Las lágrimas de Santo Biassati al dar la noticia del fallecimiento de Pinky: “Esa mujer se jugaba para que podamos trabajar”

Santo Biasatti recuerda a Pinky

La relación entre Santo Biasatti y Pinky se inició hace más de 40 años, y sin dudas el conductor mantiene el mejor de los recuerdos de la figura icónica de la televisión, con quien trabajó, por ejemplo, en Pinky y la noticia, emitido en 1982 por ATC. Además, fue uno de los productores del recordado programa especial Las 24 horas de las Malvinas.

El día que Paul Newman se convirtió en el ángel de Pinky y salvó su vida Este jueves, a los 87 años, murió la conductora que supo ser el rostro de la televisión argentina. Dueña de una carrera exitosa como pocas, se codeó con grandes estrellas. En 1962 conoció al galán de Hollywood. Y un episodio los terminaría marcando a los dos VER NOTA

“La televisión era en blanco y negro y tenía una única estrella, Pinky, y llegó la televisión color y esa mujer la pasó a color”, comenzó su alocución Biasatti, completamente emocionado, al borde de las lágrimas, al frente del ciclo periodístico RePerfilar, emitido por el canal NET. “Y yo no me puedo arrepentir de esta emoción, porque cuando a uno le iban más las cosas, cuando muchos les chupaban las medias de los que gobernaban y nos dejaban sin trabajo, esa mujer se jugaba para que uno lo pudiera hacer”, sentenció.

Pinky fue una de las figuras más destacadas de los medos en la Argentina

El conductor, continuó detallando sobre la estrella que “se jugaba para que uno pudiese mantener a su familia con dignidad, sin bajarse los pantalones. Esa grandeza que tiene ser el único ícono serio y cierto que tiene la televisión argentina hoy nos deja materialmente, no con su espíritu de lucha, de trabajo, de inteligencia. Solo dos palabras: Gracias, Pinky”, cerró.

Amores, pasiones y anécdotas de Pinky, la mujer que se convirtió en la imagen de la televisión Nacida como Lidia Satragno, murió este jueves a los 87 años. Fue modelo y actriz, incursionó en política pero su rostro quedó para siempre ligado a la historia de la pantalla chica en el país VER NOTA

Pasado el mediodía de este jueves se confirmó la triste noticia de la muerte de Lidia Satragno, conocida popularmente como Pinky. Ocurrió en su hogar, tenía 87 años y una destacada trayectoria en el modelaje, la televisión, el cine e incluso en la política, ya que ocupó una banca como diputada nacional entre 2007 y 2011 por la provincia de Buenos Aires.

Pinky regresó a la televisión en 2019 para conducir el ciclo "Memorias desordenadas"

“Hoy jueves 8 de diciembre, a sus 87 años, nuestra querida Pinky falleció por la mañana, acompañada por su hijo Gastón, en la tranquilidad de su casa de Palermo, la de toda la vida. Lo hizo después de pasar una noche en paz, sabiéndose respetada y amada”, aseguraba el comunicado emitido por sus seres queridos, quienes agradecieron “el enorme cariño que en estos momentos le vienen dedicando a través de todos los medios y apreciamos que sepan respetar nuestro dolor”.

Murió a los 87 años Pinky La célebre estrella nacida como Lidia Satragno falleció este jueves VER NOTA

“Durante décadas sus seguidores le atribuyeron el apodo de ‘el ángel de la televisión argentina’. Hoy lo es”, cerró el escrito.

El año pasado y en diálogo con Teleshow, su hijo Gastón Satragno reveló que su madre atravesaba un delicado momento de salud, que generaba mucha preocupación. “Como le ha pasado a la gran mayoría de los ancianos de nuestro país, la pandemia les hizo muy mal. Mamá, antes de la pandemia, todavía caminaba no mucho, pero caminaba… y ahora no”, lamentó Gastón. “Fue por una cuestión de que no la podían atender. Está lúcida y de buen ánimo, pero por las afecciones que ella tiene está postrada y dudo que pueda recuperarse”.

Pinky y la primera transmisión a color en Canal 13

Satragno había dado mayores precisiones sobre cómo encontraba la conductora en esos momentos. “Está en cama desde hace tiempo y sabe lo que tiene. Cuido a mi mamá desde hace años y no tengo ayuda de ningún tipo, salvo determinados amigos y la familia misma. Yo no cuento absolutamente con nadie siendo mi mamá Pinky. Ni me quiero imaginar la gente que no es Pinky como la debe estar pasando”, sentenció.

Desde su salida de los medios, Lidia Satragno fue consumiendo los ahorros que había logrado ganar durante su extensa carrera, cuando supo ser la cara de los programas más importantes de la televisión, como la primera transmisión a color en la Argentina. “Por suerte pude resolver muchos problemas económicos que tenía y que incidían en la atención que yo podía darle. Ahora va a tener la atención que se merece y que le corresponde a nivel médico”, destacó Gastón, apenado por la situación que atravesaba su madre.

Seguir leyendo