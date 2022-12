El dolor de Jorge Rial, Luis Ventura, Rodrigo Lussich y otros famosos por la muerte del “Tano” Albamonte

Falleció Aldo Tano Albamonte, histórico productor de Intrusos y fue despedido por la comunidad periodística

Aldo El Tano Albamonte, histórico productor de Intrusos, falleció este martes causando profundo dolor entre sus excompañeros y toda la comunidad del mundo del espectáculo. Según informaron en el ciclo de América, el sábado a la noche sintió mal, y su cuadro se fue agravando hasta que falleció en las últimas horas.

Ni bien se conoció la noticia, sus excompañeros lo despidieron en las redes sociales. “Día triste. Murió Aldo Albamonte. Fue parte de mi historia personal y profesional. Nos conocíamos desde hace 35 años. Compartimos desde Crónica a Intrusos. Un gran tipo. Lo vamos a extrañar. Mi abrazo a su mujer y su hijo. Un beso donde estés, Tano”, posteó Jorge Rial, histórico conductor .

“Se fue mi amigo y compadre Aldo Albamonte... lo lloro y lo voy a ir a buscar adonde esté... El sobrino de Américo Barrios se lleva muchas horas de mi vida Cómo duele!!!”, escribió Luis Ventura, otro exintegrante del emblemático programa de América. A su vez, Ventura compartió en su Instagram una publicación de la periodista Sofía Olivera y le agregó una leyenda propia: “Te voy a recordar siempre. Que en paz descanses, querido amigo”.

La despedida de Jorge Rial a Tano Albamonte

En Instagram, Luis Ventura compartió la publicación de la periodista Sofía Olivera para despedir al Tano Albamonte

“Estamos todos muy conmovidos por la muerte del querido Aldo Albamonte, compañero entrañable; en mi caso durante el tiempo de Confrontados. Un ser muy querible y hombre de este medio. Mi abrazo a su familia y el recuerdo un tipo divino. Qepd”, publicó Rodrigo Lussich, otro ex Intrusos, en su cuenta de Twitter.

También en Twitter, el cronista Daniel Ambrosino expresó: “Hoy es un día muy triste en lo personal. Se fue el Tano Albamonte. No tengo palabras, solo llorarlo y recordar todos los momentos que compartimos desde el diario Crónica hasta Intrusos. Una vida en este camino. Nos veremos. Vaya en paz. Un fuerte abrazo a Claudia y Guido”. A sus palabras le agregó tres fotos en situaciones divertidas mientras trabajaban con Albamonte.

Por su parte, Mariano Iúdica dijo: “ADIOS TANO!!! Adios amigo compañero y maestro de este oficio de la produccion!!! QEPD TANO ALBAMONTE.. mi abrz de Corazon para vos”. En su mensaje, además, arrobó a Guido Albamonte, hijo del Tano, quien también expresó en Twitter la triste pérdida. “Mi felicidad nunca más será completa. Se fue mi compañero, referente, amigo y todo lo demás también. Gracias por los mensajes y muestras de amor. El Tano es gigante y eterno”, expresó el periodista.

El saludo de Rodrigo Lussich para Tano Albamonte tras su fallecimiento

Otro integrante de Intrusos como Daniel Ambrosino despidió al Tano Albamonte

La periodista Valeria Schapira se sumó a los saludos para Tano Albamonte

“Hasta siempre, Tano Albamonte. Que triste me pone que te hayas ido. Te dije de todo en el 9 porque me hacías esperar para ponerme al aire. Nos reímos y al toque me hicieron la nota. Volvimos a vernos hace tres semanas con Tomás Dente y nos dimos un abrazo lindo. Que triste estoy”, dijo la periodista Valeria Schapira. Por su parte, Dente publicó en Twitter una foto junto al fallecido productor y a la que le agregó la leyenda “Gracias querido AMIGO”, en mayúsculas.

“Me acabo de enterar del fallecimiento del Tano Albamonte, colega muy querido y compañero de platea en la cancha. Un fuerte abrazo a la familia en este duro momento”, se lamentó el periodista Leo Arias, también en Twitter.

La locutora Marcela Godoy también lo despidió en sus redes. “Bien Intrusos recordando al querido Tano Albamonte. Siempre en mi corazón loco lindo Q.e.p.d Tano hermoso”, escribió.

