era la primera vez que había podido ir. “Estoy muy feliz por ver a mi mamá acá”, dijo Gaspar y entre lágrimas quiso agradecer a la producción por haberla llevado al estudio.

El participante de Canta Conmigo Ahora que Marcelo Tinelli comparó con L-Gante (Foto: Captura El Trece)

La primera canción que interpretó fue Mi princesa, de David Bisbal y la segunda fue “No hay nadie más”, de Sebastián Yatra.

Los famosos se van a Qatar: el curioso pedido de Marley a Catherine Fulop y el hincha número uno de la Selección Actrices, periodistas y exfutbolistas entre otras celebrities posaron en Ezeiza antes de partir para presenciar el Mundial que comienza el domingo VER NOTA

A la hora de elegir él mismo su mejor tema, se decidió por la segunda canción y recibió 94 puntos. Tuvo una decisión muy acertada porque con la primera canción había recibido solo 88 puntos.

La mamá no dejó de llorar durante toda la performance de su hijo sobre el escenario. La manera de cantar conmovió a todo el jurado, quien le hizo una devolución muy esperada.

“Estoy pasando por algo tan bonito y solo quiero agradecer, no hay otra palabra. Vengo a pasarla bien y a demostrar lo que hago con tanto amor. Gracias, gracias”, repetía el participante.

Rodri le dijo que lo votó dos veces por las dudas. “No creo que haya sido una de tus mejores interpretaciones, pero es un voto de confianza porque me movilizás mucho emocionalmente. Sos un genio igual”, le disparó.

El Tirri también reconoció que votó a Gaspar. “Me emociona mucho, creo que traés algo diferente al certamen, la terminaste rompiendo toda aunque no fue tu mejor tema. Entrás y se paraliza todo, así que para adelante y con todo”, le auguró el primo de Marcelo.

El participante de Canta Conmigo Ahora que Marcelo Tinelli comparó con L-Gante (Foto: Captura El Trece)

Por su parte, Patricia Sosa le hizo una de los comentarios más lindos de la noche. “El color de tu voz empatiza inmediatamente con el espíritu de la gente. Más allá de si el tema estuvo correcto o no, todo el mundo te ve el alma. Cuando uno empieza a hilvanar las sensaciones con ese hilo dorado que es tu voz, todos vibramos en una misma sintonía por el color de tu voz. Es hermoso, cuidala mucho”, celebró la mujer de Oscar Mediavilla.

En tanto, Puma Rodríguez aclaró que por supuesto que él también lo votó. “Me identifico contigo porque yo perdí a mi padre a los seis años y mi madre fue madre y padre también. Hijo, tienes un mundo por delante por recorrer, tienes carisma, ángel, duende, todas esas cosas mágicas que vienen de vez en cuando. Yo vislumbro para ti una carrera de muchísimos años, creo que este jurado tiembla de emoción cuando te ve en el escenario”, le dijo profundamente conmovido.

Como es su costumbre cada vez que canta Gaspar, Marcelo le dio una particular devolución personal, “Hay algo que generás vos sin hablar y sin cantar, solo con estar parado acá. A mí me dan ganas de cuidarte y de que me cuides, de aprender de vos. Solo paradito acá hay un silencio que se produce y que generás vos solo. Tenés esa cosa de fragilidad y de absoluta fortaleza, y creo que ni te das cuenta que lo tenés”, reconoció mirándolo a los ojos.

La segunda participante de la noche fue Damaris Sully, la artista callejera de la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires.

En esta ocasión cantó “Amiga mía” como primer tema y “Si una vez” en segundo lugar. Ella eligió el primer tema y recibió 97 puntos contra 93 de la otra canción.

Con las dos interpretaciones, Dámaris hizo poner a todo el jurado de pie y Parker levantó los brazos en señal de alegría. Cuando el público se puso a corear su nombre, la joven aseguró que no podía parar de temblar. “Es maravilloso lo que hacés”, le dijo Tinelli.

Nico Reyna, el campeón del certamen anterior, le manifestó que no podía creer lo que le produjo desde la primera sílaba que la escuchó cantar. “No se puede creer la tranquilidad con que cantás y a la vez esa impronta tuya que te hace tan buena. Personalmente, y sé que no está bien que lo diga, sos una de mis preferidas”, admitió.

El tercer participante vino de Rosario. Facu Martínez cantó en primera instancia “Bailar pegados” y como segunda opción: “Calma”. Él mismo se decidió por la canción número uno y recibió 88 puntos contra 95 que hubiera logrado si hubiera optado por el segundo tema. Pero sin embargo, también pasó a la final.

Seguir leyendo: