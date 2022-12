A Stefy Xipolitakis le prohibieron entrar a una pileta en un spa de Qatar: el motivo

Stefy Xipolitakis en Qatar

Muchos son los famosos que viajaron hasta Qatar para acompañar a la Selección Argentina en el sueño mundialista, e incluso comparten a través de sus redes sociales cómo es el día a día de su estadía en esas tierras. Una de ellas es Stefy Xipolitakis, quien hace apenas un par de meses renovara todo su Instagram, en el que dejó atrás su pasado mediático y solo muestra los avances de su carrera como cantante.

Al margen de la música, la hermana de Victoria se encuentra en estos días plasmando en imágenes el viaje realizado. Los choques culturales y códigos de vestimenta a utilizarse ya fueron ampliamente difundidos, aunque por lo visto, ella no había reparado en eso. Tal como lo presentó en un video, se le prohibió ingresar a la pileta de un spa debido al body que llevaba puesto.

Lueo de un agitado miércoles en el que se la vio emocionada hasta las lágrimas en las tribunas del estadio, acompañando a la Selección, el jueves sería el día ideal para poder disfrutar de la pileta del spa, hasta la que se acercó vistiendo la camiseta albiceleste. Debajo, un body escotado con el que pretendía ingresar al agua. Sin embargo, el personal allí apostado le confirmó que sería imposible hacerlo.

Stefy Xipolitakis en Qatar

“Me vine a este lugar y me preguntaron ‘¿te trajiste la malla para meterte’? y les dije que clavé este body y noooo, me sacaron cagando”, explicó la mañana de este jueves sobre las trabas sufridas al momento de querer ingresar a la pileta del spa. Tras ello, la pregunta a una de las empleadas del lugar fue muy directa: “¿Cómo miércoles me tengo que poner para entrar en la pileta?”. mientras su interlocutora no para de reír.

Así, le detallaron que para poder estar allí era necesario tener los hombros cubiertos y un short, no bikinis ni bodys. la reflexión de la ahora cantante fue sutil: “Olvidate, la cagué toda”. Luego de ello, comenzó a mostrar las instalaciones del lugar en que se encuentra instalada junto con su prima, mientras detalla “miren el canje que pegamos”, mientras desayunaba un té marroquí.

La influencer vivío el partido de la Selección Argentina ante Polonia por la clasificación a octavos de final de Qatar 2022 completamente emocionada, desde el momento mismo en que muestra que consiguió su entrada, hasta vanagloriarse por la ubicación contenida. El llanto al momento del himno y la sensación de estar tan cerca de Lionel Messi también fueron parte de las imágenes que compartió a través de sus redes sociales.

Stefy Xipolitakis en Qatar 2

“Simplemente GRACIAAAAAS x semejante alegría Argentina. Es una locura, es nuestra locura…. Somos una fiesta, todos juntos, nunca nada nos unió tanto a TODOS. Gracias por hacerlo real”, es el texto que aparece acompañado de una imagen suya besando la camiseta argentina en medio de la tribuna.

Desde principios de 2022 Stefy brindaba algunas pistas a través de las redes sociales sobre el lanzamiento musical que vería la luz este año. El mes de septiembre fue el elegido para hacer realidad el sueño de dar a conocer su primer tema como cantante. Luego de varios meses manteniendo un bajo perfil y alejada de los medios de comunicación.





El debut llegó de la mano de “Quiero”, para cuyo videoclip donde luce diferentes looks urbanos y está acompañada del streamer Markito Navaja. Juntos recrean un romance que empezó siendo prohibido, pero termina haciéndose posible. “Esta canción y video son muy importantes para mi; es la primera, con esta salgo a la calle, gente”, escribió la hermana de Vicky Xipolitakis en una publicación donde palpitó el estreno.

