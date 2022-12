El mal momento de Mariana Brey por la salud de su hija: “Días de mucha angustia”

Mariana Brey

Mariana Brey se encuentra atravesando un duro momento en lo personal, ya que, según lo que reveló en su cuenta de Instagram, tanto ella como su hija Juana se encuentran en un complejo momento de salud por un virus que afecta las vías respiratorias.

“Combatiendo el virus. Pasamos días de mucha angustia. Soy de las que siente que nunca se va a enfermar, que se recupera rápido y ahí voy por la vida practicando el estoicismo con capacidad y fuerza de voluntad para gestionar mis emociones. Manteniéndome firme ante la adversidad”, reveló la panelista de Socios del Espectáculo (Eltrece) en su cuenta de Instagram, acompañando sus palabras con una postal que la ve descansando junto a su pequeña.

En esa línea, explicó: “Hace 5 días tuvo mi hija el primer episodio de fiebre y con medicación y reposo fue mejorando. El sábado me sume yo a ese mismo cuadro viral, y si bien pensamos que era pasajero, fuimos cayendo todos en la familia. Cambio de clima, aire acondicionado y bla bla, lo cierto es que el cuadro persiste. (tos, dolor de garganta y de cabeza, cansancio físico y dolor muscular)”.

La publicación de Mariana Brey

“Dejamos pasar el tiempo correspondiente y decidimos por consejo médico hisoparnos para descartar COVID, esta ola de casos que asusta. Ayer lo hicimos y por suerte dio negativo”, aclaró, acerca del virus.

“De todos modos es un virus muy fuerte que afecta las vías respiratorias. En cuanto te sentís un poco mejor volvés a caer. Y acá estamos, así nos encontramos, abrazadas dándonos mucho amor, el mejor remedio para combatir el virus. Estoicas frente a él”, sentenció la panelista.

Como era de esperarse, la publicación no paso desapercibida y ya cuenta con mas de 9 mil Me Gusta y cientos de comentarios, ya que los usuarios no dudaron en dejarle sus mensajes de aliento y apoyo para que puedan salir adelante.

Semanas atrás, consultada por LAM, Mariana sacó a la luz un dato más que revelador. Terminó con los rumores y confirmó que está separada de Pablo Melillo. Es muy reciente e incluso evitó ser tan categórica con la definición: “Prefiero no poner títulos porque no me sientan bien”, sostuvo en ese momento.

Recordemos que Melillo fue noticia en los últimos días luego de haber sido mencionado en una causa por “estafa y asociación ilícita” que investiga la venta de pasajes al exterior, que nunca fueron emitidos. Mientras la abogada de algunos de los damnificados asegura que el empresario gastronómico fue denunciado, su abogado dijo que solo es mencionado en la denuncia como parte del contexto y que no pesa ninguna denuncia sobre él.

Marcelo Rocchetti abogado de Pablo Melillo dijo en diálogo con Teleshow que las denuncias del caso no pesan sobre su cliente, y que está todo “distorsionado”. Sobre cómo habrían ocurrido los hechos según le relató el empresario, contó: “Él conoce a una mujer a través de la cual compró muchos pasajes para viajar al exterior a un precio muy barato, muchos de esos pasajes los usó él sin problema, le pasó el dato a amigos muchos de los cuales compraron pasajes, muchos viajaron y muchos no porque vino la pandemia. Los que no habían viajado, cuando quisieron viajar, esta mujer empezó a complicar la cosa”.

Seguir leyendo: