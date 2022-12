Michael Bublé se tatuó a Cielo, la hija que tuvo con Luisana Lopilato, y bromeó acerca del nombre elegido

Michael Bublé se tatuó el nombre de Cielo, la hija que tuvo con Luisana Lopilato

Michael Bublé tiene cuatro hijos con Luisana Lopilato, y tras el nacimiento de Cielo, la más pequeña de la familia, el cantante canadiense decidió homenajearla al igual que lo había hecho previamente con sus tres hermanos mayores, Noah, Elias y Vida.

Así, el artista decidió registrar la experiencia y compartirla en sus redes sociales. “Hola a todos, pensé que sería divertido llevarlos a un pequeño viaje. Es hora de tatuarme a mi cuarta hija en la muñeca”, comienza diciendo en un video que subió a su cuenta de Instagram. Luego de que el tatuador intentara convencer a Michael de que se haga un diseño menos emotivo, como un “Rey Mono” o un “demonio”, él se mantuvo firme en la elección de dibujarse el nombre de Cielo.

“¿Y si simplemente terminamos acá con el tatuaje? ¿Y si la llamamos C? Déjame llamar a mi mujer y ver si C es un buen nombre, en lugar de Cielo”, dijo el cantante mientras estaba sentado en la silla del tatuador y bromeando sobre el dolor que le causaba la acción. Pero una vez que el tatuador terminó con su trabajo, Bublé mostró el tatuaje a la cámara y exclamó: “Lo hicimos, terminamos”. “Tengo suficiente espacio para al menos seis niños más. Tendrán nombres de una sola sílaba”, escribió en el epígrafe del video.

Michel Bublé en plena sesión para tatuarse el nombre de Cielo, la cuarta hija que tuvo con Luisana Lopilato

Cielo nació el pasado 20 de agosto en Vancouver, Canadá y su llegada al mundo fue anunciada por sus padres en sus cuentas de Instagram a través de un posteo compartido. En aquella ocasión se trató de una foto de sus manos entrelazadas en el piecito de la recién nacida y escribieron: “Del amor es la vida y es la luz y ella. Nuestra pequeña Cielo Yoli Rose Bublé. Con 3,8 kg por fin llegaste a nuestras vidas ¡Gracias Dios por esta bendición infinita de hacernos tus padres! Te amamos”.

El nombre de Cielo tiene un especial significado: Yoli era como le decían a la abuela materna de Michael. Ella y su marido Demetrio fueron muy importantes en la vida del artista y quienes más lo apoyaron en su camino como cantante: él era plomero y trabajaba gratis en distintos clubes a cambio de que Michael pudiera subir al escenario y mostrar su talento. De esta manera, el canadiense decidió homenajear a su familia.

“Tenía 15, 16 y me dejaban cantar con los músicos. Mi abuelo me dio todo. Mis padres también, pero mi abuelo me amaba mucho. Era un hombre simplemente elegante y hermoso. Había mucho allí de lo que yo quería imitar”, contó recientemente el cantante en una entrevista con Today.

La tierna foto con la que Luisana Lopilato y Michael Bublé anunciaron la llegada de Cielo, su cuarta hija

Luisana y Michael se casaron en 2011 y dos años después se convirtieron en padres por primera vez luego de que naciera Noah. En 2016 llegó Elías. Y dos años después fue el nacimiento de Vida, la primera niña del clan. En una entrevista que dieron en conjunto para Today, la pareja detalló cómo es la dinámica familiar dentro de su hogar. “Les explico que hay que trabajar duro para conseguir las cosas, que trabajé desde muy chica para tener lo que tengo hoy”, dijo Lopilato en cuanto a cómo le enseña a sus pequeños hijos a que obtengan en la vida todo aquello que desean.

